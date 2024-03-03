https://ria.ru/20240303/zemletryasenie-1930881039.html

На юге Тихого океана произошло землетрясение

На юге Тихого океана произошло землетрясение - РИА Новости, 03.03.2024

На юге Тихого океана произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Тихом океане к югу от Новой Зеландии, сообщила Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T20:09

2024-03-03T20:09

2024-03-03T20:09

в мире

тихий океан

новая зеландия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Тихом океане к югу от Новой Зеландии, сообщила Геологическая служба США (USGS). Землетрясение зафиксировано в 16.16 по времени UTC (19.16 мск), очаг находился в 1,5 тысячи километров к юго-востоку от берегов Новой Зеландии, на глубине 10 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20240301/zemletryasenie-1930558507.html

тихий океан

новая зеландия

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в мире, тихий океан, новая зеландия