https://ria.ru/20240304/amerika-1931020958.html

Медведев высказался об особенностях предвыборной гонки в США

Медведев высказался об особенностях предвыборной гонки в США - РИА Новости, 04.03.2024

Медведев высказался об особенностях предвыборной гонки в США

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в предвыборной гонке в США нет темной лошадки, а есть два старых коня. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:33

2024-03-04T14:33

2024-03-04T14:33

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сша

дмитрий медведев

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

дональд трамп

джо байден

президентские выборы в сша

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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в предвыборной гонке в США нет темной лошадки, а есть два старых коня. "Мне кажется, что там все акценты плюс-минус понятны, там есть не темная лошадка, а две старые лошади, или два старых коня. Не могу, кстати, сказать, что они борозды не испортят, в соответствии с русской поговоркой, но они есть", - заметил Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" российского общества "Знание", отвечая на вопрос, есть ли темная лошадка среди претендентов на пост президента США. По его мнению, "шансы победить есть у каждого", но если Дональда Трампа "окончательно не законопатят в тюрьму, то его могут избрать". "Но даже если его законопатят, то его все равно могут избрать - таково американское избирательное право", - добавил Медведев. "А если говорить о Джозефе Байдене, ну, его тоже могут избрать, здесь главная проблема – для того чтобы стать президентом, ему нужно будет в какой-то момент вспомнить о дне инаугурации и что в этот момент делают", - сказал зампред Совбеза РФ, чем вызвал смех в зале. Мероприятие проходит в рамках ВФМ-2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html

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Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, дмитрий медведев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), дональд трамп, джо байден, президентские выборы в сша, всемирный фестиваль молодежи — 2024