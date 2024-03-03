https://ria.ru/20240303/vuz-1930855043.html

В Госдуме предложили увеличить количество мест в вузах для иностранцев

В Госдуме предложили увеличить количество мест в вузах для иностранцев - РИА Новости, 03.03.2024

В Госдуме предложили увеличить количество мест в вузах для иностранцев

Вице-спикер ГД Борис Чернышов считает, что нужно продолжить увеличивать количество бюджетных мест для иностранных студентов в вузах РФ, а также уделить внимание РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T17:01

2024-03-03T17:01

2024-03-03T17:01

россия

непал

борис чернышов (депутат)

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Вице-спикер ГД Борис Чернышов считает, что нужно продолжить увеличивать количество бюджетных мест для иностранных студентов в вузах РФ, а также уделить внимание африканскому континенту в вопросах развития изучения там русского языка, как иностранного. "Здесь нужно хорошо отрабатывать вопрос Россотрудничества и министерства высшего образования... у нас недавно был кейс, когда мы увеличили количество бюджетных мест для студентов из Непала... мы должны продолжать и дальше", - сказал он РИА Новости на полях Всемирного фестиваля молодежи Он отметил, что такой вопрос поднимался на встрече спикера ГД Вячеслава Володина со спикером непальского парламента. "(Российское - ред.) образование сегодня конкурентоспособно... ключевые для нас (направления - ред.), это медицина, технологии, сельское хозяйство, транспортные вопросы - это сегодня наши плюсы, спросы на эти направления высоки (на международном уровне - ред.)", - считает парламентарий. Также, по его мнению, нужно развивать сеть подготовительных курсов для иностранцев и создавать школы изучения русского языка, как иностранного, в разных странах мира. "Особенно внимание уделить африканскому континенту... здесь мы должны расширять влияние России", - объяснил Чернышов. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20230926/ege-1898822692.html

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россия

непал

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Варвара Скокшина

россия, непал, борис чернышов (депутат), вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество