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В Киеве сделали заявление о конфискованных российских активах

В Киеве сделали заявление о конфискованных российских активах - РИА Новости, 04.03.2024

В Киеве сделали заявление о конфискованных российских активах

Украина в 2023 году использовала примерно 788,4 миллиона долларов конфискованных российских активов, заявил журналистам премьер-министр страны Денис Шмыгаль. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T15:55

2024-03-04T15:55

2024-03-04T15:56

специальная военная операция на украине

украина

денис шмыгаль

владимир зеленский

евросоюз

еврокомиссия

киев

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Украина в 2023 году использовала примерно 788,4 миллиона долларов конфискованных российских активов, заявил журналистам премьер-министр страны Денис Шмыгаль. В августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории. "В прошлом году мы использовали порядка 30 миллиарда гривен (примерно 788,4 миллиона долларов) конфискованных на Украине российских активов. Это банки, предприятия", — сказал Шмыгаль. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240212/aktivy-1926454971.html

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украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, евросоюз, еврокомиссия, киев, санкции в отношении россии, россия, в мире