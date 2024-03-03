https://ria.ru/20240303/spetsoperatsiya-1930780778.html

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.03.2024

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T00:26

2024-03-03T00:26

2024-03-03T00:26

специальная военная операция на украине

харьковская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

украина

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское агентство УНИАН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Харьковской и Днепропетровской областях. "О взрывах в Харьковской области сообщают местные паблики", - пишет УНИАН в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240227/vzryv-1929881589.html

https://ria.ru/20240301/vzryv-1930530402.html

харьковская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, россия, в мире