https://ria.ru/20240303/zator-1930818023.html

Белоруссия обвинила Литву в создании затора на границе

Белоруссия обвинила Литву в создании затора на границе - РИА Новости, 03.03.2024

Белоруссия обвинила Литву в создании затора на границе

Литва специально создает затор на границе с Белоруссией, написал белорусский государственный таможенный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T12:15

2024-03-03T12:15

2024-03-03T14:54

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МИНСК, 3 мар — РИА Новости. Литва специально создает затор на границе с Белоруссией, написал белорусский государственный таможенный комитет в Telegram-канале. "Основная масса перевозчиков поехала в пункт пропуска "Каменный Лог". Нагрузку наша сторона приняла исправно, чего не скажешь про литовских соседей. В пункте пропуска очередь из грузовиков протяженностью в десять километров. Складывается ощущение, что литовская сторона специально создает затор", — говорится в сообщении ведомства. По данным комитета, по нормам необходимо оформлять по 500 машин в каждом направлении, то есть при нормальной работе реально разгрузить переезды. "Тем более с закрытых пунктов сотрудники освободились, их можно было бы перенаправить на действующие, как сделала белорусская сторона", — отметили в таможенном комитете. В ведомстве добавили, что белорусские таможенники и пограничники "в стопроцентной готовности и продолжают работать, даже несмотря на простой их коллег, надеясь, что ситуация все-таки решится в пользу людей".Сейчас на границе Литвы с Белоруссией функционируют всего два автодорожных пункта пропуска из шести имеющихся — "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони").

https://ria.ru/20240301/litva-1930386227.html

https://ria.ru/20240302/konfiskatsiya-1930722626.html

https://ria.ru/20240228/kaliningrad-1929907827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, литва, белоруссия