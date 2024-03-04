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Полиция не подтвердила, что в больнице в Ахене захватили заложников - РИА Новости, 04.03.2024
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21:39 04.03.2024 (обновлено: 22:04 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/akhen-1931104224.html
Полиция не подтвердила, что в больнице в Ахене захватили заложников
Полиция не подтвердила, что в больнице в Ахене захватили заложников - РИА Новости, 04.03.2024
Полиция не подтвердила, что в больнице в Ахене захватили заложников
В больнице немецкого Ахена произошло задымление по вине проникшей в здание женщины, взятие заложников пока не подтверждается, заявили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T21:39
2024-03-04T22:04
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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. В больнице немецкого Ахена произошло задымление по вине проникшей в здание женщины, взятие заложников пока не подтверждается, заявили РИА Новости в пресс-службе полиции."В здании произошло задымление. Могу вам подтвердить, что главной подозреваемой является женщина, а не мужчина. Это всё, что можем сообщить на данный момент", - заявила представитель полиции.Она не исключила, что речь идет об использовании пиротехники в помещении, но сослалась на то, что на текущий момент полной картины случившегося нет и расследование на месте событий продолжается.Ранее издание Bild сообщило, что вооруженный мужчина, предположительно, взял заложников в больнице на юго-западе города Ахен. Здание лечебного заведения оцеплено спецназом полиции. Также издание со ссылкой на правоохранителей добавило, что силовики действуют по плану освобождения возможных заложников.
https://ria.ru/20240222/turtsiya-1928893563.html
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ахен, в мире
Ахен, В мире
Полиция не подтвердила, что в больнице в Ахене захватили заложников

Полиция пока не подтвердила, что в больнице в Ахене захватили заложников

© AP Photo / Matthias SchraderНемецкие полицейские
Немецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Немецкие полицейские. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. В больнице немецкого Ахена произошло задымление по вине проникшей в здание женщины, взятие заложников пока не подтверждается, заявили РИА Новости в пресс-службе полиции.
"В здании произошло задымление. Могу вам подтвердить, что главной подозреваемой является женщина, а не мужчина. Это всё, что можем сообщить на данный момент", - заявила представитель полиции.
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Она не исключила, что речь идет об использовании пиротехники в помещении, но сослалась на то, что на текущий момент полной картины случившегося нет и расследование на месте событий продолжается.
Ранее издание Bild сообщило, что вооруженный мужчина, предположительно, взял заложников в больнице на юго-западе города Ахен. Здание лечебного заведения оцеплено спецназом полиции. Также издание со ссылкой на правоохранителей добавило, что силовики действуют по плану освобождения возможных заложников.
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