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Асад считает, что на выборах в США победит Трамп
Асад считает, что на выборах в США победит Трамп - РИА Новости, 03.03.2024
Асад считает, что на выборах в США победит Трамп
Президент Сирии Башар Асад считает, что экс-президент США Дональд Трамп победит на предстоящих президентских выборах в Штатах. Об этом он заявил в эксклюзивном... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T16:53
2024-03-03T16:53
2024-03-03T16:53
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад считает, что экс-президент США Дональд Трамп победит на предстоящих президентских выборах в Штатах. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью для телеканала Соловьев Live, кадры были показаны в эфире телеканала "Россия-1" и на платформе "СМОТРИМ"."Анализ СМИ и другой информации показывает, что победит Трамп", - сказал Асад.При этом он подчеркнул, что "американские президенты похожи один на другого". "Как я сказал ранее, они всего лишь исполнительные директора. Даже если один изменит политику, то нужно знать, кто реально делает политику за ширмой того, кто победит на выборах. Это один игрок — лобби, медиа, финансисты и банкиры, оружие и нефть. Вот, кто в любом случае победит", - отметил Асад. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Нынешний американский лидер Джо Байден также заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сирия, башар асад, никки хейли, дональд трамп, выборы президента сша
В мире, США, Сирия, Башар Асад, Никки Хейли, Дональд Трамп, Выборы президента США
Асад считает, что на выборах в США победит Трамп
Асад считает, что Трамп победит на предстоящих президентских выборах в США