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Якутский мастер слепил огромный табун лошадей из снега - РИА Новости, 03.03.2024
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10:07 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/yakutiya-1930806659.html
Якутский мастер слепил огромный табун лошадей из снега
Якутский мастер слепил огромный табун лошадей из снега - РИА Новости, 03.03.2024
Якутский мастер слепил огромный табун лошадей из снега
Якутский мастер Архип Скрябин слепил из снега табун лошадей длиной более 50 метров, высотой - 3,5 метра, пользователи соцсети в селе Майя Мегино-Кангаласского... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T10:07
2024-03-03T10:07
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республика саха (якутия)
общество
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ЯКУТИЯ, 3 мар - РИА Новости. Якутский мастер Архип Скрябин слепил из снега табун лошадей длиной более 50 метров, высотой - 3,5 метра, пользователи соцсети в селе Майя Мегино-Кангаласского района распространили видео снежного табуна - скульптуры двенадцати скакунов получились очень реалистичными. Автором творения является местный житель, один из победителей недавнего международного фестиваля в Харбине (КНР). По словам мужчины, скульптурами изо льда он начал заниматься 20 лет назад, чуть позже - из снега. Скрябин - многодетный отец. Любимое хобби приносит неплохой доход - в случае победы на конкурсах. "В Китай на международный конкурс съездил четыре раза. В январе с напарником Николаем Петровым заняли 2 место. Давно мечтал сделать снежный табун в родном селе. У нас открыли новый парк, и вот представился случай. Сделал бесплатно - в подарок жителям. В общей сложности создал композицию за 4 дня. В высоту табун 3,5 метра, в длину - около 55 метров", - рассказал Скрябин. Как отметил "снежный скульптор", уникальные творения якутских мастеров в настоящее время возводятся на территории нацпарка "Ленские столбы", где начался республиканский конкурс. В национальном парке 19 марта пройдет церемония зажжения огня Международных спортивных игр "Дети Азии". Кроме того, там организуют хоккейный матч среди звезд отечественного спорта. "Наши скульптуры украсят эти мероприятия. В конкурсе участвует 10 команд. Собрались те, кто прошел предварительный отбор", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240219/festival-1928212701.html
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китай
харбин
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китай, харбин, республика саха (якутия), общество
Китай, Харбин, Республика Саха (Якутия), Общество
Якутский мастер слепил огромный табун лошадей из снега

Табун лошадей длиной более 50 метров слепил из снега якутский мастер в селе Майя

© соцсетиЯкутский мастер Архип Скрябин слепил из снега табун лошадей. Кадр видео
Якутский мастер Архип Скрябин слепил из снега табун лошадей. Кадр видео
© соцсети
Читать ria.ru в
ЯКУТИЯ, 3 мар - РИА Новости. Якутский мастер Архип Скрябин слепил из снега табун лошадей длиной более 50 метров, высотой - 3,5 метра, пользователи соцсети в селе Майя Мегино-Кангаласского района распространили видео снежного табуна - скульптуры двенадцати скакунов получились очень реалистичными.
Автором творения является местный житель, один из победителей недавнего международного фестиваля в Харбине (КНР). По словам мужчины, скульптурами изо льда он начал заниматься 20 лет назад, чуть позже - из снега. Скрябин - многодетный отец. Любимое хобби приносит неплохой доход - в случае победы на конкурсах.
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"В Китай на международный конкурс съездил четыре раза. В январе с напарником Николаем Петровым заняли 2 место. Давно мечтал сделать снежный табун в родном селе. У нас открыли новый парк, и вот представился случай. Сделал бесплатно - в подарок жителям. В общей сложности создал композицию за 4 дня. В высоту табун 3,5 метра, в длину - около 55 метров", - рассказал Скрябин.
Как отметил "снежный скульптор", уникальные творения якутских мастеров в настоящее время возводятся на территории нацпарка "Ленские столбы", где начался республиканский конкурс.
В национальном парке 19 марта пройдет церемония зажжения огня Международных спортивных игр "Дети Азии". Кроме того, там организуют хоккейный матч среди звезд отечественного спорта.
"Наши скульптуры украсят эти мероприятия. В конкурсе участвует 10 команд. Собрались те, кто прошел предварительный отбор", - сообщил собеседник агентства.
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