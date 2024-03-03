https://ria.ru/20240303/zelenskiy-1930853006.html
Зеленский комедиантом был успешнее, чем президентом, заявил Асад
Зеленский комедиантом был успешнее, чем президентом, заявил Асад - РИА Новости, 03.03.2024
Зеленский комедиантом был успешнее, чем президентом, заявил Асад
Владимир Зеленский был в роли комедианта намного успешнее, чем в роли "лидера нации", заявил президент Сирии Башар Асад в эксклюзивном интервью для телеканала... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T16:46
2024-03-03T16:46
2024-03-03T16:46
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский был в роли комедианта намного успешнее, чем в роли "лидера нации", заявил президент Сирии Башар Асад в эксклюзивном интервью для телеканала Соловьев Live, кадры были показаны в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ". Отвечая на вопрос, отразились ли на нем санкции, введенные Зеленским, Асад пошутил, что они "вызвали нервное расстройство". "Он же комик. Это же было его профессией до президентства. Был, кстати, намного успешнее в том качестве, роли комедианта, а не лидера нации", - сказал Асад. В марте 2023 года Зеленский ввел персональные санкции в отношении президента Сирии Башара Асада, главы МИД Сирии Фейсала Микдада и премьер-министра страны Хусейна Арнуса. МИД Украины 30 июня 2022 года заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений в ответ на решение Дамаска о признании ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20240302/taktika-1930715316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, сирия, дамаск (город), донецкая народная республика, владимир зеленский, башар асад, фейсал микдад, мид украины
В мире, Сирия, Дамаск (город), Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Башар Асад, Фейсал Микдад, МИД Украины
Зеленский комедиантом был успешнее, чем президентом, заявил Асад
Асад: Зеленский в роли комедианта был успешнее, чем на посту президента