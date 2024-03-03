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СМИ предупредило мир о наступлении второго "китайского шока" - РИА Новости, 03.03.2024
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10:36 03.03.2024 (обновлено: 15:09 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/tovary-1930809591.html
СМИ предупредило мир о наступлении второго "китайского шока"
СМИ предупредило мир о наступлении второго "китайского шока" - РИА Новости, 03.03.2024
СМИ предупредило мир о наступлении второго "китайского шока"
Мир во второй раз столкнется с наплывом китайских товаров, поскольку КНР активно наращивает производство для решения экономических проблем, пишет американская... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T10:36
2024-03-03T15:09
экономика
технологии
китай
пекин
россия
владимир путин
такер карлсон
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Мир во второй раз столкнется с наплывом китайских товаров, поскольку КНР активно наращивает производство для решения экономических проблем, пишет американская газета The Wall Street Journal."В конце 1990-х и начале 2000-х годов США и мировая экономика пережили "китайский шок" — бум импорта дешевых товаров китайского производства. &lt;…&gt; Повторение этого может быть уже на подходе, поскольку Пекин удваивает экспорт, чтобы оживить рост экономики страны", — подчеркнули в издании.Отмечается, что в прошлый раз подобная стратегия помогла Китаю сдержать инфляцию и привела к разорению заводов на Западе. Сейчас китайские компании производят больше автомобилей, техники и бытовой электроники, чем необходимо для внутреннего рынка, говорится в материале. Таким образом, Пекин вновь перенасыщает зарубежные рынки товарами, которые не смогли реализовать внутри страны, добавили в публикации.Эта ситуация не может не вызывать опасения западных стран, поскольку на этот раз Китай конкурирует в выпуске технологичной продукции, например, компьютерных чипов, автомобилей, а также в сложном машиностроении, заключили в издании.В феврале президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, у КНР колоссальный потенциал, сегодня это первая экономика в мире по паритету покупательной способности, которая уже обогнала Америку.
https://ria.ru/20240301/kitay-1930210672.html
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экономика, технологии, китай, пекин, россия, владимир путин, такер карлсон
Экономика, Технологии, Китай, Пекин, Россия, Владимир Путин, Такер Карлсон
СМИ предупредило мир о наступлении второго "китайского шока"

WSJ: мир второй раз ожидает наплыв китайских товаров

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкУлица в Пекине
Улица в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Улица в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Мир во второй раз столкнется с наплывом китайских товаров, поскольку КНР активно наращивает производство для решения экономических проблем, пишет американская газета The Wall Street Journal.
"В конце 1990-х и начале 2000-х годов США и мировая экономика пережили "китайский шок" — бум импорта дешевых товаров китайского производства. <…> Повторение этого может быть уже на подходе, поскольку Пекин удваивает экспорт, чтобы оживить рост экономики страны", — подчеркнули в издании.
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Отмечается, что в прошлый раз подобная стратегия помогла Китаю сдержать инфляцию и привела к разорению заводов на Западе. Сейчас китайские компании производят больше автомобилей, техники и бытовой электроники, чем необходимо для внутреннего рынка, говорится в материале. Таким образом, Пекин вновь перенасыщает зарубежные рынки товарами, которые не смогли реализовать внутри страны, добавили в публикации.
Эта ситуация не может не вызывать опасения западных стран, поскольку на этот раз Китай конкурирует в выпуске технологичной продукции, например, компьютерных чипов, автомобилей, а также в сложном машиностроении, заключили в издании.
В феврале президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, у КНР колоссальный потенциал, сегодня это первая экономика в мире по паритету покупательной способности, которая уже обогнала Америку.
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ЭкономикаТехнологииКитайПекинРоссияВладимир ПутинТакер Карлсон
 
 
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