https://ria.ru/20240304/angara-1930905751.html
Источник назвал сроки первого в истории пуска ракеты "Ангара" с Восточного
Источник назвал сроки первого в истории пуска ракеты "Ангара" с Восточного - РИА Новости, 04.03.2024
Источник назвал сроки первого в истории пуска ракеты "Ангара" с Восточного
Первый в истории пуск ракеты "Ангара" с недавно построенного стартового стола на космодроме Восточный состоится в период с 6 по 10 апреля 2024 года, сообщил РИА РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T03:09
2024-03-04T03:09
2024-03-04T05:46
плесецк
архангельская область
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первый в истории пуск ракеты "Ангара" с недавно построенного стартового стола на космодроме Восточный состоится в период с 6 по 10 апреля 2024 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли."Пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного космодрома предварительно поставлен на 6-10 апреля", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по словам источника, в мае с Восточного ожидается запуск с помощью ракеты "Союз-2" двух аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионосфера".Инфраструктура для пусков ракет "Ангара" на Восточном строится с 2018 года. В ноябре-декабре 2023 года там прошли испытания с использованием электрозаправочного макета под названием "Ангара-НЖ" (полной копии ракеты со всеми системами, используемыми при подготовке к старту).На сегодняшний день состоялись три пуска легкой (первый — в июле 2014 года) и три пуска тяжелой "Ангары", все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области. Всего с Восточного с 2016 года стартовали 16 ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б".
https://ria.ru/20240123/angara-1922959539.html
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плесецк, архангельская область
Плесецк, Архангельская область
Источник назвал сроки первого в истории пуска ракеты "Ангара" с Восточного
Первый в истории пуск "Ангары" с космодрома Восточный состоится с 6 по 10 апреля
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Первый в истории пуск ракеты "Ангара" с недавно построенного стартового стола на космодроме Восточный состоится в период с 6 по 10 апреля 2024 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
«
"Пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с Восточного космодрома предварительно поставлен на 6-10 апреля", - сказал собеседник агентства.
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Кроме того, по словам источника, в мае с Восточного ожидается запуск с помощью ракеты "Союз-2" двух аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки "Ионосфера".
Инфраструктура для пусков ракет "Ангара" на Восточном строится с 2018 года. В ноябре-декабре 2023 года там прошли испытания с использованием электрозаправочного макета под названием "Ангара-НЖ" (полной копии ракеты со всеми системами, используемыми при подготовке к старту).
На сегодняшний день состоялись три пуска легкой (первый — в июле 2014 года) и три пуска тяжелой "Ангары", все они прошли с космодрома Плесецк
в Архангельской области
. Всего с Восточного с 2016 года стартовали 16 ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б".
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