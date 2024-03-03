"Всех отправят туда". В США раскрыли сценарий войны с Россией
Макгрегор: если США начнут войну, подлодки РФ потопят войска противника в океане
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российский подводный флот может потопить корабли, перебрасывающие американскую армию в Европу в случае гипотетического конфликта двух сверхдержав, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
"Все должны понять, что <…> у России есть подводный флот, способный потопить корабли, которые отправят воевать с ней. Мы просто не сможем перебросить наши наземные силы в Европу, потому что подводные лодки в Атлантическом океане потопят все, что будет идти туда из Северной Америки", — рассказал эксперт.
Российские атомные субмарины на сегодняшний день гораздо более смертоносны и результативны, чем их предшественники во Вторую мировую войну, отметил полковник. По его словам, в современном морском бое существует только два вида кораблей — подводная лодка и ее военная цель.
В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других стран, в том числе и государств Североатлантического альянса. Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в конце февраля назвал бредом утверждения, что Россия планирует напасть на Европу.
При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство, что не может принести большей безопасности региону.