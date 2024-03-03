https://ria.ru/20240303/sobaka-1930792593.html
В Братске возбудили дело после нападения бродячей собаки на ребенка
В Братске возбудили дело после нападения бродячей собаки на ребенка - РИА Новости, 03.03.2024
В Братске возбудили дело после нападения бродячей собаки на ребенка
Восьмилетнего мальчика в Братске укусила бродячая собака, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркусткой области. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T06:49
2024-03-03T06:49
2024-03-03T06:49
братск
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918263123_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_c92673d0920ae804d8573e931eccef3e.jpg
ИРКУТСК, 3 мар - РИА Новости. Восьмилетнего мальчика в Братске укусила бродячая собака, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркусткой области. "В городе Братске около одной из школ 8-летнего мальчика за ногу укусила бродячая собака. На крики ребенка прибежали одноклассники и спугнули животное. Дома школьника встретила мама и отвезла его в травмпункт. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении. Отмечается, что происшествие выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку деятельности должностных лиц, ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.
https://ria.ru/20240229/afera-1930356780.html
братск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918263123_457:90:3068:2048_1920x0_80_0_0_65810597e847efa37a1b30c1a283d110.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
братск, россия, происшествия
Братск, Россия, Происшествия
В Братске возбудили дело после нападения бродячей собаки на ребенка
СК по Иркусткой области завел дело после нападения бродячей собаки на мальчика
ИРКУТСК, 3 мар - РИА Новости. Восьмилетнего мальчика в Братске укусила бродячая собака, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Иркусткой области.
"В городе Братске около одной из школ 8-летнего мальчика за ногу укусила бродячая собака. На крики ребенка прибежали одноклассники и спугнули животное. Дома школьника встретила мама и отвезла его в травмпункт. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
В Саратове задержали трех человек за аферу с отловом бродячих собак
Отмечается, что происшествие выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. Следователи установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку деятельности должностных лиц, ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.