https://ria.ru/20240303/rossiya-1930897131.html

Россия может сделать все, чтобы иностранцы возвращались, заявил блогер

Россия может сделать все, чтобы иностранцы возвращались, заявил блогер - РИА Новости, 03.03.2024

Россия может сделать все, чтобы иностранцы возвращались, заявил блогер

Россия может сделать все для возвращения зарубежных гостей, включая приехавших на Всемирный фестиваль молодежи, но нужно подождать, заявил член Общественной... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T23:48

2024-03-03T23:48

2024-03-03T23:48

россия

украина

дмитрий пучков ("гоблин")

владимир путин

снг

российское общество "знание"

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 3 мар – РИА Новости. Россия может сделать все для возвращения зарубежных гостей, включая приехавших на Всемирный фестиваль молодежи, но нужно подождать, заявил член Общественной палаты РФ, блогер Дмитрий Пучков. В Сириусе в рамках Всемирного фестиваля состоялся марафон "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Россия может сделать все фактически, но тут надо подождать, когда закончатся боевые действия на Украине, и тогда руки дойдут до всего остального", - сказал журналистам Пучков, отвечая на вопрос одного из них о том, что может сделать Россия, чтобы сегодняшние зарубежные участники фестиваля хотели возвращаться в страну. В беседе с блогером был также задан вопрос о странах СНГ, которые прислали свои многочисленные делегации на фестиваль. Один из журналистов спросил, не означает ли это некий посыл от России на воссоединение, на что Пучков отметил, что это может быть взаимовыгодным для обеих сторон. "Я считаю, что это сугубо обоюдно, это и нам интересно, и им. Мы были единым народом совершено очевидно и хотим этим единым народом оставаться", - заключил Пучков. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/vfm-2024-1930793031.html

https://ria.ru/20240303/festival-1930846130.html

россия

украина

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россия, украина, дмитрий пучков ("гоблин"), владимир путин, снг, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024