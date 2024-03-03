https://ria.ru/20240303/vsu-1930883767.html
"Стремительно ухудшается". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
"Стремительно ухудшается". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта - РИА Новости, 03.03.2024
"Стремительно ухудшается". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Положение ВСУ быстро ухудшается из-за ударов российской армии, поэтому европейские лидеры запаниковали и начали обсуждать возможность отправки сил НАТО на... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T20:34
2024-03-03T20:34
2024-03-03T20:36
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Положение ВСУ быстро ухудшается из-за ударов российской армии, поэтому европейские лидеры запаниковали и начали обсуждать возможность отправки сил НАТО на Украину, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Почему (президент Франции Эммануэль. — Прим. ред.) Макрон говорит об отправке войск на Украину, почему об этом говорит Эстония? Для меня абсолютно очевидно, что европейские державы и США видят, как обстановка на фронте для Украины стремительно ухудшается. Они понимают, что Украина нуждается в оружии и людях, чтобы попытаться это исправить", — отметил аналитик.Ранее о снарядном голоде в ВСУ заявлял и президент республики Владимир Зеленский. По его словам, Киев начнет отступать, если США и Евросоюз не возобновят поставки вооружений в нужных объемах.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240303/ukraina-1930870881.html
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политика, украина, сша, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
Политика, Украина, США, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
"Стремительно ухудшается". Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Меркурис: европейские лидеры запаниковали из-за резкого ухудшения положения ВСУ