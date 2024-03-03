https://ria.ru/20240303/tavrida-1930795776.html
В Крыму показали схему объезда участка "Тавриды"
В Крыму показали схему объезда участка "Тавриды" - РИА Новости, 03.03.2024
В Крыму показали схему объезда участка "Тавриды"
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко опубликовал актуализированную схему объезда участка трассы "Таврида", попросив жителей пользоваться ею при... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T08:05
2024-03-03T08:05
2024-03-03T15:04
общество
феодосия
николай лукашенко
ленинский район
таврида (трасса)
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко опубликовал актуализированную схему объезда участка трассы "Таврида", попросив жителей пользоваться ею при планировании проезда по автомобильной дороге. Движение по трассе "Таврида" временно ограничили ночью в воскресенье в районе Феодосии, опубликовав три пути объезда через села в Кировском и Ленинском районах. Причины не назывались. Позже схему объезда участка трассы "Таврида" изменили, пустив транспорт транзитом через Феодосию. "Актуализированная схема объезда участка автомобильной дороги "Таврида" в прямом и обратном направлениях! Просим руководствоваться данной временной схемой при планировании проезда по автомобильной дороге "Таврида". О снятии ограничений проинформируем дополнительно. Приносим извинения за возможные неудобства", — написал Лукашенко в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, феодосия, николай лукашенко, ленинский район, таврида (трасса)
Общество, Феодосия, Николай Лукашенко, Ленинский район, Таврида (трасса)
В Крыму показали схему объезда участка "Тавриды"
Власти Крыма показали актуализированную схему объезда участка "Тавриды"
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко опубликовал актуализированную схему
объезда участка трассы "Таврида", попросив жителей пользоваться ею при планировании проезда по автомобильной дороге.
Движение по трассе "Таврида" временно ограничили ночью в воскресенье в районе Феодосии, опубликовав три пути объезда через села в Кировском и Ленинском районах. Причины не назывались. Позже схему объезда участка трассы "Таврида" изменили, пустив транспорт транзитом через Феодосию.
"Актуализированная схема объезда участка автомобильной дороги "Таврида" в прямом и обратном направлениях! Просим руководствоваться данной временной схемой при планировании проезда по автомобильной дороге "Таврида". О снятии ограничений проинформируем дополнительно. Приносим извинения за возможные неудобства", — написал Лукашенко в своем Telegram-канале.
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