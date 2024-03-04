На Авдеевском направлении уничтожили еще один танк Abrams
МО РФ сообщило об уничтожении второго танка Abrams на Авдеевском направлении
Танк M1A3 Abrams армии США. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили еще один американский танк Abrams на Авдеевском направлении, говорится в сообщении Министерства обороны.
"Противник потерял более 490 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, четыре боевые машины пехоты, в том числе три Bradley производства США, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Мста-Б", САУ "Гвоздика", а также три орудия Д-30", — заявили в ведомстве.
Отмечается, что это уже второй Abrams, уничтоженный в зоне спецоперации.
Помимо этого, подразделения группировки войск "Центр" продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. Так, они нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новокалиново, Майорск, Бердычи и Розовка в ДНР.
Накануне стало известно, что бойцы группировки "Центр" уничтожили американский танк этого типа с помощью дронов-камикадзе "Упырь". Как рассказал представитель предприятия — производителя этих беспилотников, машина вплотную приблизилась к позициям российских солдат, которые сбили ей гусеницу из гранатомета РПГ-7. Затем военные применили два БПЛА и сожгли остановленную бронемашину.
На минувшей неделе советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российская армия подбила первый Abrams под Авдеевкой. Эта заслуга принадлежит военным с позывными Коловрат и Рассвет (оператор FPV-дронов). Бой шел в районе села Бердычи. В тот же день расчет Коловрата уничтожил несколько единиц техники украинских войск, в том числе подбил и второй такой танк.
США обещали передать киевскому режиму Abrams в количестве 31 единицы, а СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.
В Кремле не раз подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.