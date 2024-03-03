Рейтинг@Mail.ru
Кинолог объяснил, чем дрессировка собаки отличается от воспитания - РИА Новости, 03.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/sobaki-1930787902.html
Кинолог объяснил, чем дрессировка собаки отличается от воспитания
Кинолог объяснил, чем дрессировка собаки отличается от воспитания - РИА Новости, 03.03.2024
Кинолог объяснил, чем дрессировка собаки отличается от воспитания
Дрессировка требуется далеко не каждой собаке, однако не стоит путать это понятие с воспитанием, любой пес должен уметь себя вести и не доставлять неудобств... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T03:10
2024-03-03T03:10
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807042788_0:0:3375:1898_1920x0_80_0_0_de3c954ef88d85b8a269b00e81b71c90.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Дрессировка требуется далеко не каждой собаке, однако не стоит путать это понятие с воспитанием, любой пес должен уметь себя вести и не доставлять неудобств собственным хозяевам и окружающим, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Некоторые собаки отлично живут без дрессировки. Когда мы говорим о дрессировке, то имеем в виду обучение собаки специальным командам, которые в обычной жизни могут ей и не пригодиться. Если питомец прыгает на хозяина, тянет поводок и не умеет себя вести в общественных местах, то совсем не важно, умеет ли он выполнять команду "апорт" или нет, важно, чтобы собака была воспитана и адаптирована к жизни с человеком в обществе", - сказал Голубев. Он пояснил, что под дрессировкой обычно понимается обучение собаки определенным командам, которые позволят ей участвовать в специализированных соревнованиях, или, например, развлекать гостей хозяина. В частности, некоторые собаководы учат питомца различным трюкам: вальсировать, ходить на задних лапах или приносить предметы, рассказал кинолог. Он подчеркнул, что воспитанный пес может не знать множества разнообразных команд, но при этом будет ориентирован на хозяина, жить по правилам, установленным в доме, знать свою кличку и без проблем гулять на улице. В то же время есть собаки-"вундеркинды", обученные десяткам команд, которые, несмотря на все свои умения, тянут хозяина за собой на прогулках или громят квартиру, констатировал Голубев. Таким образом, собаку, действительно, не обязательно дрессировать, но без воспитания обойтись нельзя, подчеркнул он. У питомца независимо от его возраста и размера должны быть базовые навыки. Он должен знать свою кличку, запрещающую команду, уметь спокойно ходить на поводке, носить намордник, подходить и останавливаться по команде, пояснил президент РКФ. "Кроме того, собака должна знать правила, по которым она живет в доме с хозяином, и уметь спокойно взаимодействовать с другими животными и людьми. Обучать питомца каким-либо дополнительным командам нужно уже после того, как вы установили доверительный контакт с ним и научились понимать друг друга", - отметил Голубев. Тех, кто хочет обучить свою собаку каким-либо командам, он предупредил, что сперва необходимо изучить поведение собаки, способы управления ее поведением, научиться четко подавать команды или жесты, а также быть терпеливым и настойчивым. Если хозяин нетерпелив, излишне эмоционален, не умеет правильно подать команду и вовремя поощрить собаку за ее исполнение, то собака рано или поздно утратит интерес к контакту с владельцем и постарается "увильнуть" от обучения, рассказал кинолог. "Если вы хотите иметь питомца не только для прогулок и лежания на диване, но и получать радость от общения и совместного обучения с ним, то лучше всего обратиться к инструктору-дрессировщику, чтобы он помог научить собаку многим интересным вещам или даже подготовить вас к занятиям спортом с собакой", - заключил он.
https://ria.ru/20240225/kinolog-1929332711.html
https://ria.ru/20240218/kinolog-1928020110.html
https://ria.ru/20240205/bolonka-1925526241.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1807042788_616:0:3347:2048_1920x0_80_0_0_702be7b4153ae1161e5595333ef29b42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), общество
Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ), Общество
Кинолог объяснил, чем дрессировка собаки отличается от воспитания

Кинолог Голубев: собаку можно не дрессировать, но обязательно нужно воспитывать

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСобака в вольере
Собака в вольере - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Собака в вольере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Дрессировка требуется далеко не каждой собаке, однако не стоит путать это понятие с воспитанием, любой пес должен уметь себя вести и не доставлять неудобств собственным хозяевам и окружающим, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«
"Некоторые собаки отлично живут без дрессировки. Когда мы говорим о дрессировке, то имеем в виду обучение собаки специальным командам, которые в обычной жизни могут ей и не пригодиться. Если питомец прыгает на хозяина, тянет поводок и не умеет себя вести в общественных местах, то совсем не важно, умеет ли он выполнять команду "апорт" или нет, важно, чтобы собака была воспитана и адаптирована к жизни с человеком в обществе", - сказал Голубев.
Хаски - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Кинолог объяснил, что нельзя делать с собакой
25 февраля, 03:07
Он пояснил, что под дрессировкой обычно понимается обучение собаки определенным командам, которые позволят ей участвовать в специализированных соревнованиях, или, например, развлекать гостей хозяина. В частности, некоторые собаководы учат питомца различным трюкам: вальсировать, ходить на задних лапах или приносить предметы, рассказал кинолог.
Он подчеркнул, что воспитанный пес может не знать множества разнообразных команд, но при этом будет ориентирован на хозяина, жить по правилам, установленным в доме, знать свою кличку и без проблем гулять на улице. В то же время есть собаки-"вундеркинды", обученные десяткам команд, которые, несмотря на все свои умения, тянут хозяина за собой на прогулках или громят квартиру, констатировал Голубев.
Таким образом, собаку, действительно, не обязательно дрессировать, но без воспитания обойтись нельзя, подчеркнул он. У питомца независимо от его возраста и размера должны быть базовые навыки. Он должен знать свою кличку, запрещающую команду, уметь спокойно ходить на поводке, носить намордник, подходить и останавливаться по команде, пояснил президент РКФ.
"Кроме того, собака должна знать правила, по которым она живет в доме с хозяином, и уметь спокойно взаимодействовать с другими животными и людьми. Обучать питомца каким-либо дополнительным командам нужно уже после того, как вы установили доверительный контакт с ним и научились понимать друг друга", - отметил Голубев.
Женщина выгуливает собак - РИА Новости, 1920, 18.02.2024
Кинолог рассказал, как отучить собаку постоянно требовать внимания
18 февраля, 03:03
Тех, кто хочет обучить свою собаку каким-либо командам, он предупредил, что сперва необходимо изучить поведение собаки, способы управления ее поведением, научиться четко подавать команды или жесты, а также быть терпеливым и настойчивым.
Если хозяин нетерпелив, излишне эмоционален, не умеет правильно подать команду и вовремя поощрить собаку за ее исполнение, то собака рано или поздно утратит интерес к контакту с владельцем и постарается "увильнуть" от обучения, рассказал кинолог.
"Если вы хотите иметь питомца не только для прогулок и лежания на диване, но и получать радость от общения и совместного обучения с ним, то лучше всего обратиться к инструктору-дрессировщику, чтобы он помог научить собаку многим интересным вещам или даже подготовить вас к занятиям спортом с собакой", - заключил он.
Мальтийская болонка по кличке Сахарок, которая выживала в лесу полтора года
В приюте рассказали подробности о собаке, которую спасли в Подольске
5 февраля, 17:22
 
Владимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала