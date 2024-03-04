https://ria.ru/20240304/akhen-1931112758.html

Полиция раскрыла детали об инциденте в немецком Ахене

Полиция раскрыла детали об инциденте в немецком Ахене - РИА Новости, 04.03.2024

Полиция раскрыла детали об инциденте в немецком Ахене

Женщина, проникшая в больницу в немецком Ахене, забаррикадировалась в одном из помещений медучреждения, сообщила пресс-служба полиции. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T23:04

2024-03-04T23:04

2024-03-04T23:04

в мире

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БЕРЛИН, 4 мар — РИА Новости. Женщина, проникшая в больницу в немецком Ахене, забаррикадировалась в одном из помещений медучреждения, сообщила пресс-служба полиции. Ранее издание Bild сообщило, что вооруженный мужчина, предположительно, взял заложников в больнице на юго-западе города Ахен. Здание оцеплено спецназом полиции. Также издание со ссылкой на правоохранителей добавило, что силовики действуют по плану освобождения возможных заложников. Позже в полиции уточнили РИА Новости, что в больницу проникла женщина, в здании произошло задымление, не исключено, что подозреваемая подожгла пиротехнику. Информацию о заложниках правоохранители не подтвердили. "По имеющимся сведениям, женщина вошла в больницу во второй половине дня... Сейчас 65-летняя женщина забаррикадировалась в одном из помещений", - сообщает полиция. По данным правоохранителей, близлежащие палаты эвакуированы, на месте работает полицейский спецназ. Как сообщают корреспонденты местного издания Aachener Zeitung, оцеплен весь район, над больницей кружит вертолет полиции. О мотивах или требованиях со стороны подозреваемой не сообщалось.

https://ria.ru/20240228/napadenie-1930040345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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