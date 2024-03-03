https://ria.ru/20240303/udary-1930805977.html
ВСУ за сутки нанесли 33 удара по левобережью Днепра в Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 33 удара по левобережью Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 03.03.2024
ВСУ за сутки нанесли 33 удара по левобережью Днепра в Херсонской области
ВСУ в течение суток нанесли 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T10:04
2024-03-03T10:04
2024-03-03T10:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 3 мар - РИА Новости. ВСУ в течение суток нанесли 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 14 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики провели еще 19 обстрелов", - сообщил источник. Всего под огнем оказались 7 населенных пунктов: Новая Каховка, Подстепное, Алешки, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Саги, Казачьи Лагеря. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240303/blackwater-1930781484.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
ВСУ за сутки нанесли 33 удара по левобережью Днепра в Херсонской области
Украинские войска 33 раза ударили по левобережью Днепра в Херсонской области
ГЕНИЧЕСК, 3 мар - РИА Новости. ВСУ в течение суток нанесли 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 14 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики провели еще 19 обстрелов", - сообщил источник.
Основатель ЧВК Blackwater предлагает отдать России все что угодно
Всего под огнем оказались 7 населенных пунктов: Новая Каховка, Подстепное, Алешки, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Саги, Казачьи Лагеря.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
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