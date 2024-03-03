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Асад считает, что на выборах в США победит Трамп

Асад считает, что на выборах в США победит Трамп - РИА Новости, 03.03.2024

Асад считает, что на выборах в США победит Трамп

Президент Сирии Башар Асад считает, что экс-президент США Дональд Трамп победит на предстоящих президентских выборах в Штатах. Об этом он заявил в эксклюзивном... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T16:53

2024-03-03T16:53

2024-03-03T16:53

в мире

сша

сирия

башар асад

никки хейли

дональд трамп

выборы президента сша

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад считает, что экс-президент США Дональд Трамп победит на предстоящих президентских выборах в Штатах. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью для телеканала Соловьев Live, кадры были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "СМОТРИМ"."Анализ СМИ и другой информации показывает, что победит Трамп", - сказал Асад.При этом он подчеркнул, что "американские президенты похожи один на другого". "Как я сказал ранее, они всего лишь исполнительные директора. Даже если один изменит политику, то нужно знать, кто реально делает политику за ширмой того, кто победит на выборах. Это один игрок — лобби, медиа, финансисты и банкиры, оружие и нефть. Вот, кто в любом случае победит", - отметил Асад. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240216/putin-1927678196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, сирия, башар асад, никки хейли, дональд трамп, выборы президента сша