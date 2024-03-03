https://ria.ru/20240303/sukhogruz-1930793201.html

США подтвердили, что в Красном море затонул британский сухогруз

США подтвердили, что в Красном море затонул британский сухогруз - РИА Новости, 03.03.2024

США подтвердили, что в Красном море затонул британский сухогруз

Центральное командование США подтвердило, что британский сухогруз MV Rubymar, атакованный 18 февраля силами правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T06:56

2024-03-03T06:56

2024-03-03T11:03

красное море

йемен

сша

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153093/58/1530935829_0:306:3264:2142_1920x0_80_0_0_709d41fd6d0e0ce5f19d3bc7cee1b6f7.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Центральное командование США подтвердило, что британский сухогруз MV Rubymar, атакованный 18 февраля силами правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситами) в Аденском заливе, затонул в Красном море. Ранее 19 февраля хуситы заявили об атаке на судно, при этом, по их словам, оно получило значительные повреждения, грозившие его затоплением. Экипаж судна смог эвакуироваться. В тот же день телеканал Sky News Arabia сообщил со ссылкой на источники в Йемене, что судно затонуло. Позднее в тот же день об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа. Центральное командование США подтвердило попадание ракеты хуситов в сухогруз, при этом не прокомментировало состояние судна. "Второго марта примерно в 2.15 (10.15 мск - ред.) сухогруз Rubymar, шедший под флагом Белиза и принадлежащий Великобритании, затонул в Красном море после удара противокорабльной баллистической ракетой поддерживаемых Ираном террористов хуситов", - говорится в сообщении командования в соцсети Х. В Центральном командовании добавили, что около 21 тысячи метрических тонн удобрений с содержанием фосфата аммония и сульфатов аммония, перевозившихся на судне "представляют экологическую опасность в Красном море". Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240229/pistorius-1930322903.html

https://ria.ru/20240119/yemen-1922279698.html

https://ria.ru/20240206/khusity-1925618296.html

красное море

йемен

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красное море, йемен, сша, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, в мире