https://ria.ru/20240303/zelenskiy-1930782500.html

Зеленский выступил с резким упреком в адрес союзников

Зеленский выступил с резким упреком в адрес союзников - РИА Новости, 03.03.2024

Зеленский выступил с резким упреком в адрес союзников

Внутренние споры партнеров Украины о военной помощи будет невозможно забыть, заявил Владимир Зеленский в своем телеобращении. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T01:04

2024-03-03T01:04

2024-03-03T06:06

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Внутренние споры партнеров Украины о военной помощи будет невозможно забыть, заявил Владимир Зеленский в своем телеобращении.По его мнению, мир имеет "достаточно систем ПВО", а "Украина не просила ничего больше, чем надо", для "защиты жизни".При этом он раскритиковал затягивание поставок оружия и ПВО для Киева, обвинив союзников во "внутренних политических играх или спорах", которые ограничивают "нашу защиту"."Это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть – мир будет помнить это", — заявил Зеленский.Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Как указывал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240302/ukraina-1930537261.html

https://ria.ru/20240302/blackwater-1930623621.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато