https://ria.ru/20240303/udary-1930805977.html

ВСУ за сутки нанесли 33 удара по левобережью Днепра в Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 33 удара по левобережью Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 03.03.2024

ВСУ за сутки нанесли 33 удара по левобережью Днепра в Херсонской области

ВСУ в течение суток нанесли 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T10:04

2024-03-03T10:04

2024-03-03T10:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ГЕНИЧЕСК, 3 мар - РИА Новости. ВСУ в течение суток нанесли 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 14 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики провели еще 19 обстрелов", - сообщил источник. Всего под огнем оказались 7 населенных пунктов: Новая Каховка, Подстепное, Алешки, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Саги, Казачьи Лагеря. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.

https://ria.ru/20240303/blackwater-1930781484.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, херсонская область