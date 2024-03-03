https://ria.ru/20240303/universitet-1930864544.html

Проректор МГУ-ППИ рассказал о возможностях для студентов совместных вузов

Проректор МГУ-ППИ рассказал о возможностях для студентов совместных вузов - РИА Новости, 03.03.2024

Проректор МГУ-ППИ рассказал о возможностях для студентов совместных вузов

Подходы, которые закладываются в Университете МГУ-ППИ (Московский государственный университет - Пекинский политехнический университет), могут масштабироваться... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T18:13

2024-03-03T18:13

2024-03-03T18:13

общество

россия

китай

владимир путин

российская академия наук

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Подходы, которые закладываются в Университете МГУ-ППИ (Московский государственный университет - Пекинский политехнический университет), могут масштабироваться на всю систему образования, потому что сейчас создаются другие совместные университеты РФ на территории Китая, сообщил первый проректор Университета МГУ-ППИ в Шеньчжэне Сергей Иванченко. "Те новые подходы, которые закладываются в этом университете, я думаю, они будут масштабироваться на всю систему образования, потому что у нас сейчас создаются другие совместные университеты на территории Китая", - сказал он на дискуссии "Россия и Китай — Наука будущего. Роль совместного Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Он также отметил, что более 250 студентов из России учатся в кампусе в университете в Шэньчжэне, что составляет 10% от всех студентов Университета МГУ-ППИ. "Планы состоят в том, чтобы мы увеличивали количество иностранных международных студентов, не только чтобы россияне были, до 40%", - добавил Иванченко. В университет может поступить любой желающий, отметил Иванченко. Вице-президент Российской академии наук, председатель наблюдательного совета Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Степан Калмыков в свою очередь отметил, что для ребят - это хорошая возможность получить хорошее образование и два диплома. "Для русских - это выучить китайский, для китайцев - русский", - добавил он. Начальник управления по науке и исследованиям Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Дмитрий Штарев рассказал участникам фестиваля про работу института искусственного интеллекта, в котором проводятся исследования на тему прогнозирования развития депрессии от походки индивида. В мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР был подписан меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран о сотрудничестве по проекту создания российско-китайского университета Московским государственным университетом имени Ломоносова и Пекинским технологическим институтом МГУ-ППИ. Обучение в университете началось в 2017 году. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/festival-1930783434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, китай, владимир путин, российская академия наук, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)