https://ria.ru/20240303/voyna-1930893213.html

"Всех отправят туда". В США раскрыли сценарий войны с Россией

"Всех отправят туда". В США раскрыли сценарий войны с Россией - РИА Новости, 03.03.2024

"Всех отправят туда". В США раскрыли сценарий войны с Россией

Российский подводный флот может потопить корабли, перебрасывающие американскую армию в Европу в случае гипотетического конфликта двух сверхдержав, заявил бывший РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T22:33

2024-03-03T22:33

2024-03-03T22:36

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россия

атлантический океан

стивен гарднер

владимир путин

дмитрий песков

министерство обороны сша

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российский подводный флот может потопить корабли, перебрасывающие американскую армию в Европу в случае гипотетического конфликта двух сверхдержав, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Все должны понять, что <…> у России есть подводный флот, способный потопить корабли, которые отправят воевать с ней. Мы просто не сможем перебросить наши наземные силы в Европу, потому что подводные лодки в Атлантическом океане потопят все, что будет идти туда из Северной Америки", — рассказал эксперт.Российские атомные субмарины на сегодняшний день гораздо более смертоносны и результативны, чем их предшественники во Вторую мировую войну, отметил полковник. По его словам, в современном морском бое существует только два вида кораблей — подводная лодка и ее военная цель.В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других стран, в том числе и государств Североатлантического альянса. Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в конце февраля назвал бредом утверждения, что Россия планирует напасть на Европу.При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство, что не может принести большей безопасности региону.

https://ria.ru/20240303/nato-1930865917.html

https://ria.ru/20240303/ukraina-1930870881.html

европа

россия

атлантический океан

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политика, европа, россия, атлантический океан, стивен гарднер, владимир путин, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато