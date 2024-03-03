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"Втянули в войну". На Западе неожиданно высказались об утечке из бундесвера - РИА Новости, 03.03.2024
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09:52 03.03.2024 (обновлено: 13:12 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/utechka-1930804848.html
"Втянули в войну". На Западе неожиданно высказались об утечке из бундесвера
"Втянули в войну". На Западе неожиданно высказались об утечке из бундесвера - РИА Новости, 03.03.2024
"Втянули в войну". На Западе неожиданно высказались об утечке из бундесвера
Офицеры бундесвера разговорами об ударе по Крымскому мосту втягивают Германию в войну с Россией, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T09:52
2024-03-03T13:12
германия
россия
великобритания
bild
маргарита симоньян
rafale
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
в мире
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Офицеры бундесвера разговорами об ударе по Крымскому мосту втягивают Германию в войну с Россией, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем YouTube-канале.&quot;Такими разговорами генералы ВВС втягивают Германию все глубже в войну. Я предполагаю, что они будут либо уволены, либо наказаны со всей строгостью&quot;, — сказал журналист.Он раскритиковал немецких военных за такую легкомысленность в отношении перспективы мировой войны, указав, что Германия опять ведет мир к масштабному конфликту.&quot;Похоже, вообще нет никакого осознания огромной опасности и угрозы, заключающейся в ситуации, в которой мы находимся&quot;, — подытожил Кеппель.В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсеть "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают возможный удар по Крымскому мосту ракетами Taurus. В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.В Министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости запись разговора. В то же время в ответ на запрос новостного портала T-Online в ведомстве заявили, что контрразведка Германии проверяет информацию о возможном перехвате беседы. Таблоид Bild сообщил, что в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокирован ряд аккаунтов, распространявших запись беседы.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240303/luchshie-1930800242.html
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германия, россия, великобритания, bild, маргарита симоньян, rafale, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире, политика
Германия, Россия, Великобритания, Bild, Маргарита Симоньян, Rafale, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, В мире, Политика
"Втянули в войну". На Западе неожиданно высказались об утечке из бундесвера

Журналист Кеппель: офицеры бундесвера втягивают Германию в войну с Россией

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие на танках Leopard 2
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Офицеры бундесвера разговорами об ударе по Крымскому мосту втягивают Германию в войну с Россией, заявил шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на своем YouTube-канале.
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«

"Такими разговорами генералы ВВС втягивают Германию все глубже в войну. Я предполагаю, что они будут либо уволены, либо наказаны со всей строгостью", — сказал журналист.

Он раскритиковал немецких военных за такую легкомысленность в отношении перспективы мировой войны, указав, что Германия опять ведет мир к масштабному конфликту.
«

"Похоже, вообще нет никакого осознания огромной опасности и угрозы, заключающейся в ситуации, в которой мы находимся", — подытожил Кеппель.

В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выложила в соцсеть "ВКонтакте" полный текст разговора немецких офицеров, которые обсуждают возможный удар по Крымскому мосту ракетами Taurus. В беседе, состоявшейся 19 февраля, приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. В числе прочего собеседники предложили разделить всю операцию на этапы и обратиться к Великобритании за помощью в планировании. Один из офицеров также заявил, что для нападения можно использовать ракеты Taurus, если применить французский истребитель Rafale. Помимо этого, немецкие военные во время беседы попытались найти способ атаковать мост, но не сделать при этом Германию стороной конфликта. В качестве одного из вариантов предлагается обучить украинцев.
В Министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости запись разговора. В то же время в ответ на запрос новостного портала T-Online в ведомстве заявили, что контрразведка Германии проверяет информацию о возможном перехвате беседы. Таблоид Bild сообщил, что в немецком сегменте соцсети X по настоянию бундесвера заблокирован ряд аккаунтов, распространявших запись беседы.
Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
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