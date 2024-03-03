https://ria.ru/20240303/ufsb-1930780637.html

УФСБ призвало не распространять недостоверную информацию о КТО в Карабулаке

УФСБ призвало не распространять недостоверную информацию о КТО в Карабулаке - РИА Новости, 03.03.2024

УФСБ призвало не распространять недостоверную информацию о КТО в Карабулаке

Управление ФСБ России по Ингушетии обратилось к жителям республики с просьбой не распространять недостоверную информацию о ходе контртеррористической операции... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T00:24

2024-03-03T00:24

2024-03-03T00:24

россия

республика ингушетия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

национальный антитеррористический комитет рф

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НАЛЬЧИК, 3 мар - РИА Новости. Управление ФСБ России по Ингушетии обратилось к жителям республики с просьбой не распространять недостоверную информацию о ходе контртеррористической операции (КТО) в Карабулаке и предупредило об уголовной ответственности за это, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее оперативный штаб региона сообщил, что с 19.30 мск субботы введен режим контртеррористической операции на территории города Карабулак в Ингушетии. Район проведения операции ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева. По данным НАК, в Ингушетии в ходе проведения органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий в одном из жилых зданий в городе Карабулак была обнаружена и спецназом ФСБ заблокирована группа бандитов, вынашивающих намерение совершить резонансные преступления террористической направленности "В связи с распространением в сети интернет и мессенджерах недостоверной информации о событиях, связанных с проведением контртеррористической операции на территории г. Карабулака УФСБ России по Республике Ингушетия предупреждает граждан об уголовной ответственности за вышеуказанные действия по ст. 207.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), наказание за совершение которых предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что официальная достоверная информация будет доводиться по мере изменения оперативной обстановки оперативным штабом региона и информационным центром Национального антитеррористического комитета.

https://radiosputnik.ru/20240302/krym-1930643557.html

https://ria.ru/20240213/verbovka-1927029204.html

россия

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россия, республика ингушетия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф