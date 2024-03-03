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На участке трассы "Таврида" запустили реверсивное движение

На участке трассы "Таврида" запустили реверсивное движение - РИА Новости, 03.03.2024

На участке трассы "Таврида" запустили реверсивное движение

На участке трассы "Таврида" в районе Феодосии запустили реверсивное движение, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T12:39

2024-03-03T12:39

2024-03-03T14:16

общество

феодосия

николай лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости. На участке трассы "Таврида" в районе Феодосии запустили реверсивное движение, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. "На 89-м километре автомобильной дороги "Таврида" открыто реверсивное движение. Открыть полностью движение по участку автомобильной дороги планируется до конца суток", — написал он.По словам министра, этот вопрос находится на контроле. "В целях обеспечения безопасности дорожного движения просим соблюдать требования временно установленных дорожных знаков", — подчеркнул Лукашенко.Движение по трассе "Таврида" временно ограничили ночью в воскресенье в районе Феодосии, опубликовав пути объезда. Причины не назывались.

феодосия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, феодосия, николай лукашенко