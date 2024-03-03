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Папа римский призвал ко всеобщему разоружению, назвав это моральным долгом - РИА Новости, 03.03.2024
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15:02 03.03.2024 (обновлено: 15:04 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/razoruzhenie-1930839070.html
Папа римский призвал ко всеобщему разоружению, назвав это моральным долгом
Папа римский призвал ко всеобщему разоружению, назвав это моральным долгом - РИА Новости, 03.03.2024
Папа римский призвал ко всеобщему разоружению, назвав это моральным долгом
Папа римский Франциск призвал ко всеобщему разоружению, назвав его моральным долгом международного сообщества, и заявил о необходимости перейти к международному РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:02
2024-03-03T15:04
в мире
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
папа римский
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ВАТИКАН, 3 мар - РИА Новости. Папа римский Франциск призвал ко всеобщему разоружению, назвав его моральным долгом международного сообщества, и заявил о необходимости перейти к международному "равновесию доверия". "Пятого марта во второй раз отмечается Международный день просвещения по вопросам разоружения и нераспространения. Сколько ресурсов тратится на военные расходы, которые из-за нынешней ситуации продолжают печально расти", - сказал понтифик по завершении традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. &quot;Я живо надеюсь, что международное сообщество поймет. что разоружение это прежде всего долг. Разоружение это моральный долг. Требуется храбрость со стороны всех членов большой семьи наций, чтобы перейти от равновесия страха к равновесию доверия&quot;, - добавил папа римский.Папа Франциск неоднократно выступал против гонки вооружений и отправки оружия в зоны конфликтов. Он считает, что военные расходы должны быть преобразованы в поддержку населения.
https://ria.ru/20240126/kravchuk-1923551200.html
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в мире, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский
В мире, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Папа Римский
Папа римский призвал ко всеобщему разоружению, назвав это моральным долгом

Папа римский: разоружение — это моральный долг международного сообщества

© РИА Новости / Алекс Панциков | Перейти в медиабанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Алекс Панциков
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Папа римский Франциск. Архивное фото
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ВАТИКАН, 3 мар - РИА Новости. Папа римский Франциск призвал ко всеобщему разоружению, назвав его моральным долгом международного сообщества, и заявил о необходимости перейти к международному "равновесию доверия".
«
"Пятого марта во второй раз отмечается Международный день просвещения по вопросам разоружения и нераспространения. Сколько ресурсов тратится на военные расходы, которые из-за нынешней ситуации продолжают печально расти", - сказал понтифик по завершении традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.
«

"Я живо надеюсь, что международное сообщество поймет. что разоружение это прежде всего долг. Разоружение это моральный долг. Требуется храбрость со стороны всех членов большой семьи наций, чтобы перейти от равновесия страха к равновесию доверия", - добавил папа римский.

Папа Франциск неоднократно выступал против гонки вооружений и отправки оружия в зоны конфликтов. Он считает, что военные расходы должны быть преобразованы в поддержку населения.
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Кравчук в 1994 году заявлял о безальтернативности ядерного разоружения
26 января, 05:31
 
В миреВатиканФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Папа Римский
 
 
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