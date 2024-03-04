https://ria.ru/20240304/armata-1930909542.html

Чемезов подтвердил, что "Армата" стоит на вооружении армии

Чемезов подтвердил, что "Армата" стоит на вооружении армии - РИА Новости, 04.03.2024

Чемезов подтвердил, что "Армата" стоит на вооружении армии

Новейший танк Т-14 "Армата" стоит на вооружении российской армии, подтвердил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T05:03

2024-03-04T05:03

2024-03-04T11:59

россия

сергей чемезов

ростех

т-14

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Новейший танк Т-14 "Армата" стоит на вооружении российской армии, подтвердил РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов."В армии она, конечно, на вооружении стоит", — сказал он.Чемезов отметил, что по функционалу "Армата" намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому вряд ли будет применяться в ходе специальной военной операции на Украине. В начале 2021 года разработчик танка — генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов рассказал журналистам, что госиспытания "Арматы" продолжаются, а закончить их планируется в ближайшие год-два. В минувшем феврале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил в интервью российским СМИ, что испытания пока не завершились.

https://ria.ru/20230823/tank-1891738208.html

https://ria.ru/20230618/armata-1878973283.html

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россия, сергей чемезов, ростех, т-14