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"Зашли слишком далеко": в Техасе анонсировали выход из США - РИА Новости, 03.03.2024
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06:05 03.03.2024 (обновлено: 15:00 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/tekhas-1930791543.html
"Зашли слишком далеко": в Техасе анонсировали выход из США
"Зашли слишком далеко": в Техасе анонсировали выход из США - РИА Новости, 03.03.2024
"Зашли слишком далеко": в Техасе анонсировали выход из США
В субботу, в День независимости Техаса от Мексики, местная газета Dallas Morning News предупредила граждан о большом количестве кандидатов на выборные... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T06:05
2024-03-03T15:00
в мире
сша
техас
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В субботу, в День независимости Техаса от Мексики, местная газета Dallas Morning News предупредила граждан о большом количестве кандидатов на выборные должности, выступающих за отделение штата от США.В материале издания выражается тревога в связи с приближением в США "супервторника". В этот день во многих штатах определяются делегаты для последующих выборов президента страны. Авторы статьи предупредили жителей Техаса о том, что многие кандидаты поддерживают выход штата из состава США."Некоторые заходят слишком далеко в известном стремлении Техаса к независимости. По мере приближения "супервторника" избирателям-республиканцам в Техасе следует остерегаться. Вызывает тревогу количество кандидатов, &lt;…&gt; подписавших обязательство "Заберем Техас назад", — говорится в публикации.Издание уточняет, что это обязательство предполагает обещание кандидата на выборную должность ставить интересы Техаса выше общеамериканских и продвигать законопроект о референдуме по отделению штата от США."На данный момент обязательство подписали более 150 человек, в том числе несколько кандидатов от Республиканской партии в Северном Техасе", — отмечает газета.Авторы публикации призвали техасцев внимательнее ознакомиться со списком кандидатов перед тем, как идти на выборы, чтобы потом "не удивляться постфактум".Ранее американские эксперты, опрошенные газетой The Washington Post, выразили беспокойство из-за захвата участка федеральной границы властями Техаса на фоне миграционного кризиса. Они сообщили, что не могут припомнить какой-либо недавний аналогичный случай, когда власти отдельного штата блокировали федеральному правительству доступ к территории под его юрисдикцией. Эксперт по конституционному праву в Школе права Техасского университета Стив Владек выразил мнение, что губернатор Техаса "затевает драку".
https://ria.ru/20240302/pozhary-1930746182.html
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в мире, сша, техас, мексика
В мире, США, Техас, Мексика
"Зашли слишком далеко": в Техасе анонсировали выход из США

Техасская газета DMN предупредила граждан о возможном выходе штата из США

© Fotolia / Brandon SeidelДаллас, штат Техас
Даллас, штат Техас - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© Fotolia / Brandon Seidel
Даллас, штат Техас. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В субботу, в День независимости Техаса от Мексики, местная газета Dallas Morning News предупредила граждан о большом количестве кандидатов на выборные должности, выступающих за отделение штата от США.
В материале издания выражается тревога в связи с приближением в США "супервторника". В этот день во многих штатах определяются делегаты для последующих выборов президента страны. Авторы статьи предупредили жителей Техаса о том, что многие кандидаты поддерживают выход штата из состава США.
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"Некоторые заходят слишком далеко в известном стремлении Техаса к независимости. По мере приближения "супервторника" избирателям-республиканцам в Техасе следует остерегаться. Вызывает тревогу количество кандидатов, <…> подписавших обязательство "Заберем Техас назад", — говорится в публикации.
Издание уточняет, что это обязательство предполагает обещание кандидата на выборную должность ставить интересы Техаса выше общеамериканских и продвигать законопроект о референдуме по отделению штата от США.
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"На данный момент обязательство подписали более 150 человек, в том числе несколько кандидатов от Республиканской партии в Северном Техасе", — отмечает газета.
Авторы публикации призвали техасцев внимательнее ознакомиться со списком кандидатов перед тем, как идти на выборы, чтобы потом "не удивляться постфактум".
Ранее американские эксперты, опрошенные газетой The Washington Post, выразили беспокойство из-за захвата участка федеральной границы властями Техаса на фоне миграционного кризиса. Они сообщили, что не могут припомнить какой-либо недавний аналогичный случай, когда власти отдельного штата блокировали федеральному правительству доступ к территории под его юрисдикцией. Эксперт по конституционному праву в Школе права Техасского университета Стив Владек выразил мнение, что губернатор Техаса "затевает драку".
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