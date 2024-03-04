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Чемезов подтвердил, что "Армата" стоит на вооружении армии - РИА Новости, 04.03.2024
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05:03 04.03.2024 (обновлено: 11:59 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/armata-1930909542.html
Чемезов подтвердил, что "Армата" стоит на вооружении армии
Чемезов подтвердил, что "Армата" стоит на вооружении армии - РИА Новости, 04.03.2024
Чемезов подтвердил, что "Армата" стоит на вооружении армии
Новейший танк Т-14 "Армата" стоит на вооружении российской армии, подтвердил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T05:03
2024-03-04T11:59
россия
сергей чемезов
ростех
т-14
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Новейший танк Т-14 "Армата" стоит на вооружении российской армии, подтвердил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.&quot;В армии она, конечно, на вооружении стоит&quot;, — сказал он.Чемезов отметил, что по функционалу "Армата" намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому вряд ли будет применяться в ходе специальной военной операции на Украине. В начале 2021 года разработчик танка — генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов рассказал журналистам, что госиспытания "Арматы" продолжаются, а закончить их планируется в ближайшие год-два. В минувшем феврале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил в интервью российским СМИ, что испытания пока не завершились.
https://ria.ru/20230823/tank-1891738208.html
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россия, сергей чемезов, ростех, т-14
Россия, Сергей Чемезов, Ростех, Т-14
Чемезов подтвердил, что "Армата" стоит на вооружении армии

Глава "Ростеха" Чемезов: танки Т-14 "Армата" стоят на вооружении армии России

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТанки Т-14 "Армата"
Танки Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Танки Т-14 "Армата". Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Новейший танк Т-14 "Армата" стоит на вооружении российской армии, подтвердил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
«

"В армии она, конечно, на вооружении стоит", — сказал он.

Танк Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Лучше, чем у НАТО. В США испугались российского оружия на Украине
23 августа 2023, 13:26
Чемезов отметил, что по функционалу "Армата" намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому вряд ли будет применяться в ходе специальной военной операции на Украине.
В начале 2021 года разработчик танка — генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов рассказал журналистам, что госиспытания "Арматы" продолжаются, а закончить их планируется в ближайшие год-два. В минувшем феврале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил в интервью российским СМИ, что испытания пока не завершились.

Танк Т-14 "Армата" разработало Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения. Особенность его компоновки — необитаемая башня, три члена экипажа находятся в изолированной бронекапсуле в передней части корпуса. Танк имеет комбинированное многослойное бронирование, новую динамическую защиту "Малахит" и комплекс активной защиты "Афганит". Основное вооружение — 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А82-1М, способная применять новые управляемые ракеты дальностью до восьми километров.

Танки Т-14 Армата - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
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18 июня 2023, 10:49
 
РоссияСергей ЧемезовРостехТ-14
 
 
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