Чемезов подтвердил, что "Армата" стоит на вооружении армии
Глава "Ростеха" Чемезов: танки Т-14 "Армата" стоят на вооружении армии России
Танки Т-14 "Армата". Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Новейший танк Т-14 "Армата" стоит на вооружении российской армии, подтвердил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
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"В армии она, конечно, на вооружении стоит", — сказал он.
Чемезов отметил, что по функционалу "Армата" намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому вряд ли будет применяться в ходе специальной военной операции на Украине.
В начале 2021 года разработчик танка — генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов рассказал журналистам, что госиспытания "Арматы" продолжаются, а закончить их планируется в ближайшие год-два. В минувшем феврале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил в интервью российским СМИ, что испытания пока не завершились.
Танк Т-14 "Армата" разработало Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения. Особенность его компоновки — необитаемая башня, три члена экипажа находятся в изолированной бронекапсуле в передней части корпуса. Танк имеет комбинированное многослойное бронирование, новую динамическую защиту "Малахит" и комплекс активной защиты "Афганит". Основное вооружение — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять новые управляемые ракеты дальностью до восьми километров.