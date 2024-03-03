https://ria.ru/20240303/rezhisser-1930810112.html

Режиссер фильма "Военкоры — 3" рассказал о съемках кино

Режиссер фильма "Военкоры — 3" рассказал о съемках кино - РИА Новости, 03.03.2024

Режиссер фильма "Военкоры — 3" рассказал о съемках кино

Параллели, проведенные в документальном фильме "Военкоры-3: он молится на языке Бога", героем которого стал военный корреспондент RT Arabic Саргон Хадая, должны РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T10:51

2024-03-03T10:51

2024-03-03T12:41

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ЛУГАНСК, 3 мар - РИА Новости. Параллели, проведенные в документальном фильме "Военкоры-3: он молится на языке Бога", героем которого стал военный корреспондент RT Arabic Саргон Хадая, должны быть понятны зарубежному зрителю, считает автор и режиссер картины Клим Поплавский. В конце февраля в Москве прошел второй международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время героев". За три дня работы фестиваля было показано 27 документальных фильмов, из которых 10 были премьерными. На фестивале прошла премьера фильма режиссера Клима Поплавского "Военкоры-3: он молится на языке Бога". "Работа над фильмом велась две съемочные недели. Полтора месяца постпродакшна: монтажа, большая работа была проделана над тем, чтобы переписать музыку, очистить права. Ведь там в музыке очень интересная цитата. Музыка процитирована из американского сериала "Наследники", и мне хотелось именно показать, что у них наследниками в обществе являются богатенькие, беспринципные наркоманы, и они наследуют коммерческие империи. Такова их страна. А у нас наследники Родины-матери - такие, как Саргон. Я думаю, что эта цитата очень хорошо удалась и будет понятна зарубежному зрителю в связи с тем, что канал RT documentary, в первую очередь вещающий на английском языке и для западной аудитории", - рассказал РИА Новости режиссер. По словам Поплавского, фильм нашел большой отклик у гостей фестиваля, премьеру посетили порядка трех тысяч человек. "Премьера прошла феерично. Еще два года назад я не мог представить, что документалистику придет смотреть около трех тысяч человек, и мой фильм будет показан единовременно в трех залах на большом экране. Людей было столько, что они стояли в проходах, на лестницах сидели между рядов. То есть, если кто-то использовал бы слово фурор, наверное это можно назвать таким образом", - отметил режиссер. Он уточнил, что запомнился каждый момент работы на фронте, но самое большое впечатление произвели люди - герои СВО, с которыми съемочная группа встретилась на передовой. "Одним из приятнейших моментов была работа с вертолетной группой. Я вообще, в принципе, очень люблю вертолеты. В детстве мечтал о пилотаже именно винтокрылой машины. Это мне запомнилось. Да все запомнилось. Люди запомнились", - признался автор фильма. Поплавский добавил, что достаточно большое количество отснятого для фильма материала осталось за кадром, поэтому планируется выход фильма-интервью в формате "несказанное".

https://ria.ru/20240225/festival-1929438779.html

https://ria.ru/20240224/festival-1929320414.html

https://ria.ru/20240224/film-1929276301.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Премьера фильма "Военкоры-3: он молится на языке Бога" на фестивале "RT.Док: Время героев" В рамках второго международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время героев" прошла премьера фильма режиссера Клима Поплавского "Военкоры-3: он молится на языке Бога", героем которого стал военный корреспондент RT Arabic Саргон Хадая. Корреспондент РИА Новости наблюдал за работой съемочной группы на передовых позициях в Донбассе. 2024-03-03T10:51 true PT2M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, rt arabic