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США подтвердили, что в Красном море затонул британский сухогруз - РИА Новости, 03.03.2024
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06:56 03.03.2024 (обновлено: 11:03 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/sukhogruz-1930793201.html
США подтвердили, что в Красном море затонул британский сухогруз
США подтвердили, что в Красном море затонул британский сухогруз - РИА Новости, 03.03.2024
США подтвердили, что в Красном море затонул британский сухогруз
Центральное командование США подтвердило, что британский сухогруз MV Rubymar, атакованный 18 февраля силами правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла"... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T06:56
2024-03-03T11:03
красное море
йемен
сша
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Центральное командование США подтвердило, что британский сухогруз MV Rubymar, атакованный 18 февраля силами правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситами) в Аденском заливе, затонул в Красном море. Ранее 19 февраля хуситы заявили об атаке на судно, при этом, по их словам, оно получило значительные повреждения, грозившие его затоплением. Экипаж судна смог эвакуироваться. В тот же день телеканал Sky News Arabia сообщил со ссылкой на источники в Йемене, что судно затонуло. Позднее в тот же день об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа. Центральное командование США подтвердило попадание ракеты хуситов в сухогруз, при этом не прокомментировало состояние судна. "Второго марта примерно в 2.15 (10.15 мск - ред.) сухогруз Rubymar, шедший под флагом Белиза и принадлежащий Великобритании, затонул в Красном море после удара противокорабльной баллистической ракетой поддерживаемых Ираном террористов хуситов", - говорится в сообщении командования в соцсети Х. В Центральном командовании добавили, что около 21 тысячи метрических тонн удобрений с содержанием фосфата аммония и сульфатов аммония, перевозившихся на судне "представляют экологическую опасность в Красном море". Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240229/pistorius-1930322903.html
https://ria.ru/20240119/yemen-1922279698.html
https://ria.ru/20240206/khusity-1925618296.html
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красное море, йемен, сша, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене, в мире
Красное море, Йемен, США, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене, В мире
США подтвердили, что в Красном море затонул британский сухогруз

На борту затонувшего в Красном море судна находилась 21 тысяча тонн удобрений

© Depositphotos.com / aluha123Вид из самолета на Красное море
Вид из самолета на Красное море - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© Depositphotos.com / aluha123
Вид из самолета на Красное море. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Центральное командование США подтвердило, что британский сухогруз MV Rubymar, атакованный 18 февраля силами правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситами) в Аденском заливе, затонул в Красном море.
Ранее 19 февраля хуситы заявили об атаке на судно, при этом, по их словам, оно получило значительные повреждения, грозившие его затоплением. Экипаж судна смог эвакуироваться. В тот же день телеканал Sky News Arabia сообщил со ссылкой на источники в Йемене, что судно затонуло. Позднее в тот же день об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа. Центральное командование США подтвердило попадание ракеты хуситов в сухогруз, при этом не прокомментировало состояние судна.
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"Второго марта примерно в 2.15 (10.15 мск - ред.) сухогруз Rubymar, шедший под флагом Белиза и принадлежащий Великобритании, затонул в Красном море после удара противокорабльной баллистической ракетой поддерживаемых Ираном террористов хуситов", - говорится в сообщении командования в соцсети Х.
В Центральном командовании добавили, что около 21 тысячи метрических тонн удобрений с содержанием фосфата аммония и сульфатов аммония, перевозившихся на судне "представляют экологическую опасность в Красном море".
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
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США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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