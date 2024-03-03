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На участке трассы "Таврида" запустили реверсивное движение
На участке трассы "Таврида" запустили реверсивное движение - РИА Новости, 03.03.2024
На участке трассы "Таврида" запустили реверсивное движение
На участке трассы "Таврида" в районе Феодосии запустили реверсивное движение, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T12:39
2024-03-03T12:39
2024-03-03T14:16
общество
феодосия
николай лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости. На участке трассы "Таврида" в районе Феодосии запустили реверсивное движение, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем Telegram-канале. "На 89-м километре автомобильной дороги "Таврида" открыто реверсивное движение. Открыть полностью движение по участку автомобильной дороги планируется до конца суток", — написал он.По словам министра, этот вопрос находится на контроле. "В целях обеспечения безопасности дорожного движения просим соблюдать требования временно установленных дорожных знаков", — подчеркнул Лукашенко.Движение по трассе "Таврида" временно ограничили ночью в воскресенье в районе Феодосии, опубликовав пути объезда. Причины не назывались.
феодосия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, феодосия, николай лукашенко
Общество, Феодосия, Николай Лукашенко
На участке трассы "Таврида" запустили реверсивное движение
На участке трассы "Таврида" в районе Феодосии запустили реверсивное движение