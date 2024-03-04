https://ria.ru/20240304/arest-1930941048.html

В Кирове арестовали подозреваемого в изнасиловании девушки

В Кирове арестовали подозреваемого в изнасиловании девушки - РИА Новости, 04.03.2024

В Кирове арестовали подозреваемого в изнасиловании девушки

Обвиняемый в насилии над девушкой арестован в Кирове, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T10:45

2024-03-04T10:45

2024-03-04T10:45

происшествия

киров

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар — РИА Новости. Обвиняемый в насилии над девушкой арестован в Кирове, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ. Ранее Telegram-канал Baza разместил информацию о том, что в Кирове бывший боец "Вагнера" после возвращения с СВО в конце февраля изнасиловал девушку, а потом сжёг чужую машину, чтобы замести следы. Как отмечается, ранее он уже был судим за изнасилование и убийство. "Расследуется уголовное дело по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), мужчина арестован", - сообщили агентству в пресс-службе СУСК, комментируя публикацию. Подробности дела в региональном СУСК раскрывать не стали, сообщив лишь, что "иное по сути верно" и отказавшись комментировать данные о личности арестованного.

https://ria.ru/20240227/manyak-1929025321.html

киров

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, киров, следственный комитет россии (ск рф)