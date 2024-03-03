https://ria.ru/20240303/robot-separator-1931215611.html

Московский комплекс по переработке отходов внедрил робота-сепаратора с ИИ

Московский комплекс по переработке отходов внедрил робота-сепаратора с ИИ - РИА Новости, 05.03.2024

Московский комплекс по переработке отходов внедрил робота-сепаратора с ИИ

Московский комплекс по переработке отходов внедрил оптического робота-сепаратора с искусственным интеллектом, которого научили отбирать алюминиевые банки,... РИА Новости, 05.03.2024

2024-03-03T10:07

2024-03-03T10:07

2024-03-05T14:36

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

отходы

раздельный сбор мусора

искусственный интеллект (ии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931217933_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_38ed6de1a078e12d39c2a82340d0603f.jpg

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Московский комплекс по переработке отходов внедрил оптического робота-сепаратора с искусственным интеллектом, которого научили отбирать алюминиевые банки, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "На столичном комплексе по переработке отходов внедрили оптического робота-сепаратора с искусственным интеллектом, которого научили отбирать алюминиевые банки. В результате количество отправляемой на переработку тары увеличилось на 20% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении. Все отходы в городе направляют в сортировочные комплексы, где отбирают полезное вторичное сырье. Затем его отправляют на переработку. В результате общий объем отходов уменьшается, а ценные ресурсы возвращаются в производство. Подчеркивается, что автоматизация процессов на современных сортировочных комплексах достигает 80%.

https://ria.ru/20240227/vtorsyre-1929707676.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, отходы, раздельный сбор мусора, искусственный интеллект (ии)