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Члены избирательных комиссий в Херсонской области получали угрозы с Украины - РИА Новости, 03.03.2024
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https://ria.ru/20240303/ugrozy-1930857075.html
Члены избирательных комиссий в Херсонской области получали угрозы с Украины
Члены избирательных комиссий в Херсонской области получали угрозы с Украины - РИА Новости, 03.03.2024
Члены избирательных комиссий в Херсонской области получали угрозы с Украины
Члены участковых избирательных комиссий Херсонской области и избиратели региона во время досрочного голосования на выборах президента России получали в свой... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T17:17
2024-03-03T17:17
выборы президента россии — 2024
херсонская область
россия
украина
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 мар - РИА Новости. Члены участковых избирательных комиссий Херсонской области и избиратели региона во время досрочного голосования на выборах президента России получали в свой адрес угрозы со стороны Украины, сообщила журналистам председатель региональной избирательной комиссии Марина Захарова. "Не обошлось без угроз, которые звучали в адрес наших членов участковых комиссий. И, к сожалению, в адрес наших избирателей, которые с гражданской ответственностью шли на избирательные участки", - сказала глава избирательной комиссии Херсонской области. Захарова отметила сложные оперативные условия, в которых пришлось работать мобильным участковым комиссиям. "С помощью дронов и другого оружия массового поражения Украина пыталась дестабилизировать обстановку и сделать все, чтобы сорвать избирательный процесс в отдаленных населенных пунктах. Так, были зафиксированы обстрелы в Новой Каховке, в Голопристанском муниципальном округе, в Горностаевском и в Великолепетихском", - сказала она. Несмотря на провокации, избирательные комиссии области продолжали работу с гражданами, приостанавливая голосование только во время непосредственной опасности, исходившей от украинской армии. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Досрочное голосование в Херсонской области завершено. Основной этап выборов президента Российской Федерации пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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херсонская область , россия, украина, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, происшествия
Выборы президента России — 2024, Херсонская область , Россия, Украина, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, Происшествия
Члены избирательных комиссий в Херсонской области получали угрозы с Украины

Члены комиссий и избиратели в Херсонской области получали угрозы с Украины

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах
Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 мар - РИА Новости. Члены участковых избирательных комиссий Херсонской области и избиратели региона во время досрочного голосования на выборах президента России получали в свой адрес угрозы со стороны Украины, сообщила журналистам председатель региональной избирательной комиссии Марина Захарова.
"Не обошлось без угроз, которые звучали в адрес наших членов участковых комиссий. И, к сожалению, в адрес наших избирателей, которые с гражданской ответственностью шли на избирательные участки", - сказала глава избирательной комиссии Херсонской области.
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Захарова отметила сложные оперативные условия, в которых пришлось работать мобильным участковым комиссиям.
"С помощью дронов и другого оружия массового поражения Украина пыталась дестабилизировать обстановку и сделать все, чтобы сорвать избирательный процесс в отдаленных населенных пунктах. Так, были зафиксированы обстрелы в Новой Каховке, в Голопристанском муниципальном округе, в Горностаевском и в Великолепетихском", - сказала она.
Несмотря на провокации, избирательные комиссии области продолжали работу с гражданами, приостанавливая голосование только во время непосредственной опасности, исходившей от украинской армии.
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Досрочное голосование в Херсонской области завершено. Основной этап выборов президента Российской Федерации пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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