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Главы МИД России и стран Африки осенью проведут встречу в Сочи - РИА Новости, 04.03.2024
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11:22 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/afrika-1930958713.html
Главы МИД России и стран Африки осенью проведут встречу в Сочи
Главы МИД России и стран Африки осенью проведут встречу в Сочи - РИА Новости, 04.03.2024
Главы МИД России и стран Африки осенью проведут встречу в Сочи
На двухдневной встрече глав МИД формата Россия-Африка осенью в Сочи подведут промежуточные итоги после второго саммита "Россия-Африка", прошедшего летом 2023... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T11:22
2024-03-04T11:22
россия
сочи
олег озеров
всемирный фестиваль молодежи — 2024
африка
форум "россия — африка"
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СИРИУС, 4 мар — РИА Новости. На двухдневной встрече глав МИД формата Россия-Африка осенью в Сочи подведут промежуточные итоги после второго саммита "Россия-Африка", прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге, и наметят основные направления развития, например налаживание связей между регионами, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия-Африка" Олег Озеров. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что российско-африканская встреча на уровне глав МИД пройдёт осенью в Сочи. "Надо выбрать два дня, мы планируем двухдневную министерскую конференцию здесь, в Сочи. Сейчас идет разработка формата. Но уже понятно, что это будет, с одной стороны, подведение промежуточных итогов после саммита (Россия-Африка - ред.), потому что к моменту проведения конференции пройдет больше года, надо посмотреть, что сделано", - сказал Озеров на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Он добавил, что первые результаты есть: идут поставки продовольствия и удобрений странам континента, открылись новые посольства, появились новые центры обучения русскому языку в Африке. "В ходе министерской конференции мы обсудим все, что будет сделано к осени 2024 года, и наметим планы на будущее. Посмотрим наиболее перспективные направления, где мы можем двинуться вперед. Нам представляется перспективным налаживание прямых контактов с регионами с учетом того, что здесь очень быстро без бюрократии можно наладить связи", - сообщил Озеров, уточнив, что интерес к межрегиональному сотрудничеству уже заметен. По его словам, будут затронуты и другие вопросы сотрудничества России со странами африканского континента. "В рамках Всемирного фестиваля молодежи было приятно услышать, что саммит "Россия-Африка" придал реальный импульс развития сотрудничеств", - заключил дипломат. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20231202/zapad-1913251224.html
https://ria.ru/20230913/afrika-1895986096.html
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россия, сочи, олег озеров, всемирный фестиваль молодежи — 2024, африка, форум "россия — африка"
Россия, Сочи, Олег Озеров, Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Африка, Форум "Россия — Африка"
Главы МИД России и стран Африки осенью проведут встречу в Сочи

Главы МИД РФ и стран Африки осенью обсудят промежуточные итоги саммита 2023 года

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУчастники форума "Россия - Африка" в Петербурге
Участники форума Россия - Африка в Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Участники форума "Россия - Африка" в Петербурге. Архивное фото
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СИРИУС, 4 мар — РИА Новости. На двухдневной встрече глав МИД формата Россия-Африка осенью в Сочи подведут промежуточные итоги после второго саммита "Россия-Африка", прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге, и наметят основные направления развития, например налаживание связей между регионами, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия-Африка" Олег Озеров.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что российско-африканская встреча на уровне глав МИД пройдёт осенью в Сочи.
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"Надо выбрать два дня, мы планируем двухдневную министерскую конференцию здесь, в Сочи. Сейчас идет разработка формата. Но уже понятно, что это будет, с одной стороны, подведение промежуточных итогов после саммита (Россия-Африка - ред.), потому что к моменту проведения конференции пройдет больше года, надо посмотреть, что сделано", - сказал Озеров на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
Он добавил, что первые результаты есть: идут поставки продовольствия и удобрений странам континента, открылись новые посольства, появились новые центры обучения русскому языку в Африке.
"В ходе министерской конференции мы обсудим все, что будет сделано к осени 2024 года, и наметим планы на будущее. Посмотрим наиболее перспективные направления, где мы можем двинуться вперед. Нам представляется перспективным налаживание прямых контактов с регионами с учетом того, что здесь очень быстро без бюрократии можно наладить связи", - сообщил Озеров, уточнив, что интерес к межрегиональному сотрудничеству уже заметен.
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По его словам, будут затронуты и другие вопросы сотрудничества России со странами африканского континента.
"В рамках Всемирного фестиваля молодежи было приятно услышать, что саммит "Россия-Африка" придал реальный импульс развития сотрудничеств", - заключил дипломат.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

Молодые люди фотографируются у официального талисмана Всемирного фестиваля молодежи Чебурашки на федеральной территории Сириус

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

Девушка фотографируется у официального талисмана Всемирного фестиваля молодежи Чебурашки на федеральной территории Сириус

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

Символика Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева во время пресс-конференции, посвященной открытию Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной территории Сириус

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

Жители Уганды на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

Участницы Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

Официальный талисман Всемирного фестиваля молодежи Чебурашка на федеральной территории Сириус

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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9 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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10 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

Руководитель официального видеоагентства Всемирного фестиваля молодежи 2024 Ruptly России Индира Жарова во время брифинга о специальной платформе, созданной для удобства работы СМИ в рамках ВФМ-2024 на Всемирном фестивале молодежи

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 11

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 11

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 11

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 11

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 11

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 11

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 11

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 11

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 11

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 11

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 11

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 11
 
РоссияСочиОлег ОзеровВсемирный фестиваль молодежи — 2024АфрикаФорум "Россия — Африка"
 
 
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