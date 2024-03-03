https://ria.ru/20240303/udar-1930875014.html

В Газе заявили о десятках погибших при ударе Израиля по кольцевой развязке

В Газе заявили о десятках погибших при ударе Израиля по кольцевой развязке - РИА Новости, 03.03.2024

В Газе заявили о десятках погибших при ударе Израиля по кольцевой развязке

Десятки человек погибли и получили ранения при ударе израильской армии по кольцевой развязке в секторе Газа, сообщило Министерство здравоохранения анклава. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T19:28

2024-03-03T19:28

2024-03-03T19:49

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

сектор газа

палестина

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КАИР, 3 мар — РИА Новости. Десятки человек погибли и получили ранения при ударе израильской армии по кольцевой развязке в секторе Газа, сообщило Министерство здравоохранения анклава. "Оккупационные силы совершили ужасающую резню у кольцевой развязки Дауд, десятки погибли и ранены", — говорится в заявлении.Это не первый подобный случай за последнее время. Как сообщали палестинские СМИ, израильские войска 29 февраля нанесли удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где сотни голодающих собрались для получения гуманитарной помощи. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что при атаке погибли 118 человек, еще 760 пострадали.В свою очередь, в ЦАХАЛ заявили, что жители Газы бросились обворовывать грузовики с гуманитарной помощью, в результате чего возникла давка. По информации израильской армии, несколько десятков человек получили травмы. Позднее Тель-Авив заявил, что десятки жителей Газы погибли в давке и под колесами грузовиков. Израильский телеканал I24 News утверждал со ссылкой на военных, что после инцидента некоторые палестинцы двинулись в сторону позиций израильских военных, которые открыли по ним огонь.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСИзраиль 7 октября прошлого года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и стали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Тель-Авив объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически разделен на южную и северную части.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.

https://ria.ru/20240303/pogibshie-1930814715.html

https://ria.ru/20240229/gaza-1930111542.html

https://ria.ru/20240302/khamas-1930680134.html

https://ria.ru/20240303/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, сектор газа, палестина