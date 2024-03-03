https://ria.ru/20240303/zemletryasenie-1930881039.html
На юге Тихого океана произошло землетрясение
На юге Тихого океана произошло землетрясение - РИА Новости, 03.03.2024
На юге Тихого океана произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Тихом океане к югу от Новой Зеландии, сообщила Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T20:09
2024-03-03T20:09
2024-03-03T20:09
в мире
тихий океан
новая зеландия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Тихом океане к югу от Новой Зеландии, сообщила Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 16.16 по времени UTC (19.16 мск), очаг находился в 1,5 тысячи километров к юго-востоку от берегов Новой Зеландии, на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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в мире, тихий океан, новая зеландия
В мире, Тихий океан, Новая Зеландия
На юге Тихого океана произошло землетрясение
В Тихом океане к югу от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,7
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Тихом океане к югу от Новой Зеландии, сообщила Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 16.16 по времени UTC (19.16 мск), очаг находился в 1,5 тысячи километров к юго-востоку от берегов Новой Зеландии, на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
В турецком Кахраманмараше произошло землетрясение