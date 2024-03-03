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Московский комплекс по переработке отходов внедрил робота-сепаратора с ИИ
Московский комплекс по переработке отходов внедрил робота-сепаратора с ИИ - РИА Новости, 05.03.2024
Московский комплекс по переработке отходов внедрил робота-сепаратора с ИИ
Московский комплекс по переработке отходов внедрил оптического робота-сепаратора с искусственным интеллектом, которого научили отбирать алюминиевые банки,... РИА Новости, 05.03.2024
2024-03-03T10:07
2024-03-03T10:07
2024-03-05T14:36
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
отходы
раздельный сбор мусора
искусственный интеллект (ии)
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Московский комплекс по переработке отходов внедрил оптического робота-сепаратора с искусственным интеллектом, которого научили отбирать алюминиевые банки, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На столичном комплексе по переработке отходов внедрили оптического робота-сепаратора с искусственным интеллектом, которого научили отбирать алюминиевые банки. В результате количество отправляемой на переработку тары увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении. Все отходы в городе направляют в сортировочные комплексы, где отбирают полезное вторичное сырье. Затем его отправляют на переработку. В результате общий объем отходов уменьшается, а ценные ресурсы возвращаются в производство. Подчеркивается, что автоматизация процессов на современных сортировочных комплексах достигает 80%.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, отходы, раздельный сбор мусора, искусственный интеллект (ии)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Отходы, раздельный сбор мусора, Искусственный интеллект (ИИ)
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Московский комплекс по переработке отходов внедрил оптического робота-сепаратора с искусственным интеллектом, которого научили отбирать алюминиевые банки, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"На столичном комплексе по переработке отходов внедрили оптического робота-сепаратора с искусственным интеллектом, которого научили отбирать алюминиевые банки. В результате количество отправляемой на переработку тары увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении.
Все отходы в городе направляют в сортировочные комплексы, где отбирают полезное вторичное сырье. Затем его отправляют на переработку. В результате общий объем отходов
уменьшается, а ценные ресурсы возвращаются в производство.
Подчеркивается, что автоматизация процессов на современных сортировочных комплексах достигает 80%.
В Москве в 2023 году собрали 1,6 миллиона тонн вторсырья