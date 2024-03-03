https://ria.ru/20240303/vstrecha-1930782399.html
Замглавы МИД и спецпредставитель КНР обсудили решение кризиса на Украине
Замглавы МИД и спецпредставитель КНР обсудили решение кризиса на Украине - РИА Новости, 03.03.2024
Замглавы МИД и спецпредставитель КНР обсудили решение кризиса на Украине
Замглавы МИД России Михаил Галузин встретился в Москве со спецпредставителем КНР, главой китайской делегации по украинскому урегулированию Ли Хуэем, сообщается... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T01:00
2024-03-03T01:00
2024-03-03T08:41
москва
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михаил галузин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Галузин встретился в Москве со спецпредставителем КНР, главой китайской делегации по украинскому урегулированию Ли Хуэем, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства."Состоялся заинтересованный и обстоятельный обмен мнениями по тематике украинского кризиса", — уточнили в ведомстве.Дипломаты отметили, что "продвигаемые Киевом и Западом ультимативные требования к России и связанные с ними "диалоговые" форматы только вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой".Стороны констатировали, что любые дискуссии о путях урегулирования конфликта невозможны без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности.Это уже второе турне Ли Хуэя, посвященное поиску решений по украинскому кризису. В конце мая прошлого года он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию кризиса. По итогам турне Ли Хуэй сообщил журналистам, что стороны украинского конфликта сталкиваются с трудностями в переговорах, но важно создавать условия для них, Китай готов это делать.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом союзники Украины игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле также заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как отметили в Москве, ситуация в соседней стране может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования России прекрасно известны.
https://ria.ru/20240217/konflikt-1927963168.html
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москва, китай, россия, михаил галузин, ли хуэй
Москва, Китай, Россия, Михаил Галузин, Ли Хуэй
Замглавы МИД и спецпредставитель КНР обсудили решение кризиса на Украине
Спецпредставитель КНР Ли Хуэй поддержал участие России в переговорах по Украине
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Замглавы МИД России Михаил Галузин встретился в Москве со спецпредставителем КНР, главой китайской делегации по украинскому урегулированию Ли Хуэем, сообщается на сайте
российского внешнеполитического ведомства.
«
"Состоялся заинтересованный и обстоятельный обмен мнениями по тематике украинского кризиса", — уточнили в ведомстве.
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Дипломаты отметили, что "продвигаемые Киевом
и Западом ультимативные требования к России и связанные с ними "диалоговые" форматы только вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой".
Стороны констатировали, что любые дискуссии о путях урегулирования конфликта невозможны без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности.
Это уже второе турне Ли Хуэя, посвященное поиску решений по украинскому кризису. В конце мая прошлого года он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию, где обсудил китайскую мирную инициативу по политическому урегулированию кризиса. По итогам турне Ли Хуэй сообщил журналистам, что стороны украинского конфликта сталкиваются с трудностями в переговорах, но важно создавать условия для них, Китай готов это делать.
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неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом союзники Украины игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
В Кремле также заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России остается достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как отметили в Москве, ситуация в соседней стране может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования России прекрасно известны.
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