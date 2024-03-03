https://ria.ru/20240303/zelenskiy-1930853006.html

Зеленский комедиантом был успешнее, чем президентом, заявил Асад

Зеленский комедиантом был успешнее, чем президентом, заявил Асад - РИА Новости, 03.03.2024

Зеленский комедиантом был успешнее, чем президентом, заявил Асад

Владимир Зеленский был в роли комедианта намного успешнее, чем в роли "лидера нации", заявил президент Сирии Башар Асад в эксклюзивном интервью для телеканала... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T16:46

2024-03-03T16:46

2024-03-03T16:46

в мире

сирия

дамаск (город)

донецкая народная республика

владимир зеленский

башар асад

фейсал микдад

мид украины

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский был в роли комедианта намного успешнее, чем в роли "лидера нации", заявил президент Сирии Башар Асад в эксклюзивном интервью для телеканала Соловьев Live, кадры были показаны в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ". Отвечая на вопрос, отразились ли на нем санкции, введенные Зеленским, Асад пошутил, что они "вызвали нервное расстройство". "Он же комик. Это же было его профессией до президентства. Был, кстати, намного успешнее в том качестве, роли комедианта, а не лидера нации", - сказал Асад. В марте 2023 года Зеленский ввел персональные санкции в отношении президента Сирии Башара Асада, главы МИД Сирии Фейсала Микдада и премьер-министра страны Хусейна Арнуса. МИД Украины 30 июня 2022 года заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений в ответ на решение Дамаска о признании ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20240302/taktika-1930715316.html

https://ria.ru/20240301/vsu-1930559490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, дамаск (город), донецкая народная республика, владимир зеленский, башар асад, фейсал микдад, мид украины