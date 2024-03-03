https://ria.ru/20240303/ukraina-1930870881.html

Ими займутся. В США раскрыли, какой сюрприз готовят Зеленскому и Буданову*

Ими займутся. В США раскрыли, какой сюрприз готовят Зеленскому и Буданову* - РИА Новости, 03.03.2024

Ими займутся. В США раскрыли, какой сюрприз готовят Зеленскому и Буданову*

Президента Украины Владимира Зеленского и начальника Главного управления разведки Минобороны республики Кирилла Буданова* скоро уберут, поскольку они больше не... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T19:03

2024-03-03T19:03

2024-03-03T19:03

политика

украина

сша

киев

владимир зеленский

валерий залужный

леонид слуцкий (политик)

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского и начальника Главного управления разведки Минобороны республики Кирилла Буданова* скоро уберут, поскольку они больше не нужны США, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."У Соединенных Штатов длинная история соглашений с достойными порицания и презрения людьми. Когда они становятся ненужными, мы избавляемся от них. <…> Скоро Зеленский и Буданов* обнаружат, что не нужны Западу. Да, директор ЦРУ Билл Бернс полетел туда и заверил: "Мы все еще приятели". Но, вы знаете, когда придет время нажать на курок, на него нажмут. Зеленский, если ему повезет, выживет и сбежит. Но мне кажется, что его с большой вероятностью могут убить", — спрогнозировал эксперт.По его словам, в Киеве есть серьезные силы, связанные с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, которые хотели бы устроить переворот и отстранить президента от власти.Ранее Bloomberg сообщил, что Зеленский опасается новой революции. В попытках "посеять хаос", организовать "Майдан-3" и сместить его с поста он обвинил Россию. Как считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, такими заявлениями Зеленский пытается вернуть к себе внимание Запада.* Внесен в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240303/panika-1930841168.html

https://ria.ru/20240303/nato-1930851916.html

украина

сша

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политика, украина, сша, киев, владимир зеленский, валерий залужный, леонид слуцкий (политик), центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, госдума рф