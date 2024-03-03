https://ria.ru/20240303/simonyan-1930828725.html

Симоньян назвала РИА Новости примером источника информации без фейков

Симоньян назвала РИА Новости примером источника информации без фейков - РИА Новости, 03.03.2024

Симоньян назвала РИА Новости примером источника информации без фейков

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян привела агентство РИА Новости в качестве примера источника информации без... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T13:45

2024-03-03T13:45

2024-03-03T15:12

общество

россия

маргарита симоньян

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

риа новости

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СИРИУС, 3 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян привела агентство РИА Новости в качестве примера источника информации без фейков. "В этом мире, где фейков сейчас в информационном мире гораздо больше, чем не фейков, единственный способ более-менее обезопасить себя — это строго выбирать источники информации. Если вы подписаны, допустим, на РИА Новости, я уверяю вас — там нет фейков", — заявила она во время открытого диалога на Всемирном фестивале молодежи — 2024.Так медиаменеджер ответила на вопрос участника СВО, как молодые журналисты могут выявлять фейки о том, что происходит в зоне боевых действий. Симоньян также обняла бойца, пожала ему руку и поблагодарила за то, что он делает. Кроме того, говоря о журналистике, Симоньян призвала разделять понятия "честность" и "непредвзятость"."Это разные вещи. Честным нужно быть обязательно, непредвзятым быть не нужно. <…> А когда вы на чьей-то стороне, о непредвзятости не может быть и речи. Непредвзятости не бывает. Непредвзятость — это фишка, придуманная Би-би-си, чтобы скармливать нам и лишать нас и наших растущих журналистов патриотизма, лишать нас гражданственности, гражданской привязанности", — сказала журналист.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.

https://ria.ru/20240301/zapis-1930598966.html

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Варвара Скокшина

общество, россия, маргарита симоньян, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), риа новости