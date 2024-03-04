https://ria.ru/20240304/afrika-1930958713.html

Главы МИД России и стран Африки осенью проведут встречу в Сочи

Главы МИД России и стран Африки осенью проведут встречу в Сочи - РИА Новости, 04.03.2024

Главы МИД России и стран Африки осенью проведут встречу в Сочи

На двухдневной встрече глав МИД формата Россия-Африка осенью в Сочи подведут промежуточные итоги после второго саммита "Россия-Африка", прошедшего летом 2023... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T11:22

2024-03-04T11:22

2024-03-04T11:22

россия

сочи

олег озеров

всемирный фестиваль молодежи — 2024

африка

форум "россия — африка"

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СИРИУС, 4 мар — РИА Новости. На двухдневной встрече глав МИД формата Россия-Африка осенью в Сочи подведут промежуточные итоги после второго саммита "Россия-Африка", прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге, и наметят основные направления развития, например налаживание связей между регионами, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия-Африка" Олег Озеров. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что российско-африканская встреча на уровне глав МИД пройдёт осенью в Сочи. "Надо выбрать два дня, мы планируем двухдневную министерскую конференцию здесь, в Сочи. Сейчас идет разработка формата. Но уже понятно, что это будет, с одной стороны, подведение промежуточных итогов после саммита (Россия-Африка - ред.), потому что к моменту проведения конференции пройдет больше года, надо посмотреть, что сделано", - сказал Озеров на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Он добавил, что первые результаты есть: идут поставки продовольствия и удобрений странам континента, открылись новые посольства, появились новые центры обучения русскому языку в Африке. "В ходе министерской конференции мы обсудим все, что будет сделано к осени 2024 года, и наметим планы на будущее. Посмотрим наиболее перспективные направления, где мы можем двинуться вперед. Нам представляется перспективным налаживание прямых контактов с регионами с учетом того, что здесь очень быстро без бюрократии можно наладить связи", - сообщил Озеров, уточнив, что интерес к межрегиональному сотрудничеству уже заметен. По его словам, будут затронуты и другие вопросы сотрудничества России со странами африканского континента. "В рамках Всемирного фестиваля молодежи было приятно услышать, что саммит "Россия-Африка" придал реальный импульс развития сотрудничеств", - заключил дипломат. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20231202/zapad-1913251224.html

https://ria.ru/20230913/afrika-1895986096.html

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сочи

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сочи, олег озеров, всемирный фестиваль молодежи — 2024, африка, форум "россия — африка"