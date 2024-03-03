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Собчак раскритиковала фильм НТВ о своем израильском гражданстве - РИА Новости, 03.03.2024
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23:10 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/sobchak-1930895491.html
Собчак раскритиковала фильм НТВ о своем израильском гражданстве
Собчак раскритиковала фильм НТВ о своем израильском гражданстве - РИА Новости, 03.03.2024
Собчак раскритиковала фильм НТВ о своем израильском гражданстве
Блогер Ксения Собчак, комментируя фильм НТВ о своем паспорте Израиля, заявила в Telegram-канале "Кровавая барыня", что Конституция России разрешает иметь второе РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T23:10
2024-03-03T23:10
общество
израиль
россия
ксения собчак
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак, комментируя фильм НТВ о своем паспорте Израиля, заявила в Telegram-канале "Кровавая барыня", что Конституция России разрешает иметь второе гражданство. Собчак сообщила, что российский телеканал НТВ снял про нее новый фильм. "Мне больше всего нравится, конечно, что я там везде фигурирую исключительно как "гражданка Израиля" ... наша Конституция разрешает иметь двойное гражданство. Какие вопросы-то?", - написала Собчак.Ранее НТВ уже выпускало фильмы "Собчак. На личность" и "Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни" - речь в них идет о зарубежной недвижимости Собчак. Блогер после этого заявила, что решила подать на телеканал в суд - "о клевете, защите чести и достоинства, воровстве моих материалов".
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общество, израиль, россия, ксения собчак, нтв (телеканал)
Общество, Израиль, Россия, Ксения Собчак, НТВ (телеканал)
Собчак раскритиковала фильм НТВ о своем израильском гражданстве

Собчак ответила НТВ о своем втором гражданстве: Конституция России разрешает

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Ксения Собчак. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Блогер Ксения Собчак, комментируя фильм НТВ о своем паспорте Израиля, заявила в Telegram-канале "Кровавая барыня", что Конституция России разрешает иметь второе гражданство.
Собчак сообщила, что российский телеканал НТВ снял про нее новый фильм.
«
"Мне больше всего нравится, конечно, что я там везде фигурирую исключительно как "гражданка Израиля" ... наша Конституция разрешает иметь двойное гражданство. Какие вопросы-то?", - написала Собчак.
Ранее НТВ уже выпускало фильмы "Собчак. На личность" и "Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни" - речь в них идет о зарубежной недвижимости Собчак. Блогер после этого заявила, что решила подать на телеканал в суд - "о клевете, защите чести и достоинства, воровстве моих материалов".
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ОбществоИзраильРоссияКсения СобчакНТВ (телеканал)
 
 
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