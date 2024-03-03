https://ria.ru/20240303/spetsoperatsiya-1930780778.html
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.03.2024
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T00:26
2024-03-03T00:26
2024-03-03T00:26
специальная военная операция на украине
харьковская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Харьковской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское агентство УНИАН. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги звучит в Харьковской и Днепропетровской областях. "О взрывах в Харьковской области сообщают местные паблики", - пишет УНИАН в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240227/vzryv-1929881589.html
https://ria.ru/20240301/vzryv-1930530402.html
харьковская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, В мире
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
УНИАН: в Харьковской области на фоне тревоги прогремели взрывы