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В Братске возбудили дело после нападения бродячей собаки на ребенка

В Братске возбудили дело после нападения бродячей собаки на ребенка - РИА Новости, 03.03.2024

В Братске возбудили дело после нападения бродячей собаки на ребенка

Восьмилетнего мальчика в Братске укусила бродячая собака, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркусткой области. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T06:49

2024-03-03T06:49

2024-03-03T06:49

братск

россия

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ИРКУТСК, 3 мар - РИА Новости. Восьмилетнего мальчика в Братске укусила бродячая собака, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркусткой области. "В городе Братске около одной из школ 8-летнего мальчика за ногу укусила бродячая собака. На крики ребенка прибежали одноклассники и спугнули животное. Дома школьника встретила мама и отвезла его в травмпункт. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Отмечается, что происшествие выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку деятельности должностных лиц, ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.

https://ria.ru/20240229/afera-1930356780.html

братск

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братск, россия, происшествия