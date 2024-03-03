https://ria.ru/20240303/vecherinka-1930847019.html

Охлобыстина возмутили поездки участников "голой вечеринки" в Донбасс

Охлобыстина возмутили поездки участников "голой вечеринки" в Донбасс - РИА Новости, 03.03.2024

Охлобыстина возмутили поездки участников "голой вечеринки" в Донбасс

Донбасс не является "прачечной" для участников "голой вечеринки" и не место, куда нужно посылать в наказание, заявил актер Иван Охлобыстин. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T15:58

2024-03-03T15:58

2024-03-03T17:57

шоубиз

донбасс

россия

луганская народная республика

иван охлобыстин

анастасия ивлеева

ольга бузова

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155228/50/1552285010_0:209:2899:1840_1920x0_80_0_0_1623125534f0866bbe2294da57d6b81e.jpg

СИРИУС, 3 мар – РИА Новости. Донбасс не является "прачечной" для участников "голой вечеринки" и не место, куда нужно посылать в наказание, заявил актер Иван Охлобыстин. В рамках Всемирного фестиваля, который проходит в Сириусе, состоялась встреча актера с участниками мероприятия, на которой молодежь обсуждала ряд вопросов, в том числе нравственных ценностей. В ходе беседы девушка из Луганской Народной Республики задала вопрос о "голой вечеринке", устроенной телеведущей Анастасией Ивлеевой, она же высказалась о том, что кто-то едет в Донбасс по зову сердца, а другие - просто сфотографироваться, как Ольга Бузова. Молодая участница поинтересовалась у актера, как молодежь Донбасса относится к подобным персонам, приезжающим сегодня в том числе в новые регионы России, добавив, что Донбасс - это не "прачечная". "Относиться рационально, по-деревенски, по-нашему. Надо от них взять все, что привезут, но не тешить себя иллюзиями, что они - наши. Донбасс реально - это не "прачечная" и не место, куда нужно посылать в наказание. Именно там сейчас бьется верное сердце России", - сказал Охлобыстин. Он отметил, что "голая вечеринка" - это даже не признак болезни, а лишь симптом структуры общего мироздания. Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения. В результате Ивлеева и другие участники вечеринки были вынуждены оправдываться. Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка". Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240205/averin-1923033687.html

https://ria.ru/20240131/okhlobystin-1924581236.html

донбасс

россия

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, россия, луганская народная республика, иван охлобыстин, анастасия ивлеева, ольга бузова, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024