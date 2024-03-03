https://ria.ru/20240303/ugrozy-1930857075.html

Члены избирательных комиссий в Херсонской области получали угрозы с Украины

Члены избирательных комиссий в Херсонской области получали угрозы с Украины - РИА Новости, 03.03.2024

Члены избирательных комиссий в Херсонской области получали угрозы с Украины

Члены участковых избирательных комиссий Херсонской области и избиратели региона во время досрочного голосования на выборах президента России получали в свой... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T17:17

2024-03-03T17:17

2024-03-03T17:17

выборы президента россии — 2024

херсонская область

россия

украина

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 3 мар - РИА Новости. Члены участковых избирательных комиссий Херсонской области и избиратели региона во время досрочного голосования на выборах президента России получали в свой адрес угрозы со стороны Украины, сообщила журналистам председатель региональной избирательной комиссии Марина Захарова. "Не обошлось без угроз, которые звучали в адрес наших членов участковых комиссий. И, к сожалению, в адрес наших избирателей, которые с гражданской ответственностью шли на избирательные участки", - сказала глава избирательной комиссии Херсонской области. Захарова отметила сложные оперативные условия, в которых пришлось работать мобильным участковым комиссиям. "С помощью дронов и другого оружия массового поражения Украина пыталась дестабилизировать обстановку и сделать все, чтобы сорвать избирательный процесс в отдаленных населенных пунктах. Так, были зафиксированы обстрелы в Новой Каховке, в Голопристанском муниципальном округе, в Горностаевском и в Великолепетихском", - сказала она. Несмотря на провокации, избирательные комиссии области продолжали работу с гражданами, приостанавливая голосование только во время непосредственной опасности, исходившей от украинской армии. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Досрочное голосование в Херсонской области завершено. Основной этап выборов президента Российской Федерации пройдет с 15 по 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240221/vybory-1924317915.html

https://ria.ru/20240302/vybory-1930740820.html

https://ria.ru/20240225/vsu-1929397701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , россия, украина, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, происшествия