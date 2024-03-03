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Московский комплекс по переработке отходов внедрил робота-сепаратора с ИИ - РИА Новости, 05.03.2024
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10:07 03.03.2024 (обновлено: 14:36 05.03.2024)
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Московский комплекс по переработке отходов внедрил робота-сепаратора с ИИ
Московский комплекс по переработке отходов внедрил робота-сепаратора с ИИ - РИА Новости, 05.03.2024
Московский комплекс по переработке отходов внедрил робота-сепаратора с ИИ
Московский комплекс по переработке отходов внедрил оптического робота-сепаратора с искусственным интеллектом, которого научили отбирать алюминиевые банки,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-03T10:07
2024-03-05T14:36
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москва
отходы
раздельный сбор мусора
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Московский комплекс по переработке отходов внедрил оптического робота-сепаратора с искусственным интеллектом, которого научили отбирать алюминиевые банки, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На столичном комплексе по переработке отходов внедрили оптического робота-сепаратора с искусственным интеллектом, которого научили отбирать алюминиевые банки. В результате количество отправляемой на переработку тары увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении. Все отходы в городе направляют в сортировочные комплексы, где отбирают полезное вторичное сырье. Затем его отправляют на переработку. В результате общий объем отходов уменьшается, а ценные ресурсы возвращаются в производство. Подчеркивается, что автоматизация процессов на современных сортировочных комплексах достигает 80%.
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москва, отходы, раздельный сбор мусора, искусственный интеллект (ии)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Отходы, раздельный сбор мусора, Искусственный интеллект (ИИ)

Московский комплекс по переработке отходов внедрил робота-сепаратора с ИИ

© Фото : департамент жилищно-коммунального хозяйства города МосквыМосковский комплекс по переработке отходов внедрил робота-сепаратора с ИИ
Московский комплекс по переработке отходов внедрил робота-сепаратора с ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© Фото : департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
Московский комплекс по переработке отходов внедрил робота-сепаратора с ИИ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Московский комплекс по переработке отходов внедрил оптического робота-сепаратора с искусственным интеллектом, которого научили отбирать алюминиевые банки, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На столичном комплексе по переработке отходов внедрили оптического робота-сепаратора с искусственным интеллектом, которого научили отбирать алюминиевые банки. В результате количество отправляемой на переработку тары увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.
Все отходы в городе направляют в сортировочные комплексы, где отбирают полезное вторичное сырье. Затем его отправляют на переработку. В результате общий объем отходов уменьшается, а ценные ресурсы возвращаются в производство.
Подчеркивается, что автоматизация процессов на современных сортировочных комплексах достигает 80%.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОтходыраздельный сбор мусораИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
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