https://ria.ru/20240303/ssha-1930789128.html

В США раскрыли сроки отправки войск на Украину

В США раскрыли сроки отправки войск на Украину - РИА Новости, 03.03.2024

В США раскрыли сроки отправки войск на Украину

Президент Джо Байден направит военнослужащих армии США на Украину в случае переизбрания на второй срок, такое мнение высказал в соцсети X американский... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T04:18

2024-03-03T04:18

2024-03-03T07:26

в мире

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джо байден

эммануэль макрон

дональд трамп

нато

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Президент Джо Байден направит военнослужащих армии США на Украину в случае переизбрания на второй срок, такое мнение высказал в соцсети X американский миллиардер Дэвид Сакс"Первоначально Байден выступал против отправки (истребителей. – ред.) F-16, танков Abrams и дальнобойных ракет на Украину на том основании, что это может привести к началу третьей мировой войны. Все это он уже отправил", — написал он.По его словам, отправка сухопутных войск остается "единственным табу", однако президент Франции Эммануэль Макрон уже поднял данную тему. Кроме того, "ежедневно" поступает информация о том, что спецподразделения НАТО уже действуют на Украине."Байден не может сделать это (отправить войска. – ред.) до выборов, потому что это было бы слишком непопулярно. Но я не сомневаюсь: если он переизберется на второй срок, он отправит наземные войска на Украину", — заявил Сакс.В марте 2022 года Байден заявлял, что отправка на Украину наступательной техники, самолетов и танков с американскими военнослужащими означала бы начало третьей мировой войны. В феврале 2023 года Байден исключал передачу ВСУ истребителей F-16, потому что те им "не нужны".При этом первая партия американских танков Abrams была доставлена на Украину в сентябре 2023 года, всего США обещали поставить Киеву 31 танк. В августе 2023-го США одобрили передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов, ВСУ получат их от третьих стран после завершения подготовки летчиков.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре этого года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Байден заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркивал, что все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации в целом. Также он прокомментировал разговоры европейских лидеров о возможности отправки на Украину военных НАТО, это, по словам президента, могло бы привести к "трагичным" последствиям.

https://ria.ru/20240302/aktsiya-1930753593.html

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930536533.html

https://ria.ru/20240302/nebenzya-1930707318.html

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