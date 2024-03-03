https://ria.ru/20240303/tela-1930850386.html
Сроков передачи Украине тел с Ил-76 пока не называли, заявила Москалькова
Сроков передачи Украине тел с Ил-76 пока не называли, заявила Москалькова - РИА Новости, 03.03.2024
Сроков передачи Украине тел с Ил-76 пока не называли, заявила Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что воля со стороны России передать Украине тела военнопленных, погибших при... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T16:24
2024-03-03T16:24
2024-03-03T16:24
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что воля со стороны России передать Украине тела военнопленных, погибших при крушении Ил-76, есть, но информация о возможных сроках не называется. Омбудсмен сообщила, что 29 февраля у нее были контакты с Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, в разговоре с ней он сообщил о готовности Украины принять тела погибших при крушении самолета украинских военных. Москалькова также сказала, что все экспертные процедуры со стороны России завершились. "По срокам мы никогда не даем никакой информации", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о возможных сроках передачи тел. "Воля со стороны России есть", - заявила она на просьбу уточнить, есть ли какие-либо препятствия для передачи, или всё зависит только от воли двух сторон. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар - "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Путин заявлял, что Россия настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
https://radiosputnik.ru/20240302/nato-1930758523.html
https://ria.ru/20240302/nato-1930749501.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, белгородская область, татьяна москалькова, владимир путин, вооруженные силы украины, верховная рада украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
В мире, Россия, Украина, Белгородская область, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Сроков передачи Украине тел с Ил-76 пока не называли, заявила Москалькова
Москалькова: Россия пока не называла сроки передачи Украине тел с Ил-76
СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что воля со стороны России передать Украине тела военнопленных, погибших при крушении Ил-76, есть, но информация о возможных сроках не называется.
Омбудсмен сообщила, что 29 февраля у нее были контакты с Уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, в разговоре с ней он сообщил о готовности Украины принять тела погибших при крушении самолета украинских военных. Москалькова также сказала, что все экспертные процедуры со стороны России завершились.
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"По срокам мы никогда не даем никакой информации", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос о возможных сроках передачи тел.
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"Воля со стороны России есть", - заявила она на просьбу уточнить, есть ли какие-либо препятствия для передачи, или всё зависит только от воли двух сторон.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
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По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар - "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot, а именно двумя ракетами MIM-104A.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Путин заявлял, что Россия настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
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