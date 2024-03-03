В США раскрыли сроки отправки войск на Украину
Миллиардер Сакс: Байден отправит войска на Украину в случае переизбрания
© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские военнослужащие в Польше
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские военнослужащие в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Президент Джо Байден направит военнослужащих армии США на Украину в случае переизбрания на второй срок, такое мнение высказал в соцсети X американский миллиардер Дэвид Сакс
"Первоначально Байден выступал против отправки (истребителей. – ред.) F-16, танков Abrams и дальнобойных ракет на Украину на том основании, что это может привести к началу третьей мировой войны. Все это он уже отправил", — написал он.
По его словам, отправка сухопутных войск остается "единственным табу", однако президент Франции Эммануэль Макрон уже поднял данную тему. Кроме того, "ежедневно" поступает информация о том, что спецподразделения НАТО уже действуют на Украине.
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"Байден не может сделать это (отправить войска. – ред.) до выборов, потому что это было бы слишком непопулярно. Но я не сомневаюсь: если он переизберется на второй срок, он отправит наземные войска на Украину", — заявил Сакс.
В марте 2022 года Байден заявлял, что отправка на Украину наступательной техники, самолетов и танков с американскими военнослужащими означала бы начало третьей мировой войны. В феврале 2023 года Байден исключал передачу ВСУ истребителей F-16, потому что те им "не нужны".
При этом первая партия американских танков Abrams была доставлена на Украину в сентябре 2023 года, всего США обещали поставить Киеву 31 танк. В августе 2023-го США одобрили передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов, ВСУ получат их от третьих стран после завершения подготовки летчиков.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре этого года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп и Никки Хейли. Байден заявлял, что намерен переизбираться от Демократической партии.
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркивал, что все, что придумывает Запад, реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации в целом. Также он прокомментировал разговоры европейских лидеров о возможности отправки на Украину военных НАТО, это, по словам президента, могло бы привести к "трагичным" последствиям.