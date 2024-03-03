https://ria.ru/20240303/yakutiya-1930806659.html

Якутский мастер слепил огромный табун лошадей из снега

Якутский мастер слепил огромный табун лошадей из снега - РИА Новости, 03.03.2024

Якутский мастер слепил огромный табун лошадей из снега

Якутский мастер Архип Скрябин слепил из снега табун лошадей длиной более 50 метров, высотой - 3,5 метра, пользователи соцсети в селе Майя Мегино-Кангаласского... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T10:07

2024-03-03T10:07

2024-03-03T10:07

китай

харбин

республика саха (якутия)

общество

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ЯКУТИЯ, 3 мар - РИА Новости. Якутский мастер Архип Скрябин слепил из снега табун лошадей длиной более 50 метров, высотой - 3,5 метра, пользователи соцсети в селе Майя Мегино-Кангаласского района распространили видео снежного табуна - скульптуры двенадцати скакунов получились очень реалистичными. Автором творения является местный житель, один из победителей недавнего международного фестиваля в Харбине (КНР). По словам мужчины, скульптурами изо льда он начал заниматься 20 лет назад, чуть позже - из снега. Скрябин - многодетный отец. Любимое хобби приносит неплохой доход - в случае победы на конкурсах. "В Китай на международный конкурс съездил четыре раза. В январе с напарником Николаем Петровым заняли 2 место. Давно мечтал сделать снежный табун в родном селе. У нас открыли новый парк, и вот представился случай. Сделал бесплатно - в подарок жителям. В общей сложности создал композицию за 4 дня. В высоту табун 3,5 метра, в длину - около 55 метров", - рассказал Скрябин. Как отметил "снежный скульптор", уникальные творения якутских мастеров в настоящее время возводятся на территории нацпарка "Ленские столбы", где начался республиканский конкурс. В национальном парке 19 марта пройдет церемония зажжения огня Международных спортивных игр "Дети Азии". Кроме того, там организуют хоккейный матч среди звезд отечественного спорта. "Наши скульптуры украсят эти мероприятия. В конкурсе участвует 10 команд. Собрались те, кто прошел предварительный отбор", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240219/festival-1928212701.html

https://ria.ru/20240123/konkurs-1922743190.html

китай

харбин

республика саха (якутия)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, харбин, республика саха (якутия), общество