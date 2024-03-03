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"Всех отправят туда". В США раскрыли сценарий войны с Россией - РИА Новости, 03.03.2024
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22:33 03.03.2024 (обновлено: 22:36 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/voyna-1930893213.html
"Всех отправят туда". В США раскрыли сценарий войны с Россией
"Всех отправят туда". В США раскрыли сценарий войны с Россией - РИА Новости, 03.03.2024
"Всех отправят туда". В США раскрыли сценарий войны с Россией
Российский подводный флот может потопить корабли, перебрасывающие американскую армию в Европу в случае гипотетического конфликта двух сверхдержав, заявил бывший РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T22:33
2024-03-03T22:36
политика
европа
россия
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стивен гарднер
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российский подводный флот может потопить корабли, перебрасывающие американскую армию в Европу в случае гипотетического конфликта двух сверхдержав, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Все должны понять, что &lt;…&gt; у России есть подводный флот, способный потопить корабли, которые отправят воевать с ней. Мы просто не сможем перебросить наши наземные силы в Европу, потому что подводные лодки в Атлантическом океане потопят все, что будет идти туда из Северной Америки", — рассказал эксперт.Российские атомные субмарины на сегодняшний день гораздо более смертоносны и результативны, чем их предшественники во Вторую мировую войну, отметил полковник. По его словам, в современном морском бое существует только два вида кораблей — подводная лодка и ее военная цель.В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других стран, в том числе и государств Североатлантического альянса. Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в конце февраля назвал бредом утверждения, что Россия планирует напасть на Европу.При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство, что не может принести большей безопасности региону.
https://ria.ru/20240303/nato-1930865917.html
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политика, европа, россия, атлантический океан, стивен гарднер, владимир путин, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато
Политика, Европа, Россия, Атлантический океан, Стивен Гарднер, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, НАТО
"Всех отправят туда". В США раскрыли сценарий войны с Россией

Макгрегор: если США начнут войну, подлодки РФ потопят войска противника в океане

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве
Американские боевые машины пехоты Брэдли на железнодорожной станции Пабраде в Литве - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российский подводный флот может потопить корабли, перебрасывающие американскую армию в Европу в случае гипотетического конфликта двух сверхдержав, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
"Все должны понять, что <…> у России есть подводный флот, способный потопить корабли, которые отправят воевать с ней. Мы просто не сможем перебросить наши наземные силы в Европу, потому что подводные лодки в Атлантическом океане потопят все, что будет идти туда из Северной Америки", — рассказал эксперт.
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Президент Латвии сделал дерзкое заявление о России после слов Маска о НАТО
Вчера, 18:21
Российские атомные субмарины на сегодняшний день гораздо более смертоносны и результативны, чем их предшественники во Вторую мировую войну, отметил полковник. По его словам, в современном морском бое существует только два вида кораблей — подводная лодка и ее военная цель.
В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных намерений в отношении других стран, в том числе и государств Североатлантического альянса. Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в конце февраля назвал бредом утверждения, что Россия планирует напасть на Европу.
При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство, что не может принести большей безопасности региону.
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ПолитикаЕвропаРоссияАтлантический океанСтивен ГарднерВладимир ПутинДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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