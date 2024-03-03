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Белоруссия обвинила Литву в создании затора на границе
Белоруссия обвинила Литву в создании затора на границе - РИА Новости, 03.03.2024
Белоруссия обвинила Литву в создании затора на границе
Литва специально создает затор на границе с Белоруссией, написал белорусский государственный таможенный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T12:15
2024-03-03T12:15
2024-03-03T14:54
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МИНСК, 3 мар — РИА Новости. Литва специально создает затор на границе с Белоруссией, написал белорусский государственный таможенный комитет в Telegram-канале. "Основная масса перевозчиков поехала в пункт пропуска "Каменный Лог". Нагрузку наша сторона приняла исправно, чего не скажешь про литовских соседей. В пункте пропуска очередь из грузовиков протяженностью в десять километров. Складывается ощущение, что литовская сторона специально создает затор", — говорится в сообщении ведомства. По данным комитета, по нормам необходимо оформлять по 500 машин в каждом направлении, то есть при нормальной работе реально разгрузить переезды. "Тем более с закрытых пунктов сотрудники освободились, их можно было бы перенаправить на действующие, как сделала белорусская сторона", — отметили в таможенном комитете. В ведомстве добавили, что белорусские таможенники и пограничники "в стопроцентной готовности и продолжают работать, даже несмотря на простой их коллег, надеясь, что ситуация все-таки решится в пользу людей".Сейчас на границе Литвы с Белоруссией функционируют всего два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся — "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").
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в мире, литва, белоруссия
В мире, Литва, Белоруссия
Белоруссия обвинила Литву в создании затора на границе
Таможенный комитет Белоруссии: Литва специально создает затор на КПП
МИНСК, 3 мар — РИА Новости.
Литва специально создает затор на границе с Белоруссией, написал белорусский государственный таможенный комитет в Telegram-канале
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"Основная масса перевозчиков поехала в пункт пропуска "Каменный Лог". Нагрузку наша сторона приняла исправно, чего не скажешь про литовских соседей. В пункте пропуска очередь из грузовиков протяженностью в десять километров. Складывается ощущение, что литовская сторона специально создает затор", — говорится в сообщении ведомства.
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С 1 марта Вильнюс закрыл пункты пропуска "Лаворишкес" (с белорусской стороны — "Котловка") и "Райгардас" ("Привалка") на границе с Белоруссией. В августе власти Литвы временно закрыли пограничные пункты "Шумскас" ("Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией, объяснив это "изменением геополитической ситуации" и "угрозами национальной безопасности".
По данным комитета, по нормам необходимо оформлять по 500 машин в каждом направлении, то есть при нормальной работе реально разгрузить переезды.
"Тем более с закрытых пунктов сотрудники освободились, их можно было бы перенаправить на действующие, как сделала белорусская сторона", — отметили в таможенном комитете.
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В ведомстве добавили, что белорусские таможенники и пограничники "в стопроцентной готовности и продолжают работать, даже несмотря на простой их коллег, надеясь, что ситуация все-таки решится в пользу людей".
Сейчас на границе Литвы
с Белоруссией функционируют всего два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся — "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").
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