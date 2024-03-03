Рейтинг@Mail.ru
Военные захватили в Авдеевке американскую технику времен Вьетнамской войны - РИА Новости, 03.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:20 03.03.2024 (обновлено: 08:47 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/tekhnika-1930780462.html
Военные захватили в Авдеевке американскую технику времен Вьетнамской войны
Военные захватили в Авдеевке американскую технику времен Вьетнамской войны - РИА Новости, 03.03.2024
Военные захватили в Авдеевке американскую технику времен Вьетнамской войны
Бойцы группировки войск "Центр" захватили при штурме Авдеевки уцелевшие образцы иностранной техники, в том числе американский бронетранспортер М113, а также... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T00:20
2024-03-03T08:47
сша
в мире
авдеевка
вьетнам
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930797478_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_95b3a78d17462c7622499a8a11628d4d.jpg
АВДЕЕВКА (ДНР), 3 мар — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" захватили при штурме Авдеевки уцелевшие образцы иностранной техники, в том числе американский бронетранспортер М113, а также турецкий и британский бронеавтомобили, сообщил корреспондент РИА Новости, трофеи показали военнослужащие отдельного ремонтно-эвакуационного полка.&quot;Один из самых массовых бронетранспортеров армии США, который использовался еще во времена войны во Вьетнаме. Достаточно большая партия была поставлена вооруженным силам Украины. Данная модель примечательна тем, что она является в общем-то еще и транспортом для 120-миллиметрового миномета. По сути, это кочующее огневое средство&quot;, — рассказал замкомандира батальона по вооружению с позывным &quot;Ротор&quot;, представляя M113.Военнослужащий отметил, что бронемашина не повреждена и находится в исправном техническом состоянии, то есть техника была просто брошена, а не подбита."Это кочующее огневое средство должно было в общем-то препятствовать действиям наших войск в Авдеевке, но, как видите, машина практически не тронута огневым воздействием. Она была брошена и эвакуирована нашими специалистами и доставлена сюда в сборный пункт приема поврежденных машин", — сообщил "Ротор".С его слов, вместо штатного американского 120-миллиметрового миномета внутри установлен миномет такого же калибра, только советского образца.""Спионерили", наверное, или потеряли где-то товарищи и поставили обыкновенный советский 120- миллиметровый миномет", — пояснил замкомандира батальона.БТР M113 приняли на вооружение армии США в 1961 году. Впервые использовался в бою в 1962 году и с тех пор участвовал во всех вооруженных конфликтах с участием США и их союзников, в том числе в войне во Вьетнаме.Кроме того, бойцы группировки "Центр" при демонстрации захваченных трофеев прокатились на захваченном у ВСУ турецком бронеавтомобиле Kirpi. Как рассказал командир автомобильного взвода с позывным "Чебаркуль", украинские солдаты бросили бронемашину при бегстве, она досталась российским войскам почти в нетронутом состоянии.Бронетранспортер Kirpi — бронеавтомобиль турецкой армии, построенный местной компанией BMC. Броневик имеет боевую массу 20 тонн и способен вместить до 13 человек личного состава. Согласно открытым источникам, Украина с 2022 года получила не менее 200 таких машин.Еще одним продемонстрированным трофеем российской армии оказался британский бронеавтомобиль-вездеход Pinzgauer Vector 718 ("Пинцгауэр 718") с колесной формулой 6x6."Данная машина, судя по нанесенным на нее тактическим знакам, использовалась медицинскими работниками для эвакуации раненых. У нее был уничтожен передний мост", — рассказал замкомандира по вооружению отдельного ремонтно-эвакуационного полка ЦВО с позывным "Казань". С его слов, этот БТР наехал на противотанковую мину. "Машина была брошена. Я считаю, что в данной местности, в условиях нынешней распутицы, использование этой машины нецелесообразно ввиду низкой проходимости за счет колесной базы и низкого клиренса автомобиля", — отметил он.Ранее ряд СМИ сообщали, что украинская армия получила десяток бывших в употреблении бронеавтомобилей Vector Pinzgauer 718 (6x6). Эти автомобили, по данным источников, были доставлены из Великобритании. Они являются последней версией вездехода, разработанного австрийцами для швейцарской армии еще в конце 1960-х годов.
https://ria.ru/20240302/abrams-1930628880.html
https://ria.ru/20240301/avdeevka-1930381373.html
https://ria.ru/20240302/avdeevka-1930773718.html
https://ria.ru/20240302/udary-1930757367.html
https://ria.ru/20231222/vsu-1917407903.html
сша
авдеевка
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Захват при штурме Авдеевки уцелевших образцов иностранной техники
Военные группировки войск "Центр" захватили при штурме Авдеевки уцелевшие образцы иностранной техники, в том числе американский бронетранспортер М113 времен Вьетнамской войны. Корреспонденты РИА Новости прокатились на трофейной технике.
2024-03-03T00:20
true
PT2M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930797478_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5813edf449041fa0f2178e728aba603e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, авдеевка, вьетнам, вооруженные силы украины
США, В мире, Авдеевка, Вьетнам, Вооруженные силы Украины
Военные захватили в Авдеевке американскую технику времен Вьетнамской войны

