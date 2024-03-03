https://ria.ru/20240303/zelenskiy-1930782500.html
Зеленский выступил с резким упреком в адрес союзников
Зеленский выступил с резким упреком в адрес союзников - РИА Новости, 03.03.2024
Зеленский выступил с резким упреком в адрес союзников
Внутренние споры партнеров Украины о военной помощи будет невозможно забыть, заявил Владимир Зеленский в своем телеобращении. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T01:04
2024-03-03T01:04
2024-03-03T06:06
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Внутренние споры партнеров Украины о военной помощи будет невозможно забыть, заявил Владимир Зеленский в своем телеобращении.По его мнению, мир имеет "достаточно систем ПВО", а "Украина не просила ничего больше, чем надо", для "защиты жизни".При этом он раскритиковал затягивание поставок оружия и ПВО для Киева, обвинив союзников во "внутренних политических играх или спорах", которые ограничивают "нашу защиту"."Это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть – мир будет помнить это", — заявил Зеленский.Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Как указывал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240302/ukraina-1930537261.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО
Зеленский выступил с резким упреком в адрес союзников
Зеленский заявил, что споры союзников о помощи Украине невозможно забыть
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Внутренние споры партнеров Украины о военной помощи будет невозможно забыть, заявил Владимир Зеленский в своем телеобращении.
По его мнению, мир имеет "достаточно систем ПВО", а "Украина не просила ничего больше, чем надо", для "защиты жизни".
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При этом он раскритиковал затягивание поставок оружия и ПВО для Киева, обвинив союзников во "внутренних политических играх или спорах", которые ограничивают "нашу защиту".
"Это невозможно понять. С этим невозможно согласиться. И будет невозможно забыть – мир будет помнить это", — заявил Зеленский.
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов для Киева. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Как указывал глава МИД Сергей Лавров
, США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании
, Германии
, Италии
, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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