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Столько грамотных и идиотов еще не было

Столько грамотных и идиотов еще не было - РИА Новости, 03.03.2024

Столько грамотных и идиотов еще не было

Иногда глупейший вопрос, просто в силу своей неожиданности, ведет к хорошим ответам. Которые как минимум будят мысль. Вопрос же такой: почему вокруг столько... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T08:00

2024-03-03T08:00

2024-03-03T08:05

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Иногда глупейший вопрос, просто в силу своей неожиданности, ведет к хорошим ответам. Которые как минимум будят мысль. Вопрос же такой: почему вокруг столько идиотов? Примечание: речь идет в данном случае об американском обществе, хотя и об обществах прочих западных стран тоже. То есть перед нами перекличка американских авторов, в том числе очевидно умных и достойных уважения.Нет, ну мы же это тоже видим и слышим. И говорим о вырождении не просто правящей верхушки, а образованном сословии и правительственном аппарате что США, что ЕС или Австралии и прочей Канады. Звучат глупейшие заявления — те, что касаются России, но ведь не только. Хотя у многих есть надежда, что умные там тоже есть, просто они где-то тихо сидят, но могут и взять власть.А два автора-блогера — они даже не о правительственных структурах, а об идиотизме повседневном, какого раньше не было. Вот сцена у израильского посольства в Вашингтоне во время демонстрации в поддержку Палестины. Человек в полной униформе ВВС США обливает себя бензином и долго чиркает зажигалкой. А охранник из секретной службы зачем-то берет его на мушку и стоит так, пока все не кончается плохо. Вывод автора: это символ сегодняшней Америки. Один человек поглощен своими идеями до абсурда и самоуничтожения, другой — представитель власти — реагирует на происходящее самым диким образом. А дальше автор перечисляет еще многое, включая "непонятно чей" кокаин в Белом доме. В общем, все и на всех уровнях говорят и делают дикие вещи.Второй блогер — о юморе. Он спрашивает, куда подевались великие американские сатирики. Оказывается, они слова не могут сказать — затравят. За слово "негр" и вообще за все, что раньше можно было высмеять. А когда нация теряет чувство юмора, дело плохо.Признаем, что примеры идиотизма здесь случайные, просто выдернутые из потока событий. Но вот общее ощущение наступления такового — причем идиотизма невероятно агрессивного — оно есть.И есть как минимум одно и абсолютно неожиданное объяснение такового. Один из публицистов находит его в книге, вышедшей, представьте, в 1943 году: "Капитализм, социализм и демократия" Йозефа Шумпетера. Там содержится простая мысль: если в обществе все больше людей с высшим гуманитарным образованием, людей, далеких от реального производства, то эти люди могут начать создавать для всех проблемы. Особенно с учетом того, что они знают, что особо не нужны, в отличие от, например, водителя-дальнобойщика, который сегодня получает куда больше профессора-гуманитария.При Шумпетере в США был всего один миллион студентов. Сейчас 66 процентов населения там имеют как минимум диплом колледжа (начальное высшее или что-то в этом роде).И какие же от этого возникают проблемы? Нелюбовь к обществу в целом, но особенно к тем его членам, которые делают что-то понятное и полезное. Желание это общество поломать, опираясь на свою монополию в гуманитарной сфере, то есть в публицистике, журналистике, информатике. Попытки перетянуть финансовый канат на свою сторону, что создает перекосы в экономике, по сути, ее деиндустриализирует.То есть идет формирование правящего класса, далекого от реального производства и нормальной жизни вообще. И в этом сословии начинают бродить идеи "перезагрузки всего", то есть мировой революции. А если не всего, то поначалу отдельных сфер и отраслей, тех, где есть своя наука (то есть опыт работы), свои авторитеты и люди заслуг. В общем, сословие бесполезных гуманитариев становится новым революционным классом, жутким разрушителем всего, до чего способно дотянуться. А если целиком порушить не удается, то можно как минимум бесконечно изводить людей — сегодня уже по всему миру — всякими кампаниями за что угодно, но чаще против чего угодно.И предсказал это, повторим, умный экономист еще в 1943 году.Здесь надо вспомнить опыт СССР. Вообще-то общество там было вполне динамичное. И в нем кипели бешеные споры, о которых сегодня помнят только специалисты. Стремиться ли к идеалу в виде стопроцентного высшего гуманитарного образования просто потому, что оно делает жизнь человека более яркой и осмысленной, а человека — совершенным? Продолжать ли такое образование всю жизнь с помощью умных книг, газет и журналов, причем с сильным нажимом на нежелающих просвещаться? Как сочетать систему ПТУ (профессионально-технических училищ) с прочей системой?И ведь до сих пор у нас об этом спорят. Но никогда еще в этих спорах не оказывалось, что умный австро-американский экономист и его последователи повторяют ворчание наших "отсталых" бабушек у подъезда: шибко умные все стали, с образованием, а лампочку над входом заменить некому. И есть ощущение, что в этом ворчании выявляется какая-то существенная правота.

https://ria.ru/20240225/smi-1929278304.html

https://ria.ru/20240127/separatizm-1923783053.html

https://ria.ru/20240108/demokratiya-1920075391.html

https://ria.ru/20240107/oshibki-1919973364.html

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аналитика, сша, австралия, канада, евросоюз