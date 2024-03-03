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В Братске возбудили дело после нападения бродячей собаки на ребенка - РИА Новости, 03.03.2024
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06:49 03.03.2024
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В Братске возбудили дело после нападения бродячей собаки на ребенка
В Братске возбудили дело после нападения бродячей собаки на ребенка - РИА Новости, 03.03.2024
В Братске возбудили дело после нападения бродячей собаки на ребенка
Восьмилетнего мальчика в Братске укусила бродячая собака, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркусткой области. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T06:49
2024-03-03T06:49
братск
россия
происшествия
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ИРКУТСК, 3 мар - РИА Новости. Восьмилетнего мальчика в Братске укусила бродячая собака, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркусткой области. "В городе Братске около одной из школ 8-летнего мальчика за ногу укусила бродячая собака. На крики ребенка прибежали одноклассники и спугнули животное. Дома школьника встретила мама и отвезла его в травмпункт. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Отмечается, что происшествие выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку деятельности должностных лиц, ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.
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братск, россия, происшествия
Братск, Россия, Происшествия
В Братске возбудили дело после нападения бродячей собаки на ребенка

СК по Иркусткой области завел дело после нападения бродячей собаки на мальчика

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкБездомная собака
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Бездомная собака. Архивное фото
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ИРКУТСК, 3 мар - РИА Новости. Восьмилетнего мальчика в Братске укусила бродячая собака, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркусткой области.
"В городе Братске около одной из школ 8-летнего мальчика за ногу укусила бродячая собака. На крики ребенка прибежали одноклассники и спугнули животное. Дома школьника встретила мама и отвезла его в травмпункт. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что происшествие выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку деятельности должностных лиц, ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.
 
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