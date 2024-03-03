https://ria.ru/20240303/tavrida-1930795776.html

В Крыму показали схему объезда участка "Тавриды"

В Крыму показали схему объезда участка "Тавриды" - РИА Новости, 03.03.2024

В Крыму показали схему объезда участка "Тавриды"

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко опубликовал актуализированную схему объезда участка трассы "Таврида", попросив жителей пользоваться ею при... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T08:05

2024-03-03T08:05

2024-03-03T15:04

общество

феодосия

николай лукашенко

ленинский район

таврида (трасса)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822436013_0:12:1002:576_1920x0_80_0_0_bda8c3028f9d02d6097019cfd6625dd0.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко опубликовал актуализированную схему объезда участка трассы "Таврида", попросив жителей пользоваться ею при планировании проезда по автомобильной дороге. Движение по трассе "Таврида" временно ограничили ночью в воскресенье в районе Феодосии, опубликовав три пути объезда через села в Кировском и Ленинском районах. Причины не назывались. Позже схему объезда участка трассы "Таврида" изменили, пустив транспорт транзитом через Феодосию. "Актуализированная схема объезда участка автомобильной дороги "Таврида" в прямом и обратном направлениях! Просим руководствоваться данной временной схемой при планировании проезда по автомобильной дороге "Таврида". О снятии ограничений проинформируем дополнительно. Приносим извинения за возможные неудобства", — написал Лукашенко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240302/mask-1930645006.html

феодосия

ленинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, феодосия, николай лукашенко, ленинский район, таврида (трасса)