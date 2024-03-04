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Медведев высказался об особенностях предвыборной гонки в США - РИА Новости, 04.03.2024
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14:33 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/amerika-1931020958.html
Медведев высказался об особенностях предвыборной гонки в США
Медведев высказался об особенностях предвыборной гонки в США - РИА Новости, 04.03.2024
Медведев высказался об особенностях предвыборной гонки в США
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в предвыборной гонке в США нет темной лошадки, а есть два старых коня. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:33
2024-03-04T14:33
в мире
россия
сша
дмитрий медведев
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
дональд трамп
джо байден
президентские выборы в сша
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в предвыборной гонке в США нет темной лошадки, а есть два старых коня. "Мне кажется, что там все акценты плюс-минус понятны, там есть не темная лошадка, а две старые лошади, или два старых коня. Не могу, кстати, сказать, что они борозды не испортят, в соответствии с русской поговоркой, но они есть", - заметил Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" российского общества "Знание", отвечая на вопрос, есть ли темная лошадка среди претендентов на пост президента США. По его мнению, "шансы победить есть у каждого", но если Дональда Трампа "окончательно не законопатят в тюрьму, то его могут избрать". "Но даже если его законопатят, то его все равно могут избрать - таково американское избирательное право", - добавил Медведев. "А если говорить о Джозефе Байдене, ну, его тоже могут избрать, здесь главная проблема – для того чтобы стать президентом, ему нужно будет в какой-то момент вспомнить о дне инаугурации и что в этот момент делают", - сказал зампред Совбеза РФ, чем вызвал смех в зале. Мероприятие проходит в рамках ВФМ-2024. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html
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в мире, россия, сша, дмитрий медведев, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), дональд трамп, джо байден, президентские выборы в сша, всемирный фестиваль молодежи — 2024
В мире, Россия, США, Дмитрий Медведев, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Дональд Трамп, Джо Байден, Президентские выборы в США, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Медведев высказался об особенностях предвыборной гонки в США

Медведев: в предвыборной гонке в США нет темной лошадки, есть два старых коня

© AP Photo / Evan VucciПрохожий у здания Белого дома в Вашингтоне
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Прохожий у здания Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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СИРИУС, 4 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в предвыборной гонке в США нет темной лошадки, а есть два старых коня.
"Мне кажется, что там все акценты плюс-минус понятны, там есть не темная лошадка, а две старые лошади, или два старых коня. Не могу, кстати, сказать, что они борозды не испортят, в соответствии с русской поговоркой, но они есть", - заметил Медведев в ходе марафона "Знание.Первые" российского общества "Знание", отвечая на вопрос, есть ли темная лошадка среди претендентов на пост президента США.
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По его мнению, "шансы победить есть у каждого", но если Дональда Трампа "окончательно не законопатят в тюрьму, то его могут избрать". "Но даже если его законопатят, то его все равно могут избрать - таково американское избирательное право", - добавил Медведев.
"А если говорить о Джозефе Байдене, ну, его тоже могут избрать, здесь главная проблема – для того чтобы стать президентом, ему нужно будет в какой-то момент вспомнить о дне инаугурации и что в этот момент делают", - сказал зампред Совбеза РФ, чем вызвал смех в зале.
Мероприятие проходит в рамках ВФМ-2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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В миреРоссияСШАДмитрий МедведевФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Дональд ТрампДжо БайденПрезидентские выборы в СШАВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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