https://ria.ru/20240303/sobaki-1930787902.html

Кинолог объяснил, чем дрессировка собаки отличается от воспитания

Кинолог объяснил, чем дрессировка собаки отличается от воспитания - РИА Новости, 03.03.2024

Кинолог объяснил, чем дрессировка собаки отличается от воспитания

Дрессировка требуется далеко не каждой собаке, однако не стоит путать это понятие с воспитанием, любой пес должен уметь себя вести и не доставлять неудобств... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T03:10

2024-03-03T03:10

2024-03-03T03:10

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807042788_0:0:3375:1898_1920x0_80_0_0_de3c954ef88d85b8a269b00e81b71c90.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Дрессировка требуется далеко не каждой собаке, однако не стоит путать это понятие с воспитанием, любой пес должен уметь себя вести и не доставлять неудобств собственным хозяевам и окружающим, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Некоторые собаки отлично живут без дрессировки. Когда мы говорим о дрессировке, то имеем в виду обучение собаки специальным командам, которые в обычной жизни могут ей и не пригодиться. Если питомец прыгает на хозяина, тянет поводок и не умеет себя вести в общественных местах, то совсем не важно, умеет ли он выполнять команду "апорт" или нет, важно, чтобы собака была воспитана и адаптирована к жизни с человеком в обществе", - сказал Голубев. Он пояснил, что под дрессировкой обычно понимается обучение собаки определенным командам, которые позволят ей участвовать в специализированных соревнованиях, или, например, развлекать гостей хозяина. В частности, некоторые собаководы учат питомца различным трюкам: вальсировать, ходить на задних лапах или приносить предметы, рассказал кинолог. Он подчеркнул, что воспитанный пес может не знать множества разнообразных команд, но при этом будет ориентирован на хозяина, жить по правилам, установленным в доме, знать свою кличку и без проблем гулять на улице. В то же время есть собаки-"вундеркинды", обученные десяткам команд, которые, несмотря на все свои умения, тянут хозяина за собой на прогулках или громят квартиру, констатировал Голубев. Таким образом, собаку, действительно, не обязательно дрессировать, но без воспитания обойтись нельзя, подчеркнул он. У питомца независимо от его возраста и размера должны быть базовые навыки. Он должен знать свою кличку, запрещающую команду, уметь спокойно ходить на поводке, носить намордник, подходить и останавливаться по команде, пояснил президент РКФ. "Кроме того, собака должна знать правила, по которым она живет в доме с хозяином, и уметь спокойно взаимодействовать с другими животными и людьми. Обучать питомца каким-либо дополнительным командам нужно уже после того, как вы установили доверительный контакт с ним и научились понимать друг друга", - отметил Голубев. Тех, кто хочет обучить свою собаку каким-либо командам, он предупредил, что сперва необходимо изучить поведение собаки, способы управления ее поведением, научиться четко подавать команды или жесты, а также быть терпеливым и настойчивым. Если хозяин нетерпелив, излишне эмоционален, не умеет правильно подать команду и вовремя поощрить собаку за ее исполнение, то собака рано или поздно утратит интерес к контакту с владельцем и постарается "увильнуть" от обучения, рассказал кинолог. "Если вы хотите иметь питомца не только для прогулок и лежания на диване, но и получать радость от общения и совместного обучения с ним, то лучше всего обратиться к инструктору-дрессировщику, чтобы он помог научить собаку многим интересным вещам или даже подготовить вас к занятиям спортом с собакой", - заключил он.

https://ria.ru/20240225/kinolog-1929332711.html

https://ria.ru/20240218/kinolog-1928020110.html

https://ria.ru/20240205/bolonka-1925526241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), общество