ВС России показали захваченный в ходе боев за Авдеевку американский БТР M113

Читать ria.ru в
АВДЕЕВКА (ДНР), 3 мар — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" захватили при штурме Авдеевки уцелевшие образцы иностранной техники, в том числе американский бронетранспортер М113, а также турецкий и британский бронеавтомобили, сообщил корреспондент РИА Новости, трофеи показали военнослужащие отдельного ремонтно-эвакуационного полка.
Танк М1А1 Abrams ВСУ в районе Бердычей северо-западнее Авдеевки
"Консервная банка": советник Пушилина оценил подбитый у Авдеевки Abrams
Вчера, 04:08
«

"Один из самых массовых бронетранспортеров армии США, который использовался еще во времена войны во Вьетнаме. Достаточно большая партия была поставлена вооруженным силам Украины. Данная модель примечательна тем, что она является в общем-то еще и транспортом для 120-миллиметрового миномета. По сути, это кочующее огневое средство", — рассказал замкомандира батальона по вооружению с позывным "Ротор", представляя M113.

Военнослужащий отметил, что бронемашина не повреждена и находится в исправном техническом состоянии, то есть техника была просто брошена, а не подбита.
"Это кочующее огневое средство должно было в общем-то препятствовать действиям наших войск в Авдеевке, но, как видите, машина практически не тронута огневым воздействием. Она была брошена и эвакуирована нашими специалистами и доставлена сюда в сборный пункт приема поврежденных машин", — сообщил "Ротор".
Поврежденные в ходе боев здания квартала Юбилейный в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Военный рассказал детали штурма "Коксохима" в Авдеевке
1 марта, 03:08
С его слов, вместо штатного американского 120-миллиметрового миномета внутри установлен миномет такого же калибра, только советского образца.
""Спионерили", наверное, или потеряли где-то товарищи и поставили обыкновенный советский 120- миллиметровый миномет", — пояснил замкомандира батальона.
БТР M113 приняли на вооружение армии США в 1961 году. Впервые использовался в бою в 1962 году и с тех пор участвовал во всех вооруженных конфликтах с участием США и их союзников, в том числе в войне во Вьетнаме.
Саперы 40-го инженерно-саперного полка ЦВО проводят боевую работу по разминированию Авдеевки - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
В Киеве назвали самую большую проблему ВСУ при сдаче Авдеевки
Вчера, 23:11
Кроме того, бойцы группировки "Центр" при демонстрации захваченных трофеев прокатились на захваченном у ВСУ турецком бронеавтомобиле Kirpi. Как рассказал командир автомобильного взвода с позывным "Чебаркуль", украинские солдаты бросили бронемашину при бегстве, она досталась российским войскам почти в нетронутом состоянии.
Бронетранспортер Kirpi — бронеавтомобиль турецкой армии, построенный местной компанией BMC. Броневик имеет боевую массу 20 тонн и способен вместить до 13 человек личного состава. Согласно открытым источникам, Украина с 2022 года получила не менее 200 таких машин.
Еще одним продемонстрированным трофеем российской армии оказался британский бронеавтомобиль-вездеход Pinzgauer Vector 718 ("Пинцгауэр 718") с колесной формулой 6x6.
Точечные удары по укрепленным позициям ВСУ в населенном пункте Тоненькое - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
ВС России нанесли удары по позициям ВСУ в Тоненьком
Вчера, 20:56
"Данная машина, судя по нанесенным на нее тактическим знакам, использовалась медицинскими работниками для эвакуации раненых. У нее был уничтожен передний мост", — рассказал замкомандира по вооружению отдельного ремонтно-эвакуационного полка ЦВО с позывным "Казань". С его слов, этот БТР наехал на противотанковую мину.
"Машина была брошена. Я считаю, что в данной местности, в условиях нынешней распутицы, использование этой машины нецелесообразно ввиду низкой проходимости за счет колесной базы и низкого клиренса автомобиля", — отметил он.
Ранее ряд СМИ сообщали, что украинская армия получила десяток бывших в употреблении бронеавтомобилей Vector Pinzgauer 718 (6x6). Эти автомобили, по данным источников, были доставлены из Великобритании. Они являются последней версией вездехода, разработанного австрийцами для швейцарской армии еще в конце 1960-х годов.
Украинские военнослужащие на танке Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Киеве заявили, что ВСУ предпочитают иностранную технику украинской
22 декабря 2023, 10:56
 
СШАВ миреАвдеевкаВьетнамВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала