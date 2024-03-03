https://ria.ru/20240303/sanktsii-1930842975.html

Канада объявила о новых санкциях против шести российских чиновников

Канада объявила о новых санкциях против шести российских чиновников - РИА Новости, 03.03.2024

Канада объявила о новых санкциях против шести российских чиновников

Власти Канады в воскресенье объявили о новом пакете адресных санкций против шестерых российских чиновников после смерти Алексея Навального, передает агентство... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T15:26

2024-03-03T15:26

2024-03-03T15:27

россия

канада

москва

мелани жоли

дмитрий песков

мария захарова

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

нато

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Власти Канады в воскресенье объявили о новом пакете адресных санкций против шестерых российских чиновников после смерти Алексея Навального, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление главы канадского МИД Мелани Жоли. По данным агентства, санкции коснутся шести российских чиновников, в том числе высокопоставленных сотрудников российской прокуратуры, а также представителей судебной и исправительной служб. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, еще нет окончательной информации и заявлений медиков и судмедэкспертов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального в колонии, которая была озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом отмечал, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Навального, добавив, что у них "бревно в глазу" с Джулианом Ассанжем. По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка. В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии - до особого.

https://ria.ru/20240301/sanktsii-1930593832.html

https://ria.ru/20240224/ssha-1929229810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, канада, москва, мелани жоли, дмитрий песков, мария захарова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), нато, ив роше, санкции в отношении россии, в мире