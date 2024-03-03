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Отряды смертников. В Киеве нашли способ спасти ВСУ - РИА Новости, 03.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:05 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/ukraina-1930785548.html
Отряды смертников. В Киеве нашли способ спасти ВСУ
Отряды смертников. В Киеве нашли способ спасти ВСУ - РИА Новости, 03.03.2024
Отряды смертников. В Киеве нашли способ спасти ВСУ
Командование ВСУ для спасения ситуации должно отвести "основные части" в тыл, заменив их "арьергардом" из смертников, заявил полковник СБУ в отставке Олег... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T02:05
2024-03-03T02:05
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
украина
олег стариков
александр сырский
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Командование ВСУ для спасения ситуации должно отвести "основные части" в тыл, заменив их "арьергардом" из смертников, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.&quot;Уже возникли определенные признаки оперативного кризиса… Нам необходимо сделать все возможное, чтобы остановить их (ВС России. – ред.) продвижение. Вы же видите, каждый день идет продвижение от пятисот (метров) до километра&quot;, — пожаловался офицер.По его мнению, при таких "слабостях" ВСУ необходимо отвести "основные боевые части", чтобы они "плотно окопались". При этом отводить их надо не на "километр-два", а дальше, чтобы они выстроили оборонительные укрепрайоны."Вперед выдвинуть арьергард, который будет сдерживать наступающего противника", — продолжил Стариков, сравнив его с "300 спартанцами", которые "все погибли". "То есть эти подразделения должны решать задачу "ни шагу назад"", — потребовал он.Как заявил в субботу секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, ВСУ при сдаче Авдеевки не имели никаких оборонительных укреплений, на которых войска должны были закрепиться, они не были заранее подготовлены. Газета New York Times писала, что оборонительные укрепления Украины к западу от Авдеевки слабые, это способствует успехам российской армии.Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Минобороны России заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Первого марта ведомство отчиталось о взятии под контроль на авдеевском направлении населенных пунктов Ласточкино, Северное и Петровское, войска продолжили продвижение в западном направлении.
https://ria.ru/20240228/oborona-1929890004.html
https://ria.ru/20240226/vsu-1929505933.html
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авдеевка, россия, украина, олег стариков, александр сырский, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия, Украина, Олег Стариков, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Отряды смертников. В Киеве нашли способ спасти ВСУ

Полковник СБУ Стариков предложил использовать смертников для спасения ВСУ

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Командование ВСУ для спасения ситуации должно отвести "основные части" в тыл, заменив их "арьергардом" из смертников, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу Politeka.
«

"Уже возникли определенные признаки оперативного кризиса… Нам необходимо сделать все возможное, чтобы остановить их (ВС России. – ред.) продвижение. Вы же видите, каждый день идет продвижение от пятисот (метров) до километра", — пожаловался офицер.

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По его мнению, при таких "слабостях" ВСУ необходимо отвести "основные боевые части", чтобы они "плотно окопались". При этом отводить их надо не на "километр-два", а дальше, чтобы они выстроили оборонительные укрепрайоны.
"Вперед выдвинуть арьергард, который будет сдерживать наступающего противника", — продолжил Стариков, сравнив его с "300 спартанцами", которые "все погибли". "То есть эти подразделения должны решать задачу "ни шагу назад"", — потребовал он.
Как заявил в субботу секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, ВСУ при сдаче Авдеевки не имели никаких оборонительных укреплений, на которых войска должны были закрепиться, они не были заранее подготовлены. Газета New York Times писала, что оборонительные укрепления Украины к западу от Авдеевки слабые, это способствует успехам российской армии.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Минобороны России заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Первого марта ведомство отчиталось о взятии под контроль на авдеевском направлении населенных пунктов Ласточкино, Северное и Петровское, войска продолжили продвижение в западном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссияУкраинаОлег СтариковАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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