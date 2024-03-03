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Россия может сделать все, чтобы иностранцы возвращались, заявил блогер - РИА Новости, 03.03.2024
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23:48 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/rossiya-1930897131.html
Россия может сделать все, чтобы иностранцы возвращались, заявил блогер
Россия может сделать все, чтобы иностранцы возвращались, заявил блогер - РИА Новости, 03.03.2024
Россия может сделать все, чтобы иностранцы возвращались, заявил блогер
Россия может сделать все для возвращения зарубежных гостей, включая приехавших на Всемирный фестиваль молодежи, но нужно подождать, заявил член Общественной... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T23:48
2024-03-03T23:48
россия
украина
дмитрий пучков ("гоблин")
владимир путин
снг
российское общество "знание"
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 3 мар – РИА Новости. Россия может сделать все для возвращения зарубежных гостей, включая приехавших на Всемирный фестиваль молодежи, но нужно подождать, заявил член Общественной палаты РФ, блогер Дмитрий Пучков. В Сириусе в рамках Всемирного фестиваля состоялся марафон "Знание. Первые" Российского общества "Знание". "Россия может сделать все фактически, но тут надо подождать, когда закончатся боевые действия на Украине, и тогда руки дойдут до всего остального", - сказал журналистам Пучков, отвечая на вопрос одного из них о том, что может сделать Россия, чтобы сегодняшние зарубежные участники фестиваля хотели возвращаться в страну. В беседе с блогером был также задан вопрос о странах СНГ, которые прислали свои многочисленные делегации на фестиваль. Один из журналистов спросил, не означает ли это некий посыл от России на воссоединение, на что Пучков отметил, что это может быть взаимовыгодным для обеих сторон. "Я считаю, что это сугубо обоюдно, это и нам интересно, и им. Мы были единым народом совершено очевидно и хотим этим единым народом оставаться", - заключил Пучков. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240303/vfm-2024-1930793031.html
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россия, украина, дмитрий пучков ("гоблин"), владимир путин, снг, российское общество "знание", федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия, Украина, Дмитрий Пучков ("Гоблин"), Владимир Путин, СНГ, Российское общество "Знание", Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Россия может сделать все, чтобы иностранцы возвращались, заявил блогер

Блогер Пучков: РФ может сделать все для возвращения иностранцев, надо подождать

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБлогер, писатель, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Дмитрий Пучков
Блогер, писатель, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Дмитрий Пучков - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Блогер, писатель, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Дмитрий Пучков . Архивное фото
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СИРИУС, 3 мар – РИА Новости. Россия может сделать все для возвращения зарубежных гостей, включая приехавших на Всемирный фестиваль молодежи, но нужно подождать, заявил член Общественной палаты РФ, блогер Дмитрий Пучков.
В Сириусе в рамках Всемирного фестиваля состоялся марафон "Знание. Первые" Российского общества "Знание".
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"Россия может сделать все фактически, но тут надо подождать, когда закончатся боевые действия на Украине, и тогда руки дойдут до всего остального", - сказал журналистам Пучков, отвечая на вопрос одного из них о том, что может сделать Россия, чтобы сегодняшние зарубежные участники фестиваля хотели возвращаться в страну.
В беседе с блогером был также задан вопрос о странах СНГ, которые прислали свои многочисленные делегации на фестиваль. Один из журналистов спросил, не означает ли это некий посыл от России на воссоединение, на что Пучков отметил, что это может быть взаимовыгодным для обеих сторон. "Я считаю, что это сугубо обоюдно, это и нам интересно, и им. Мы были единым народом совершено очевидно и хотим этим единым народом оставаться", - заключил Пучков.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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РоссияУкраинаДмитрий Пучков ("Гоблин")Владимир ПутинСНГРоссийское общество "Знание"Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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