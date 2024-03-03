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В США раскрыли сроки отправки войск на Украину - РИА Новости, 03.03.2024
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04:18 03.03.2024 (обновлено: 07:26 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/ssha-1930789128.html
В США раскрыли сроки отправки войск на Украину
В США раскрыли сроки отправки войск на Украину - РИА Новости, 03.03.2024
В США раскрыли сроки отправки войск на Украину
Президент Джо Байден направит военнослужащих армии США на Украину в случае переизбрания на второй срок, такое мнение высказал в соцсети X американский... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T04:18
2024-03-03T07:26
в мире
украина
сша
франция
джо байден
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дональд трамп
нато
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Президент Джо Байден направит военнослужащих армии США на Украину в случае переизбрания на второй срок, такое мнение высказал в соцсети X американский миллиардер Дэвид Сакс"Первоначально Байден выступал против отправки (истребителей. – ред.) F-16, танков Abrams и дальнобойных ракет на Украину на том основании, что это может привести к началу третьей мировой войны. Все это он уже отправил", — написал он.По его словам, отправка сухопутных войск остается "единственным табу", однако президент Франции Эммануэль Макрон уже поднял данную тему. Кроме того, "ежедневно" поступает информация о том, что спецподразделения НАТО уже действуют на Украине.&quot;Байден не может сделать это (отправить войска. – ред.) до выборов, потому что это было бы слишком непопулярно. Но я не сомневаюсь: если он переизберется на второй срок, он отправит наземные войска на Украину&quot;, — заявил Сакс.В марте 2022 года Байден заявлял, что отправка на Украину наступательной техники, самолетов и танков с американскими военнослужащими означала бы начало третьей мировой войны. В феврале 2023 года Байден исключал передачу ВСУ истребителей F-16, потому что те им "не нужны".При этом первая партия американских танков Abrams была доставлена на Украину в сентябре 2023 года, всего США обещали поставить Киеву 31 танк. В августе 2023-го США одобрили передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов, ВСУ получат их от третьих стран после завершения подготовки летчиков.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре этого года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Байден заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркивал, что все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации в целом. Также он прокомментировал разговоры европейских лидеров о возможности отправки на Украину военных НАТО, это, по словам президента, могло бы привести к "трагичным" последствиям.
https://ria.ru/20240302/aktsiya-1930753593.html
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930536533.html
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в мире, украина, сша, франция, джо байден, эммануэль макрон, дональд трамп, нато, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Украина, США, Франция, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16
В США раскрыли сроки отправки войск на Украину

Миллиардер Сакс: Байден отправит войска на Украину в случае переизбрания

© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие в Польше
Американские военнослужащие в Польше - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Президент Джо Байден направит военнослужащих армии США на Украину в случае переизбрания на второй срок, такое мнение высказал в соцсети X американский миллиардер Дэвид Сакс
"Первоначально Байден выступал против отправки (истребителей. – ред.) F-16, танков Abrams и дальнобойных ракет на Украину на том основании, что это может привести к началу третьей мировой войны. Все это он уже отправил", — написал он.
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В Париже прошла манифестация против отправки войск на Украину
Вчера, 20:36
По его словам, отправка сухопутных войск остается "единственным табу", однако президент Франции Эммануэль Макрон уже поднял данную тему. Кроме того, "ежедневно" поступает информация о том, что спецподразделения НАТО уже действуют на Украине.
«

"Байден не может сделать это (отправить войска. – ред.) до выборов, потому что это было бы слишком непопулярно. Но я не сомневаюсь: если он переизберется на второй срок, он отправит наземные войска на Украину", — заявил Сакс.

В марте 2022 года Байден заявлял, что отправка на Украину наступательной техники, самолетов и танков с американскими военнослужащими означала бы начало третьей мировой войны. В феврале 2023 года Байден исключал передачу ВСУ истребителей F-16, потому что те им "не нужны".
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При этом первая партия американских танков Abrams была доставлена на Украину в сентябре 2023 года, всего США обещали поставить Киеву 31 танк. В августе 2023-го США одобрили передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов, ВСУ получат их от третьих стран после завершения подготовки летчиков.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре этого года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Байден заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркивал, что все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации в целом. Также он прокомментировал разговоры европейских лидеров о возможности отправки на Украину военных НАТО, это, по словам президента, могло бы привести к "трагичным" последствиям.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Небензя прокомментировал возможную отправку войск НАТО на Украину
Вчера, 15:50
 
В миреУкраинаСШАФранцияДжо БайденЭммануэль МакронДональд ТрампНАТОВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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