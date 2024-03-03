https://ria.ru/20240303/yarmarka-1930829772.html

На Всемирном фестивале молодежи открылась ярмарка "Арт.Молодость"

На Всемирном фестивале молодежи открылась ярмарка "Арт.Молодость" - РИА Новости, 03.03.2024

На Всемирном фестивале молодежи открылась ярмарка "Арт.Молодость"

Ярмарка "Арт.Молодость" открылась в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T13:51

2024-03-03T13:51

2024-03-03T13:51

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Ярмарка "Арт.Молодость" открылась в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Все желающие могут приобрести различные элементы декора, открытки, картины, авторские книги и журналы, свечи и ароматы, а также найти аутентичные вещи, привезенные из отдаленных уголков России и стран-участников Всемирного фестиваля молодёжи. На ярмарке представлены более чем 150 молодых дизайнеров и локальных предпринимателей. Многие товары являются ручной эксклюзивной работой. Ребята со всего мира активно интересуются российскими брендами и с любопытством рассматривают изделия российских дизайнеров. Иностранцы также представили свою продукцию. Участники фестиваля могут приобрести шоперы с орнаментом из Киргизии, платки из Армении и многое другое. "Арт.Молодость" - проект арт-кластера "Таврида" (Росмолодёжь), призванный поддержать молодых художников, дизайнеров, авторов и локальные бренды, сделать их продукцию доступной широкой аудитории. На Всемирном фестивале молодёжи проект представлен как фестиваль молодого искусства "Арт.Молодость" и проходит в двух форматах - ярмарка и выставка. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/vfm-2024-1930793031.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)