https://ria.ru/20240304/akhen-1931104224.html

Полиция не подтвердила, что в больнице в Ахене захватили заложников

Полиция не подтвердила, что в больнице в Ахене захватили заложников - РИА Новости, 04.03.2024

Полиция не подтвердила, что в больнице в Ахене захватили заложников

В больнице немецкого Ахена произошло задымление по вине проникшей в здание женщины, взятие заложников пока не подтверждается, заявили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T21:39

2024-03-04T21:39

2024-03-04T22:04

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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. В больнице немецкого Ахена произошло задымление по вине проникшей в здание женщины, взятие заложников пока не подтверждается, заявили РИА Новости в пресс-службе полиции."В здании произошло задымление. Могу вам подтвердить, что главной подозреваемой является женщина, а не мужчина. Это всё, что можем сообщить на данный момент", - заявила представитель полиции.Она не исключила, что речь идет об использовании пиротехники в помещении, но сослалась на то, что на текущий момент полной картины случившегося нет и расследование на месте событий продолжается.Ранее издание Bild сообщило, что вооруженный мужчина, предположительно, взял заложников в больнице на юго-западе города Ахен. Здание лечебного заведения оцеплено спецназом полиции. Также издание со ссылкой на правоохранителей добавило, что силовики действуют по плану освобождения возможных заложников.

https://ria.ru/20240222/turtsiya-1928893563.html

https://ria.ru/20231223/chekhiya-1917598282.html

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