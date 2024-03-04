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В Кирове арестовали подозреваемого в изнасиловании девушки
В Кирове арестовали подозреваемого в изнасиловании девушки - РИА Новости, 04.03.2024
В Кирове арестовали подозреваемого в изнасиловании девушки
Обвиняемый в насилии над девушкой арестован в Кирове, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T10:45
2024-03-04T10:45
2024-03-04T10:45
происшествия
киров
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар — РИА Новости. Обвиняемый в насилии над девушкой арестован в Кирове, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. Ранее Telegram-канал Baza разместил информацию о том, что в Кирове бывший боец "Вагнера" после возвращения с СВО в конце февраля изнасиловал девушку, а потом сжёг чужую машину, чтобы замести следы. Как отмечается, ранее он уже был судим за изнасилование и убийство. "Расследуется уголовное дело по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), мужчина арестован", - сообщили агентству в пресс-службе СУСК, комментируя публикацию. Подробности дела в региональном СУСК раскрывать не стали, сообщив лишь, что "иное по сути верно" и отказавшись комментировать данные о личности арестованного.
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киров
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Киров, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кирове арестовали подозреваемого в изнасиловании девушки
СК: в Кирове арестовали мужчину по обвинению в изнасиловании девушки
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар — РИА Новости. Обвиняемый в насилии над девушкой арестован в Кирове, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
Ранее Telegram-канал Baza разместил информацию о том, что в Кирове бывший боец "Вагнера" после возвращения с СВО в конце февраля изнасиловал девушку, а потом сжёг чужую машину, чтобы замести следы. Как отмечается, ранее он уже был судим за изнасилование и убийство.
"Расследуется уголовное дело по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), мужчина арестован", - сообщили агентству в пресс-службе СУСК, комментируя публикацию.
Подробности дела в региональном СУСК раскрывать не стали, сообщив лишь, что "иное по сути верно" и отказавшись комментировать данные о личности арестованного.
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