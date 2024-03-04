https://ria.ru/20240304/amerika-1931020958.html
Медведев высказался об особенностях предвыборной гонки в США
Медведев высказался об особенностях предвыборной гонки в США - РИА Новости, 04.03.2024
Медведев высказался об особенностях предвыборной гонки в США
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в предвыборной гонке в США нет темной лошадки, а есть два старых коня. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:33
2024-03-04T14:33
2024-03-04T14:33
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в предвыборной гонке в США нет темной лошадки, а есть два старых коня. "Мне кажется, что там все акценты плюс-минус понятны, там есть не темная лошадка, а две старые лошади, или два старых коня. Не могу, кстати, сказать, что они борозды не испортят, в соответствии с русской поговоркой, но они есть", - заметил Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" российского общества "Знание", отвечая на вопрос, есть ли темная лошадка среди претендентов на пост президента США. По его мнению, "шансы победить есть у каждого", но если Дональда Трампа "окончательно не законопатят в тюрьму, то его могут избрать". "Но даже если его законопатят, то его все равно могут избрать - таково американское избирательное право", - добавил Медведев. "А если говорить о Джозефе Байдене, ну, его тоже могут избрать, здесь главная проблема – для того чтобы стать президентом, ему нужно будет в какой-то момент вспомнить о дне инаугурации и что в этот момент делают", - сказал зампред Совбеза РФ, чем вызвал смех в зале. Мероприятие проходит в рамках ВФМ-2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html
https://ria.ru/20240224/tramp-1929324522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, дмитрий медведев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), дональд трамп, джо байден, президентские выборы в сша, всемирный фестиваль молодежи — 2024
В мире, Россия, США, Дмитрий Медведев, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Дональд Трамп, Джо Байден, Президентские выборы в США, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Медведев высказался об особенностях предвыборной гонки в США
Медведев: в предвыборной гонке в США нет темной лошадки, есть два старых коня
СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в предвыборной гонке в США нет темной лошадки, а есть два старых коня.
"Мне кажется, что там все акценты плюс-минус понятны, там есть не темная лошадка, а две старые лошади, или два старых коня. Не могу, кстати, сказать, что они борозды не испортят, в соответствии с русской поговоркой, но они есть", - заметил Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" российского общества "Знание", отвечая на вопрос, есть ли темная лошадка среди претендентов на пост президента США.
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По его мнению, "шансы победить есть у каждого", но если Дональда Трампа "окончательно не законопатят в тюрьму, то его могут избрать". "Но даже если его законопатят, то его все равно могут избрать - таково американское избирательное право", - добавил Медведев.
"А если говорить о Джозефе Байдене, ну, его тоже могут избрать, здесь главная проблема – для того чтобы стать президентом, ему нужно будет в какой-то момент вспомнить о дне инаугурации и что в этот момент делают", - сказал зампред Совбеза РФ, чем вызвал смех в зале.
Мероприятие проходит в рамках ВФМ-2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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