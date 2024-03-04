https://ria.ru/20240304/abrams-1930899295.html

Опубликовано видео поражения Abrams дронами "Упырь"

Опубликовано видео поражения Abrams дронами "Упырь" - РИА Новости, 04.03.2024

Опубликовано видео поражения Abrams дронами "Упырь"

Поражение американского танка Abrams дронами "Упырь" под Авдеевкой попало на видео, ролик опубликован в Telegram-канале РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T00:25

2024-03-04T00:25

2024-03-04T09:08

специальная военная операция на украине

авдеевка

украина

сша

центральный военный округ

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Поражение американского танка Abrams дронами "Упырь" под Авдеевкой попало на видео, ролик опубликован в Telegram-канале РИА Новости.На кадрах, снятых с самих БПЛА, можно увидеть, как первый дрон влетает в борт башни американской боевой машины, второй беспилотник заходит с другого направления и попадает в крышу башни танка.Как ранее сообщил РИА Новости представитель предприятия-производителя дронов "Упырь", под Авдеевкой FPV-дронами был уничтожен очередной Abrams, машину совместно вывели из строя бойцы группировки войск "Центр".Бойцы группировки 26 февраля поразили с помощью FPV-дронов два Abrams на авдеевском направлении, рассказал ранее журналистам командир разведывательно-ударной группы БПЛА с позывным "Коловрат" из 15-й отдельной гвардейской Александрийской мотострелковой бригады ЦВО.Первая партия американских танков Abrams была доставлена на Украину в сентябре 2023 года, всего США обещали поставить Киеву 31 танк.

https://ria.ru/20240302/abrams-1930628880.html

авдеевка

украина

сша

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Уничтожение танка Abrams под Авдеевкой FPV-дронами "Упырь" Поражение американского танка Abrams дронами "Упырь" под Авдеевкой попало на видео, ролик опубликован в Telegram-канале РИА Новости. На кадрах, снятых с самих БПЛА, можно увидеть, как первый дрон влетает в борт башни американской боевой машины, второй беспилотник заходит с другого направления и попадает в крышу башни танка 2024-03-04T00:25 true PT0M25S

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авдеевка, украина, сша, центральный военный округ