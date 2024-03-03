https://ria.ru/20240303/tovary-1930809591.html

СМИ предупредило мир о наступлении второго "китайского шока"

СМИ предупредило мир о наступлении второго "китайского шока" - РИА Новости, 03.03.2024

СМИ предупредило мир о наступлении второго "китайского шока"

Мир во второй раз столкнется с наплывом китайских товаров, поскольку КНР активно наращивает производство для решения экономических проблем, пишет американская... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T10:36

2024-03-03T10:36

2024-03-03T15:09

экономика

технологии

китай

пекин

россия

владимир путин

такер карлсон

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Мир во второй раз столкнется с наплывом китайских товаров, поскольку КНР активно наращивает производство для решения экономических проблем, пишет американская газета The Wall Street Journal."В конце 1990-х и начале 2000-х годов США и мировая экономика пережили "китайский шок" — бум импорта дешевых товаров китайского производства. <…> Повторение этого может быть уже на подходе, поскольку Пекин удваивает экспорт, чтобы оживить рост экономики страны", — подчеркнули в издании.Отмечается, что в прошлый раз подобная стратегия помогла Китаю сдержать инфляцию и привела к разорению заводов на Западе. Сейчас китайские компании производят больше автомобилей, техники и бытовой электроники, чем необходимо для внутреннего рынка, говорится в материале. Таким образом, Пекин вновь перенасыщает зарубежные рынки товарами, которые не смогли реализовать внутри страны, добавили в публикации.Эта ситуация не может не вызывать опасения западных стран, поскольку на этот раз Китай конкурирует в выпуске технологичной продукции, например, компьютерных чипов, автомобилей, а также в сложном машиностроении, заключили в издании.В феврале президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России, у КНР колоссальный потенциал, сегодня это первая экономика в мире по паритету покупательной способности, которая уже обогнала Америку.

https://ria.ru/20240301/kitay-1930210672.html

https://ria.ru/20240302/finansisty-1930611360.html

китай

пекин

россия

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экономика, технологии, китай, пекин, россия, владимир путин, такер карлсон