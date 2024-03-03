Охлобыстина возмутили поездки участников "голой вечеринки" в Донбасс
Охлобыстин: Донбасс не является "прачечной" для участников "голой вечеринки"
Иван Охлобыстин . Архивное фото
СИРИУС, 3 мар – РИА Новости. Донбасс не является "прачечной" для участников "голой вечеринки" и не место, куда нужно посылать в наказание, заявил актер Иван Охлобыстин.
В рамках Всемирного фестиваля, который проходит в Сириусе, состоялась встреча актера с участниками мероприятия, на которой молодежь обсуждала ряд вопросов, в том числе нравственных ценностей.
В ходе беседы девушка из Луганской Народной Республики задала вопрос о "голой вечеринке", устроенной телеведущей Анастасией Ивлеевой, она же высказалась о том, что кто-то едет в Донбасс по зову сердца, а другие - просто сфотографироваться, как Ольга Бузова. Молодая участница поинтересовалась у актера, как молодежь Донбасса относится к подобным персонам, приезжающим сегодня в том числе в новые регионы России, добавив, что Донбасс - это не "прачечная".
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"Относиться рационально, по-деревенски, по-нашему. Надо от них взять все, что привезут, но не тешить себя иллюзиями, что они - наши. Донбасс реально - это не "прачечная" и не место, куда нужно посылать в наказание. Именно там сейчас бьется верное сердце России", - сказал Охлобыстин.
Он отметил, что "голая вечеринка" - это даже не признак болезни, а лишь симптом структуры общего мироздания.
Вечеринка, организованная Ивлеевой, прошла в клубе "Мутабор" в конце декабря прошлого года. На нее пришли многие знаменитости, включая Ксению Собчак, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Диму Билана и других звезд. Событие получило название "голая вечеринка", так как, следуя дресс-коду, гости были в полуобнаженном виде. Организатор и участники выкладывали фото в соцсетях, чем вызвали волну возмущения. В результате Ивлеева и другие участники вечеринки были вынуждены оправдываться.
Лефортовский райсуд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч по статье КоАП "Организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка".
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.