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Полиция раскрыла детали об инциденте в немецком Ахене - РИА Новости, 04.03.2024
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23:04 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/akhen-1931112758.html
Полиция раскрыла детали об инциденте в немецком Ахене
Полиция раскрыла детали об инциденте в немецком Ахене - РИА Новости, 04.03.2024
Полиция раскрыла детали об инциденте в немецком Ахене
Женщина, проникшая в больницу в немецком Ахене, забаррикадировалась в одном из помещений медучреждения, сообщила пресс-служба полиции. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T23:04
2024-03-04T23:04
в мире
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БЕРЛИН, 4 мар — РИА Новости. Женщина, проникшая в больницу в немецком Ахене, забаррикадировалась в одном из помещений медучреждения, сообщила пресс-служба полиции. Ранее издание Bild сообщило, что вооруженный мужчина, предположительно, взял заложников в больнице на юго-западе города Ахен. Здание оцеплено спецназом полиции. Также издание со ссылкой на правоохранителей добавило, что силовики действуют по плану освобождения возможных заложников. Позже в полиции уточнили РИА Новости, что в больницу проникла женщина, в здании произошло задымление, не исключено, что подозреваемая подожгла пиротехнику. Информацию о заложниках правоохранители не подтвердили. "По имеющимся сведениям, женщина вошла в больницу во второй половине дня... Сейчас 65-летняя женщина забаррикадировалась в одном из помещений", - сообщает полиция. По данным правоохранителей, близлежащие палаты эвакуированы, на месте работает полицейский спецназ. Как сообщают корреспонденты местного издания Aachener Zeitung, оцеплен весь район, над больницей кружит вертолет полиции. О мотивах или требованиях со стороны подозреваемой не сообщалось.
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в мире
В мире
Полиция раскрыла детали об инциденте в немецком Ахене

Полиция: проникшая в больницу в Ахене женщина забаррикадировалась в помещении

© AP Photo / Kerstin JoenssonСотрудники спецподразделения немецкой полиции
Сотрудники спецподразделения немецкой полиции - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Kerstin Joensson
Сотрудники спецподразделения немецкой полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 мар — РИА Новости. Женщина, проникшая в больницу в немецком Ахене, забаррикадировалась в одном из помещений медучреждения, сообщила пресс-служба полиции.
Ранее издание Bild сообщило, что вооруженный мужчина, предположительно, взял заложников в больнице на юго-западе города Ахен. Здание оцеплено спецназом полиции. Также издание со ссылкой на правоохранителей добавило, что силовики действуют по плану освобождения возможных заложников. Позже в полиции уточнили РИА Новости, что в больницу проникла женщина, в здании произошло задымление, не исключено, что подозреваемая подожгла пиротехнику. Информацию о заложниках правоохранители не подтвердили.
"По имеющимся сведениям, женщина вошла в больницу во второй половине дня... Сейчас 65-летняя женщина забаррикадировалась в одном из помещений", - сообщает полиция.
По данным правоохранителей, близлежащие палаты эвакуированы, на месте работает полицейский спецназ. Как сообщают корреспонденты местного издания Aachener Zeitung, оцеплен весь район, над больницей кружит вертолет полиции.
О мотивах или требованиях со стороны подозреваемой не сообщалось.
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