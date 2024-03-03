https://ria.ru/20240303/tramp-1930788206.html

AP: Трамп побеждает на голосовании в Айдахо с 85% голосов

AP: Трамп побеждает на голосовании в Айдахо с 85% голосов - РИА Новости, 03.03.2024

AP: Трамп побеждает на голосовании в Айдахо с 85% голосов

Бывший президент США Дональд Трамп победил на партийном голосовании (кокусах) в штате Айдахо с результатом почти 85% голосов, свидетельствует прогноз... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T03:29

2024-03-03T03:29

2024-03-03T12:33

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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп победил на партийном голосовании (кокусах) в штате Айдахо с результатом почти 85% голосов, свидетельствует прогноз Ассошиэйтед Пресс.По расчетам агентства, экс-президент набирает 84,6% голосов. Его конкурентку, бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли, поддержали 13,5% избирателей.В субботу завершились кокусы сразу в трех американских штатах — Миссури, Мичигане и Айдахо. В первом штате, по данным Ассошиэйтед Пресс, Трамп набрал все 100% голосов, в Мичигане, согласно прогнозу телеканала NBC, почти 98%.Партийное собрание определяет, за кого отдадут свои голоса делегаты от каждого штата на съезде Республиканской партии в июле 2024 года, где будет определен номинант на президентские выборы в ноябре.Республиканская и демократическая партии выдвигают единых кандидатов в президенты по итогам предварительного голосования — праймериз (выборы на уровне штата) или кокусов (голосование на партийных собраниях).Выборы президента США пройдут в ноябре. На выдвижение от Республиканской партии претендуют Трамп и Хейли, действующий глава государства Джо Байден намерен переизбираться от Демократической партии.

https://ria.ru/20240225/kheyli-1929334376.html

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