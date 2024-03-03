https://ria.ru/20240303/razoruzhenie-1930839070.html

Папа римский призвал ко всеобщему разоружению, назвав это моральным долгом

Папа римский призвал ко всеобщему разоружению, назвав это моральным долгом - РИА Новости, 03.03.2024

Папа римский призвал ко всеобщему разоружению, назвав это моральным долгом

Папа римский Франциск призвал ко всеобщему разоружению, назвав его моральным долгом международного сообщества, и заявил о необходимости перейти к международному РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T15:02

2024-03-03T15:02

2024-03-03T15:04

в мире

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

папа римский

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ВАТИКАН, 3 мар - РИА Новости. Папа римский Франциск призвал ко всеобщему разоружению, назвав его моральным долгом международного сообщества, и заявил о необходимости перейти к международному "равновесию доверия". "Пятого марта во второй раз отмечается Международный день просвещения по вопросам разоружения и нераспространения. Сколько ресурсов тратится на военные расходы, которые из-за нынешней ситуации продолжают печально расти", - сказал понтифик по завершении традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане. "Я живо надеюсь, что международное сообщество поймет. что разоружение это прежде всего долг. Разоружение это моральный долг. Требуется храбрость со стороны всех членов большой семьи наций, чтобы перейти от равновесия страха к равновесию доверия", - добавил папа римский.Папа Франциск неоднократно выступал против гонки вооружений и отправки оружия в зоны конфликтов. Он считает, что военные расходы должны быть преобразованы в поддержку населения.

https://ria.ru/20240126/kravchuk-1923551200.html

ватикан

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в мире, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), папа римский