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На Авдеевском направлении уничтожили еще один танк Abrams - РИА Новости, 04.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:35 04.03.2024 (обновлено: 15:21 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/abrams-1931022275.html
На Авдеевском направлении уничтожили еще один танк Abrams
На Авдеевском направлении уничтожили еще один танк Abrams - РИА Новости, 04.03.2024
На Авдеевском направлении уничтожили еще один танк Abrams
Российские военные уничтожили еще один американский танк Abrams на Авдеевском направлении, говорится в сообщении Министерства обороны. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:35
2024-03-04T15:21
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
авдеевка
денис пушилин
украина
россия
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили еще один американский танк Abrams на Авдеевском направлении, говорится в сообщении Министерства обороны."Противник потерял более 490 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, четыре боевые машины пехоты, в том числе три Bradley производства США, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Мста-Б", САУ "Гвоздика", а также три орудия Д-30", — заявили в ведомстве.Отмечается, что это уже второй Abrams, уничтоженный в зоне спецоперации. Помимо этого, подразделения группировки войск "Центр" продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. Так, они нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новокалиново, Майорск, Бердычи и Розовка в ДНР.Накануне стало известно, что бойцы группировки "Центр" уничтожили американский танк этого типа с помощью дронов-камикадзе "Упырь". Как рассказал представитель предприятия — производителя этих беспилотников, машина вплотную приблизилась к позициям российских солдат, которые сбили ей гусеницу из гранатомета РПГ-7. Затем военные применили два БПЛА и сожгли остановленную бронемашину.На минувшей неделе советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российская армия подбила первый Abrams под Авдеевкой. Эта заслуга принадлежит военным с позывными Коловрат и Рассвет (оператор FPV-дронов). Бой шел в районе села Бердычи. В тот же день расчет Коловрата уничтожил несколько единиц техники украинских войск, в том числе подбил и второй такой танк.США обещали передать киевскому режиму Abrams в количестве 31 единицы, а СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте. В Кремле не раз подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.
https://ria.ru/20240301/abrams-1930588052.html
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Уничтожение танка Abrams под Авдеевкой FPV-дронами "Упырь"
Поражение американского танка Abrams дронами "Упырь" под Авдеевкой попало на видео, ролик опубликован в Telegram-канале РИА Новости. На кадрах, снятых с самих БПЛА, можно увидеть, как первый дрон влетает в борт башни американской боевой машины, второй беспилотник заходит с другого направления и попадает в крышу башни танка
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, авдеевка, денис пушилин, украина, россия, ян гагин, донецкая народная республика, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Авдеевка, Денис Пушилин, Украина, Россия, Ян Гагин, Донецкая Народная Республика, США
На Авдеевском направлении уничтожили еще один танк Abrams

МО РФ сообщило об уничтожении второго танка Abrams на Авдеевском направлении

© Фото : U.S. Army / Sgt. Anthony FordТанк M1A3 Abrams армии США
Танк M1A3 Abrams армии США - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Anthony Ford
Танк M1A3 Abrams армии США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили еще один американский танк Abrams на Авдеевском направлении, говорится в сообщении Министерства обороны.
"Противник потерял более 490 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США, четыре боевые машины пехоты, в том числе три Bradley производства США, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица "Мста-Б", САУ "Гвоздика", а также три орудия Д-30", — заявили в ведомстве.
Бойцы ЦВО рассказывают, как подбили два американских танка на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Российские военные рассказали о бое, в котором подбили два танка Abrams
1 марта, 19:45
Отмечается, что это уже второй Abrams, уничтоженный в зоне спецоперации.
Помимо этого, подразделения группировки войск "Центр" продолжили занимать более выгодные рубежи и позиции. Так, они нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 110-й механизированных, 71-й егерской бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Новокалиново, Майорск, Бердычи и Розовка в ДНР.
Накануне стало известно, что бойцы группировки "Центр" уничтожили американский танк этого типа с помощью дронов-камикадзе "Упырь". Как рассказал представитель предприятия — производителя этих беспилотников, машина вплотную приблизилась к позициям российских солдат, которые сбили ей гусеницу из гранатомета РПГ-7. Затем военные применили два БПЛА и сожгли остановленную бронемашину.
На минувшей неделе советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что российская армия подбила первый Abrams под Авдеевкой. Эта заслуга принадлежит военным с позывными Коловрат и Рассвет (оператор FPV-дронов). Бой шел в районе села Бердычи. В тот же день расчет Коловрата уничтожил несколько единиц техники украинских войск, в том числе подбил и второй такой танк.
США обещали передать киевскому режиму Abrams в количестве 31 единицы, а СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года. При этом, как писала газета The Wall Street Journal, украинские чиновники признавали, что появление у ВСУ этих машин не сможет изменить ситуацию на фронте.
В Кремле не раз подчеркивали, что поставляемые Украине танки Abrams будут гореть, как и другая западная техника.
M1 Abrams: основной боевой танк США
31 января 2023, 12:00
Инфографика
M1 Abrams: основной боевой танк СШАПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФАвдеевкаДенис ПушилинУкраинаРоссияЯн ГагинДонецкая Народная РеспубликаСША
 
 
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