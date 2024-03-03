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В Госдуме предложили увеличить количество мест в вузах для иностранцев - РИА Новости, 03.03.2024
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17:01 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/vuz-1930855043.html
В Госдуме предложили увеличить количество мест в вузах для иностранцев
В Госдуме предложили увеличить количество мест в вузах для иностранцев - РИА Новости, 03.03.2024
В Госдуме предложили увеличить количество мест в вузах для иностранцев
Вице-спикер ГД Борис Чернышов считает, что нужно продолжить увеличивать количество бюджетных мест для иностранных студентов в вузах РФ, а также уделить внимание РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T17:01
2024-03-03T17:01
россия
непал
борис чернышов (депутат)
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Вице-спикер ГД Борис Чернышов считает, что нужно продолжить увеличивать количество бюджетных мест для иностранных студентов в вузах РФ, а также уделить внимание африканскому континенту в вопросах развития изучения там русского языка, как иностранного. "Здесь нужно хорошо отрабатывать вопрос Россотрудничества и министерства высшего образования... у нас недавно был кейс, когда мы увеличили количество бюджетных мест для студентов из Непала... мы должны продолжать и дальше", - сказал он РИА Новости на полях Всемирного фестиваля молодежи Он отметил, что такой вопрос поднимался на встрече спикера ГД Вячеслава Володина со спикером непальского парламента. "(Российское - ред.) образование сегодня конкурентоспособно... ключевые для нас (направления - ред.), это медицина, технологии, сельское хозяйство, транспортные вопросы - это сегодня наши плюсы, спросы на эти направления высоки (на международном уровне - ред.)", - считает парламентарий. Также, по его мнению, нужно развивать сеть подготовительных курсов для иностранцев и создавать школы изучения русского языка, как иностранного, в разных странах мира. "Особенно внимание уделить африканскому континенту... здесь мы должны расширять влияние России", - объяснил Чернышов. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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россия, непал, борис чернышов (депутат), вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество
Россия, Непал, Борис Чернышов (депутат), Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Общество
В Госдуме предложили увеличить количество мест в вузах для иностранцев

В Госдуме предложили увеличить количество мест в вузах для иностранных студентов

© РИА Новости / Владимир ПесняСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Студенты на лекции. Архивное фото
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Вице-спикер ГД Борис Чернышов считает, что нужно продолжить увеличивать количество бюджетных мест для иностранных студентов в вузах РФ, а также уделить внимание африканскому континенту в вопросах развития изучения там русского языка, как иностранного.
"Здесь нужно хорошо отрабатывать вопрос Россотрудничества и министерства высшего образования... у нас недавно был кейс, когда мы увеличили количество бюджетных мест для студентов из Непала... мы должны продолжать и дальше", - сказал он РИА Новости на полях Всемирного фестиваля молодежи
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Он отметил, что такой вопрос поднимался на встрече спикера ГД Вячеслава Володина со спикером непальского парламента.
«
"(Российское - ред.) образование сегодня конкурентоспособно... ключевые для нас (направления - ред.), это медицина, технологии, сельское хозяйство, транспортные вопросы - это сегодня наши плюсы, спросы на эти направления высоки (на международном уровне - ред.)", - считает парламентарий.
Также, по его мнению, нужно развивать сеть подготовительных курсов для иностранцев и создавать школы изучения русского языка, как иностранного, в разных странах мира.
"Особенно внимание уделить африканскому континенту... здесь мы должны расширять влияние России", - объяснил Чернышов.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина.
Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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РоссияНепалБорис Чернышов (депутат)Вячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Общество
 
 
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