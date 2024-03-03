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Охлобыстина возмутили поездки участников "голой вечеринки" в Донбасс - РИА Новости, 03.03.2024
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Шоубиз
 
15:58 03.03.2024 (обновлено: 17:57 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/vecherinka-1930847019.html
Охлобыстина возмутили поездки участников "голой вечеринки" в Донбасс
Охлобыстина возмутили поездки участников "голой вечеринки" в Донбасс - РИА Новости, 03.03.2024
Охлобыстина возмутили поездки участников "голой вечеринки" в Донбасс
Донбасс не является "прачечной" для участников "голой вечеринки" и не место, куда нужно посылать в наказание, заявил актер Иван Охлобыстин. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:58
2024-03-03T17:57
шоубиз
донбасс
россия
луганская народная республика
иван охлобыстин
анастасия ивлеева
ольга бузова
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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СИРИУС, 3 мар – РИА Новости. Донбасс не является "прачечной" для участников "голой вечеринки" и не место, куда нужно посылать в наказание, заявил актер Иван Охлобыстин. В рамках Всемирного фестиваля, который проходит в Сириусе, состоялась встреча актера с участниками мероприятия, на которой молодежь обсуждала ряд вопросов, в том числе нравственных ценностей. В ходе беседы девушка из Луганской Народной Республики задала вопрос о "голой вечеринке", устроенной телеведущей Анастасией Ивлеевой, она же высказалась о том, что кто-то едет в Донбасс по зову сердца, а другие - просто сфотографироваться, как Ольга Бузова. Молодая участница поинтересовалась у актера, как молодежь Донбасса относится к подобным персонам, приезжающим сегодня в том числе в новые регионы России, добавив, что Донбасс - это не "прачечная". "Относиться рационально, по-деревенски, по-нашему. Надо от них взять все, что привезут, но не тешить себя иллюзиями, что они - наши. Донбасс реально - это не "прачечная" и не место, куда нужно посылать в наказание. Именно там сейчас бьется верное сердце России", - сказал Охлобыстин. Он отметил, что "голая вечеринка" - это даже не признак болезни, а лишь симптом структуры общего мироздания. Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения. В результате Ивлеева и другие участники вечеринки были вынуждены оправдываться. Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка". Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240205/averin-1923033687.html
https://ria.ru/20240131/okhlobystin-1924581236.html
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донбасс, россия, луганская народная республика, иван охлобыстин, анастасия ивлеева, ольга бузова, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Шоубиз, Донбасс, Россия, Луганская Народная Республика, Иван Охлобыстин, Анастасия Ивлеева, Ольга Бузова, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Охлобыстина возмутили поездки участников "голой вечеринки" в Донбасс

Охлобыстин: Донбасс не является "прачечной" для участников "голой вечеринки"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкИван Охлобыстин
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Иван Охлобыстин . Архивное фото
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СИРИУС, 3 мар – РИА Новости. Донбасс не является "прачечной" для участников "голой вечеринки" и не место, куда нужно посылать в наказание, заявил актер Иван Охлобыстин.
В рамках Всемирного фестиваля, который проходит в Сириусе, состоялась встреча актера с участниками мероприятия, на которой молодежь обсуждала ряд вопросов, в том числе нравственных ценностей.
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В ходе беседы девушка из Луганской Народной Республики задала вопрос о "голой вечеринке", устроенной телеведущей Анастасией Ивлеевой, она же высказалась о том, что кто-то едет в Донбасс по зову сердца, а другие - просто сфотографироваться, как Ольга Бузова. Молодая участница поинтересовалась у актера, как молодежь Донбасса относится к подобным персонам, приезжающим сегодня в том числе в новые регионы России, добавив, что Донбасс - это не "прачечная".
«
"Относиться рационально, по-деревенски, по-нашему. Надо от них взять все, что привезут, но не тешить себя иллюзиями, что они - наши. Донбасс реально - это не "прачечная" и не место, куда нужно посылать в наказание. Именно там сейчас бьется верное сердце России", - сказал Охлобыстин.
Он отметил, что "голая вечеринка" - это даже не признак болезни, а лишь симптом структуры общего мироздания.
Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения. В результате Ивлеева и другие участники вечеринки были вынуждены оправдываться.
Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка".
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Иван Охлобыстин - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Охлобыстин считает, что участников "голой вечеринки" простят в обществе
31 января, 14:31
 
ШоубизДонбассРоссияЛуганская Народная РеспубликаИван ОхлобыстинАнастасия ИвлееваОльга БузоваФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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