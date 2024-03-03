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Ими займутся. В США раскрыли, какой сюрприз готовят Зеленскому и Буданову* - РИА Новости, 03.03.2024
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19:03 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/ukraina-1930870881.html
Ими займутся. В США раскрыли, какой сюрприз готовят Зеленскому и Буданову*
Ими займутся. В США раскрыли, какой сюрприз готовят Зеленскому и Буданову* - РИА Новости, 03.03.2024
Ими займутся. В США раскрыли, какой сюрприз готовят Зеленскому и Буданову*
Президента Украины Владимира Зеленского и начальника Главного управления разведки Минобороны республики Кирилла Буданова* скоро уберут, поскольку они больше не... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T19:03
2024-03-03T19:03
политика
украина
сша
киев
владимир зеленский
валерий залужный
леонид слуцкий (политик)
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского и начальника Главного управления разведки Минобороны республики Кирилла Буданова* скоро уберут, поскольку они больше не нужны США, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."У Соединенных Штатов длинная история соглашений с достойными порицания и презрения людьми. Когда они становятся ненужными, мы избавляемся от них. &lt;…&gt; Скоро Зеленский и Буданов* обнаружат, что не нужны Западу. Да, директор ЦРУ Билл Бернс полетел туда и заверил: "Мы все еще приятели". Но, вы знаете, когда придет время нажать на курок, на него нажмут. Зеленский, если ему повезет, выживет и сбежит. Но мне кажется, что его с большой вероятностью могут убить", — спрогнозировал эксперт.По его словам, в Киеве есть серьезные силы, связанные с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, которые хотели бы устроить переворот и отстранить президента от власти.Ранее Bloomberg сообщил, что Зеленский опасается новой революции. В попытках "посеять хаос", организовать "Майдан-3" и сместить его с поста он обвинил Россию. Как считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, такими заявлениями Зеленский пытается вернуть к себе внимание Запада.* Внесен в реестр террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240303/panika-1930841168.html
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политика, украина, сша, киев, владимир зеленский, валерий залужный, леонид слуцкий (политик), центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, госдума рф
Политика, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Леонид Слуцкий (политик), Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
Ими займутся. В США раскрыли, какой сюрприз готовят Зеленскому и Буданову*

Экс-агент ЦРУ: Зеленского и Буданова ликвидируют, поскольку они уже не нужны США

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского и начальника Главного управления разведки Минобороны республики Кирилла Буданова* скоро уберут, поскольку они больше не нужны США, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"У Соединенных Штатов длинная история соглашений с достойными порицания и презрения людьми. Когда они становятся ненужными, мы избавляемся от них. <…> Скоро Зеленский и Буданов* обнаружат, что не нужны Западу. Да, директор ЦРУ Билл Бернс полетел туда и заверил: "Мы все еще приятели". Но, вы знаете, когда придет время нажать на курок, на него нажмут. Зеленский, если ему повезет, выживет и сбежит. Но мне кажется, что его с большой вероятностью могут убить", — спрогнозировал эксперт.
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По его словам, в Киеве есть серьезные силы, связанные с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, которые хотели бы устроить переворот и отстранить президента от власти.
Ранее Bloomberg сообщил, что Зеленский опасается новой революции. В попытках "посеять хаос", организовать "Майдан-3" и сместить его с поста он обвинил Россию. Как считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, такими заявлениями Зеленский пытается вернуть к себе внимание Запада.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов.
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ПолитикаУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйЛеонид Слуцкий (политик)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
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