https://ria.ru/20240303/tekhnika-1930780462.html

Военные захватили в Авдеевке американскую технику времен Вьетнамской войны

Военные захватили в Авдеевке американскую технику времен Вьетнамской войны - РИА Новости, 03.03.2024

Военные захватили в Авдеевке американскую технику времен Вьетнамской войны

Бойцы группировки войск "Центр" захватили при штурме Авдеевки уцелевшие образцы иностранной техники, в том числе американский бронетранспортер М113, а также... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T00:20

2024-03-03T00:20

2024-03-03T08:47

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АВДЕЕВКА (ДНР), 3 мар — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Центр" захватили при штурме Авдеевки уцелевшие образцы иностранной техники, в том числе американский бронетранспортер М113, а также турецкий и британский бронеавтомобили, сообщил корреспондент РИА Новости, трофеи показали военнослужащие отдельного ремонтно-эвакуационного полка."Один из самых массовых бронетранспортеров армии США, который использовался еще во времена войны во Вьетнаме. Достаточно большая партия была поставлена вооруженным силам Украины. Данная модель примечательна тем, что она является в общем-то еще и транспортом для 120-миллиметрового миномета. По сути, это кочующее огневое средство", — рассказал замкомандира батальона по вооружению с позывным "Ротор", представляя M113.Военнослужащий отметил, что бронемашина не повреждена и находится в исправном техническом состоянии, то есть техника была просто брошена, а не подбита."Это кочующее огневое средство должно было в общем-то препятствовать действиям наших войск в Авдеевке, но, как видите, машина практически не тронута огневым воздействием. Она была брошена и эвакуирована нашими специалистами и доставлена сюда в сборный пункт приема поврежденных машин", — сообщил "Ротор".С его слов, вместо штатного американского 120-миллиметрового миномета внутри установлен миномет такого же калибра, только советского образца.""Спионерили", наверное, или потеряли где-то товарищи и поставили обыкновенный советский 120- миллиметровый миномет", — пояснил замкомандира батальона.БТР M113 приняли на вооружение армии США в 1961 году. Впервые использовался в бою в 1962 году и с тех пор участвовал во всех вооруженных конфликтах с участием США и их союзников, в том числе в войне во Вьетнаме.Кроме того, бойцы группировки "Центр" при демонстрации захваченных трофеев прокатились на захваченном у ВСУ турецком бронеавтомобиле Kirpi. Как рассказал командир автомобильного взвода с позывным "Чебаркуль", украинские солдаты бросили бронемашину при бегстве, она досталась российским войскам почти в нетронутом состоянии.Бронетранспортер Kirpi — бронеавтомобиль турецкой армии, построенный местной компанией BMC. Броневик имеет боевую массу 20 тонн и способен вместить до 13 человек личного состава. Согласно открытым источникам, Украина с 2022 года получила не менее 200 таких машин.Еще одним продемонстрированным трофеем российской армии оказался британский бронеавтомобиль-вездеход Pinzgauer Vector 718 ("Пинцгауэр 718") с колесной формулой 6x6."Данная машина, судя по нанесенным на нее тактическим знакам, использовалась медицинскими работниками для эвакуации раненых. У нее был уничтожен передний мост", — рассказал замкомандира по вооружению отдельного ремонтно-эвакуационного полка ЦВО с позывным "Казань". С его слов, этот БТР наехал на противотанковую мину. "Машина была брошена. Я считаю, что в данной местности, в условиях нынешней распутицы, использование этой машины нецелесообразно ввиду низкой проходимости за счет колесной базы и низкого клиренса автомобиля", — отметил он.Ранее ряд СМИ сообщали, что украинская армия получила десяток бывших в употреблении бронеавтомобилей Vector Pinzgauer 718 (6x6). Эти автомобили, по данным источников, были доставлены из Великобритании. Они являются последней версией вездехода, разработанного австрийцами для швейцарской армии еще в конце 1960-х годов.

https://ria.ru/20240302/abrams-1930628880.html

https://ria.ru/20240301/avdeevka-1930381373.html

https://ria.ru/20240302/avdeevka-1930773718.html

https://ria.ru/20240302/udary-1930757367.html

https://ria.ru/20231222/vsu-1917407903.html

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Захват при штурме Авдеевки уцелевших образцов иностранной техники Военные группировки войск "Центр" захватили при штурме Авдеевки уцелевшие образцы иностранной техники, в том числе американский бронетранспортер М113 времен Вьетнамской войны. Корреспонденты РИА Новости прокатились на трофейной технике. 2024-03-03T00:20 true PT2M55S

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сша, в мире, авдеевка, вьетнам, вооруженные силы украины