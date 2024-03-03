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ВСУ за сутки нанесли 33 удара по левобережью Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 03.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/udary-1930805977.html
ВСУ за сутки нанесли 33 удара по левобережью Днепра в Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 33 удара по левобережью Днепра в Херсонской области - РИА Новости, 03.03.2024
ВСУ за сутки нанесли 33 удара по левобережью Днепра в Херсонской области
ВСУ в течение суток нанесли 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T10:04
2024-03-03T10:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 3 мар - РИА Новости. ВСУ в течение суток нанесли 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 14 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики провели еще 19 обстрелов", - сообщил источник. Всего под огнем оказались 7 населенных пунктов: Новая Каховка, Подстепное, Алешки, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Саги, Казачьи Лагеря. Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
https://ria.ru/20240303/blackwater-1930781484.html
херсонская область
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Влада Копылова
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вооруженные силы украины, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область
ВСУ за сутки нанесли 33 удара по левобережью Днепра в Херсонской области

Украинские войска 33 раза ударили по левобережью Днепра в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 3 мар - РИА Новости. ВСУ в течение суток нанесли 33 артиллерийских удара по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Боевики преступного киевского режима продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 14 артиллерийских ударов. С наступлением темноты боевики провели еще 19 обстрелов", - сообщил источник.
Создатель Blackwater Эрик Принс - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Основатель ЧВК Blackwater предлагает отдать России все что угодно
08:00
Всего под огнем оказались 7 населенных пунктов: Новая Каховка, Подстепное, Алешки, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Саги, Казачьи Лагеря.
Разрушения инфраструктуры и жертвы среди мирного населения уточняются.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская область
 
 
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