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AP: Трамп побеждает на голосовании в Айдахо с 85% голосов - РИА Новости, 03.03.2024
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03:29 03.03.2024 (обновлено: 12:33 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/tramp-1930788206.html
AP: Трамп побеждает на голосовании в Айдахо с 85% голосов
AP: Трамп побеждает на голосовании в Айдахо с 85% голосов - РИА Новости, 03.03.2024
AP: Трамп побеждает на голосовании в Айдахо с 85% голосов
Бывший президент США Дональд Трамп победил на партийном голосовании (кокусах) в штате Айдахо с результатом почти 85% голосов, свидетельствует прогноз... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T03:29
2024-03-03T12:33
айдахо
в мире
выборы президента сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп победил на партийном голосовании (кокусах) в штате Айдахо с результатом почти 85% голосов, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.По расчетам агентства, экс-президент набирает 84,6% голосов. Его конкурентку, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, поддержали 13,5% избирателей.В субботу завершились кокусы сразу в трех американских штатах — Миссури, Мичигане и Айдахо. В первом штате, по данным Ассошиэйтед Пресс, Трамп набрал все 100% голосов, в Мичигане, согласно прогнозу телеканала NBC, почти 98%.Партийное собрание определяет, за кого отдадут свои голоса делегаты от каждого штата на съезде Республиканской партии в июле 2024 года, где будет определен номинант на президентские выборы в ноябре.Республиканская и демократическая партии выдвигают единых кандидатов в президенты по итогам предварительного голосования — праймериз (выборы на уровне штата) или кокусов (голосование на партийных собраниях).Выборы президента США пройдут в ноябре. На выдвижение от Республиканской партии претендуют Трамп и Хейли, действующий глава государства Джо Байден намерен переизбираться от Демократической партии.
https://ria.ru/20240225/kheyli-1929334376.html
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айдахо, в мире, выборы президента сша, дональд трамп, оон, nbc, сша, миссури, никки хейли
Айдахо, В мире, Выборы президента США, Дональд Трамп, ООН, NBC, США, Миссури, Никки Хейли
AP: Трамп побеждает на голосовании в Айдахо с 85% голосов

AP прогнозирует победу Трампа над Хейли в штате Айдахо с почти 85% голосов

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп победил на партийном голосовании (кокусах) в штате Айдахо с результатом почти 85% голосов, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.
По расчетам агентства, экс-президент набирает 84,6% голосов. Его конкурентку, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, поддержали 13,5% избирателей.
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В субботу завершились кокусы сразу в трех американских штатах — Миссури, Мичигане и Айдахо. В первом штате, по данным Ассошиэйтед Пресс, Трамп набрал все 100% голосов, в Мичигане, согласно прогнозу телеканала NBC, почти 98%.
Партийное собрание определяет, за кого отдадут свои голоса делегаты от каждого штата на съезде Республиканской партии в июле 2024 года, где будет определен номинант на президентские выборы в ноябре.
Республиканская и демократическая партии выдвигают единых кандидатов в президенты по итогам предварительного голосования — праймериз (выборы на уровне штата) или кокусов (голосование на партийных собраниях).
Выборы президента США пройдут в ноябре. На выдвижение от Республиканской партии претендуют Трамп и Хейли, действующий глава государства Джо Байден намерен переизбираться от Демократической партии.
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АйдахоВ миреВыборы президента СШАДональд ТрампООНNBCСШАМиссуриНикки Хейли
 
 
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