https://ria.ru/20240303/simonyan-1930828725.html
Симоньян назвала РИА Новости примером источника информации без фейков
Симоньян назвала РИА Новости примером источника информации без фейков - РИА Новости, 03.03.2024
Симоньян назвала РИА Новости примером источника информации без фейков
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян привела агентство РИА Новости в качестве примера источника информации без... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:45
2024-03-03T13:45
2024-03-03T15:12
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россия
маргарита симоньян
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СИРИУС, 3 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян привела агентство РИА Новости в качестве примера источника информации без фейков. "В этом мире, где фейков сейчас в информационном мире гораздо больше, чем не фейков, единственный способ более-менее обезопасить себя — это строго выбирать источники информации. Если вы подписаны, допустим, на РИА Новости, я уверяю вас — там нет фейков", — заявила она во время открытого диалога на Всемирном фестивале молодежи — 2024.Так медиаменеджер ответила на вопрос участника СВО, как молодые журналисты могут выявлять фейки о том, что происходит в зоне боевых действий. Симоньян также обняла бойца, пожала ему руку и поблагодарила за то, что он делает. Кроме того, говоря о журналистике, Симоньян призвала разделять понятия "честность" и "непредвзятость"."Это разные вещи. Честным нужно быть обязательно, непредвзятым быть не нужно. <…> А когда вы на чьей-то стороне, о непредвзятости не может быть и речи. Непредвзятости не бывает. Непредвзятость — это фишка, придуманная Би-би-си, чтобы скармливать нам и лишать нас и наших растущих журналистов патриотизма, лишать нас гражданственности, гражданской привязанности", — сказала журналист.Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.
https://ria.ru/20240301/zapis-1930598966.html
https://ria.ru/20240219/simonyan-1928137100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, маргарита симоньян, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), риа новости
Общество, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), РИА Новости
Симоньян назвала РИА Новости примером источника информации без фейков
Симоньян привела РИА Новости в качестве примера источника информации без фейков
СИРИУС, 3 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян привела агентство РИА Новости в качестве примера источника информации без фейков.
«
"В этом мире, где фейков сейчас в информационном мире гораздо больше, чем не фейков, единственный способ более-менее обезопасить себя — это строго выбирать источники информации. Если вы подписаны, допустим, на РИА Новости, я уверяю вас — там нет фейков", — заявила она во время открытого диалога на Всемирном фестивале молодежи — 2024.
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Так медиаменеджер ответила на вопрос участника СВО, как молодые журналисты могут выявлять фейки о том, что происходит в зоне боевых действий.
Симоньян также обняла бойца, пожала ему руку и поблагодарила за то, что он делает.
Кроме того, говоря о журналистике, Симоньян призвала разделять понятия "честность" и "непредвзятость".
«
"Это разные вещи. Честным нужно быть обязательно, непредвзятым быть не нужно. <…> А когда вы на чьей-то стороне, о непредвзятости не может быть и речи. Непредвзятости не бывает. Непредвзятость — это фишка, придуманная Би-би-си, чтобы скармливать нам и лишать нас и наших растущих журналистов патриотизма, лишать нас гражданственности, гражданской привязанности", — сказала журналист.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус" по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
.
РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи — 2024.
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