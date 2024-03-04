https://ria.ru/20240304/abrams-1931022275.html

На Авдеевском направлении уничтожили еще один танк Abrams

На Авдеевском направлении уничтожили еще один танк Abrams - РИА Новости, 04.03.2024

На Авдеевском направлении уничтожили еще один танк Abrams

Российские военные уничтожили еще один американский танк Abrams на Авдеевском направлении, говорится в сообщении Министерства обороны. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:35

2024-03-04T14:35

2024-03-04T15:21

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили еще один американский танк Abrams на Авдеевском направлении, говорится в сообщении Министерства обороны."Противник потерял более 490 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, четыре боевые машины пехоты, в том числе три Bradley производства США, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Мста-Б", САУ "Гвоздика", а также три орудия Д-30", — заявили в ведомстве.Отмечается, что это уже второй Abrams, уничтоженный в зоне спецоперации. Помимо этого, подразделения группировки войск "Центр" продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. Так, они нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новокалиново, Майорск, Бердычи и Розовка в ДНР.Накануне стало известно, что бойцы группировки "Центр" уничтожили американский танк этого типа с помощью дронов-камикадзе "Упырь". Как рассказал представитель предприятия — производителя этих беспилотников, машина вплотную приблизилась к позициям российских солдат, которые сбили ей гусеницу из гранатомета РПГ-7. Затем военные применили два БПЛА и сожгли остановленную бронемашину.На минувшей неделе советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российская армия подбила первый Abrams под Авдеевкой. Эта заслуга принадлежит военным с позывными Коловрат и Рассвет (оператор FPV-дронов). Бой шел в районе села Бердычи. В тот же день расчет Коловрата уничтожил несколько единиц техники украинских войск, в том числе подбил и второй такой танк.США обещали передать киевскому режиму Abrams в количестве 31 единицы, а СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте. В Кремле не раз подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.

https://ria.ru/20240301/abrams-1930588052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение танка Abrams под Авдеевкой FPV-дронами "Упырь" Поражение американского танка Abrams дронами "Упырь" под Авдеевкой попало на видео, ролик опубликован в Telegram-канале РИА Новости. На кадрах, снятых с самих БПЛА, можно увидеть, как первый дрон влетает в борт башни американской боевой машины, второй беспилотник заходит с другого направления и попадает в крышу башни танка 2024-03-04T14:35 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, авдеевка, денис пушилин, украина, россия, ян гагин, донецкая народная республика, сша